A mplificare l'orgasmo è possibile, basta mettere in atto alcune semplici regole che ti faranno provare un piacere intenso e prolungato...provare per credere!

L’orgasmo si può amplificare? Te lo diciamo subito, la risposta è sì! Esistono infatti alcune tecniche che consentono di aumentare il piacere, facendoti sperimentare una sensazione nuova e intensa, da sola o con il partner.

Amplifica l’orgasmo con l’edging

Far durare più a lungo l’orgasmo dunque è possibile, basta applicare una tecnica nota come edging. In cosa consiste? In sostanza consente di amplificare il piacere tramite l’attesa. L’orgasmo si ritarda più e più volte, autoalimentandosi, sino a raggiungere un’esplosione di piacere potenziata.

La motivazione è molto semplice quando il corpo si prepara all’orgasmo si verifica un aumento del flusso di sangue nella zona pelvica. Se il raggiungimento del piacere viene improvvisamene interrotto, per poi riprendere la stimolazione, il flusso sanguigno aumenterà sempre di più. Il risultato? Il piacere sarà ancora più intenso una volta raggiunto.

Come praticarlo

Una volta scoperto il potere dell’edging non resta che provarlo. Esistono diversi metodi per ritardare l’arrivo del piacere, tutto dipende dalle tue preferenze in fatto di sesso. Ad esempio ami il sesso orale oppure preferisci la stimolazione manuale? Hai più orgasmi clitoridei o vaginali? Il piacere, d’altronde, è da sempre una questione molto personale.

Il consiglio è quello di provare la prima volta l’edging da sola, con la masturbazione per capire anche se può soddisfarti e piacerti. Questo ti consentirà anche di imparare a riconoscere il tuo “punto di non ritorno”, a calibrare al meglio l’intensità della stimolazione e la velocità dei movimenti. Il segreto è molto semplice: più sarai brava a creare eccitazione più il piacere sarà intenso.

Una volta provato l’edging con l’autoerotismo sperimentalo con il partner. Iniziate per gradi, ricordandovi di comunicare al meglio. Anche in questo caso servirà un po’ di pratica perché dovrete imparare a portarvi a vicenda al limite, fermandovi a un passo dall’orgasmo. Dopo aver rallentato potrete riprendere la stimolazione. In questi casi la comunicazione è essenziale perché dovrai far capire al tuo partner che è il momento di fermarsi.

Il segreto per ritardare l’orgasmo e provare l’edging? Cambiare spesso tipo di stimolazione. In questo modo il tuo corpo non solo non riconoscerà un automatismo, ma riuscirai anche a modulare al meglio l’intensità, scoprendo inedite strade per eccitarti e per alimentare l’energia sessuale.

Ricordati che quando di parla di edging le pause sono essenziali. Perché ti permettono di controllare al meglio il piacere. Quando senti che sei vicina all’orgasmo rallenta i movimenti oppure fermati qualche minuto. Se serve dedicati al piacere del partner, poi riprendi la tua stimolazione. L’importante è “raffreddare” la situazione, ma il giusto per poi ripartire successivamente.

Come fare durare di più l’orgasmo

Se l’edging è il modo migliore per amplificare l’orgasmo esistono anche dei piccoli trucchi che consentono di farlo durare più a lungo. Delle mosse da mettere in atto, da sola o in coppia, per regalarti un piacere davvero prolungato.

1. Autoerotismo? Sì, grazie

La masturbazione consente di praticare un ottimo allenamento quando si parla di orgasmo. Ti consente infatti di esplorare al meglio le sensazioni fisiche e di sperimentare tantissimi modi nuovi per accarezzarti, toccarti ed eccitarti. Il bello è che quando sei da sola non hai nessuna pressione o paura del giudizio, perciò potrai scoprire il piacere in totale libertà. Divertendoti imparerai a conoscere tante strade nuove e diverse per raggiungere l’orgasmo e capirai meglio come funziona il tuo corpo, quali sono i meccanismi che ti permettono di accenderlo, cosa ti piace e cosa no. Potrai poi sfruttare queste conoscenze quando sarai con il partner.

2. Sfrutta i preliminari

Vuoi un orgasmo che duri più a lungo? Allora usa i preliminari! Ricordati di partire sempre slow, con lentezza e senza fretta, godendoti ogni istante. Partite baciandovi e scambiandovi carezze per scaldare l’atmosfera fino a quando non diventerà troppo hot. Aumentate a poco a poco la tensione erotica, stimolando le varie zone erogene e concedendovi delle piccole pause a turno per dedicarvi solo al piacere dell’altro.

3. Concentrati sul momento

Pensare esclusivamente all’orgasmo non solo è un errore, ma ti porta anche a provare un senso di frustrazione, prova invece a concentrarti sul momento, senza pensare alla meta. Goditi le sensazioni che provi in quell’istante e il climax arriverà in modo naturale, ma soprattutto prolungato.

4. Comunica

La comunicazione quando si parla di sesso è essenziale ed è il segreto per un orgasmo prolungato. Parla delle tue fantasie, chiedi ciò che desideri al partner e invita lui a fare lo stesso. Sentiti libera di fare domande, di dire dei “sì” e dei “no”, per fargli comprendere cosa ti piace e cosa aumenta la tua eccitazione. Puoi farlo a parole, ma anche durante il rapporto sessuale con gemiti o mugolii che lui saprà cogliere al volo. In questo modo riuscirete a creare una connessione erotica che sarà vincente e vi garantirà un piacere prolungato e intenso.