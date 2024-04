S e vedi i segni di comportamenti non salutari e sospetti che un’amica si trovi in una relazione tossica, malsana o violenta di qualsiasi tipo, ci sono significativi passi che puoi fare per aiutarla.

Se una tua amica sta vivendo una relazione tossica, potrebbe anche non rendersi conto che ciò che sta vivendo è malsano o lesivo della sua dignità, e tutt’altro che amore. Se invece ne è consapevole, potrebbe rifiutarsi di allontanarsi dal partner convinta che cambierà, o peggio potrebbe sentirsi dipendente e incapace di trovare il modo giusto per uscire da una situazione di questo tipo. La tua amica potrebbe pensare che il fatto che la relazione non funzioni sia colpa sua - si tratta di uno degli scenari più classici - e questo potrebbe indurla a continuarla anche se non è salutare per lei.

Sebbene tu possa sostenerla, la tua amica deve essere colei che decide di porre fine alla relazione. Qualunque decisione prenda, è importante che tu rispetti i suoi sentimenti e allo stesso tempo dimostri che tieni a lei e che sei al suo fianco. Ma come fare per aiutarla concretamente a prendere questa decisione o ad uscirne quando non sa come fare? Il tuo aiuto sarà prezioso, vediamo perché.

Amica in una relazione tossica: cosa puoi fare?

Fai sapere alla tua amica che sei lì per lei: spesso le persone in situazioni così complesse si sentono sole, o peggio vengono isolate dal proprio partner, quindi la tua presenza sarà essenziale. A volte semplicemente ascoltare ed essere di supporto può davvero aiutare.

Sii un ascoltatore paziente. Fai sapere alla tua amica che ascolti quello che sta dicendo e che la sosterrai qualunque cosa decida di fare. Ricordale che merita rispetto, onestà e una comunicazione aperta con il partner: quando questi valori mancano, siamo già in una relazione non sana.

Aiutala a capire che gli abusi non vanno mai bene e che non è mai colpa sua: essere incolpate e/o auto colpevolizzarsi è un classico di ogni relazione tossica. Mantieni l'attenzione sulla tua amica e non sull'altra persona nella sua relazione. L’aiuterà a sentirsi a proprio agio nel parlare con te della relazione, anche se continua.

Non contattare l'altra persona nella relazione, non parlarne in giro con altre persone estranee, e non pubblicare post sulla relazione sui social media. Ciò non farà altro che rendere le cose più difficili per la tua amica: oltre essere a prescindere sbagliato parlare in giro delle vicende degli altri, potresti mettere la tua amica ancora di più a rischio di reazioni sbagliate del suo partner.

Cerca risorse nella tua comunità, chiedi un aiuto a un esperto, qualcuno che possa fornire informazioni e indicazioni utili per la tua amica su come affrontare questa situazione. Aiutala a mettersi in contatto con qualcuno di fidato che possa esserle di supporto. Aiutala a cercare un aiuto professionale quando si sentirà pronta.

Continua a essere presente per la tua amica anche dopo che la relazione è finita. Il tuo supporto conta altrettanto anche e soprattutto dopo: una rottura è sempre difficile, anche quando si sta scappando da qualcuno che ci ha fatto del male.

Cosa puoi dire a un'amica imprigionata in una relazione tossica?

Spesso noi stesse non sappiamo cosa dire quando vediamo che la nostra amica sta male, o è strana rispetto al solito, e abbiamo paura di intervenire perché non sappiamo cosa dire. Chiediamo prima di tutto “Come stai?”, frase che diamo per scontata, ma che può già iniziare ad aprire un varco nella conversazione.

“Va tutto bene con il tuo partner?” non è una domanda invasiva se siete davvero amiche, e può mandare un segnale che anche dall’esterno si nota che c’è qualcosa che non va. Domande poi su una eventuale eccessiva gelosia, su possibili litigi, e sul perché fa meno vita sociale del solito, possono aiutarvi a capire appieno la situazione e far aprire la vostra amica.

“Puoi fidarti di me” è un’altra frase utile: spesso chi vive una relazione tossica pensa di non potersi fidare più di nessuno, o spesso è il partner a farglielo credere. “Chiedi aiuto” è essenziale: se non è la persona interessata a chiedere aiuto, non abbiamo molto campo d’azione. Dobbiamo convincere la nostra amica a richiedere il sostegno di chi la circonda, ma anche di un terapista se è necessario.

Sii di sostegno e non giudicare

Abbiamo visto cosa possiamo fare e cosa dire quando dobbiamo aiutare un’amica che sta vivendo una relazione tossica, ma è molto importante anche sapere cosa non fare: non giudicare.

Se la tua amica sta elaborando il problema ma non ha ancora fatto nulla al riguardo, ascolta e non giudicare, soprattutto se si fida di te abbastanza da parlartene. Invece, permettile di sfogarsi e tirare fuori tutto ciò che vuole dire, e fai domande per saperne di più sulla situazione per aiutarla. L'ultima cosa che dovesti fare è controllarla e istruirla sul da farsi, non rispettando i suoi tempi e i suoi sentimenti, non importa quanto siano buone le tue intenzioni. Sii cauta anche nel criticare il suo partner perché potrebbe non essere pronta a sentire certe cose.

Quando poni le domande, lascia che sia lei a rispondere e non interrompere o reagire negativamente, magari imboccandole le risposte. A volte ascoltare il problema ad alta voce può indurla a essere ispirata a rimettersi in carreggiata.