I l sex talk è fondamentale per avere una vita sessuale soddisfacente. Non riesci a parlare di sesso? Ti sveliamo noi cosa fare!

Se parlare di sesso per alcuni è semplice, per altri può trasformarsi in un’impresa titanica. Colpa di tanti tabù, che ancora resistono, e della convinzione diffusa che esistano alcuni argomenti troppo “hot” per essere affrontati apertamente. Riuscire a comunicare i propri desideri sessuali e quelli del partner infatti è essenziale per avere una vita sessuale che sia soddisfacente e piena.

La conclusione è semplice dunque: se non combatterai la tua difficoltà a parlare di sesso non riuscirai a raggiungere mai l’apice della tua sessualità. Ok, il sex talk non è semplice per tutti, ne siamo consapevoli. Ma siamo qui per aiutarti e, te o assicuriamo, far bene sia a te che al tuo partner.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come parlare apertamente al partner delle proprie fantasie sessuali

Perché parlare di sesso è importante

Perché parlare di sesso è importante? Prima di tutto perché comunicare i propri desideri, i bisogni e le esigenze al partner è essenziale per fare del buon sesso. La comunicazione infatti è alla base di una buona vita sessuale: se vuoi che l’altro ti tocchi come ti piace devi essere capace di esprimerlo.

Il principio da cui partiamo è che siamo tutti differenti. Ciò che piace a qualcuno potrebbe non piacere a qualcun altro. Ogni partner è unico e speciale, per questo la comunicazione sessuale serve a risolvere eventuali gap e a trovare la strada perfetta per il piacere. La buona notizia? Anche se hai difficoltà nel parlare di sesso, con un po’ di allenamento potresti riuscirci alla perfezione.

Di cosa parlare

Di cosa parlare? Di tutto e ovviamente dei temi che sono più in linea con la tua situazione. Parti dalle basi – soprattutto se hai un partner nuovo – cercando di comprendere se il vostro è un rapporto occasionale oppure no, se state frequentando altre persone e se avete intenzione in futuro di essere monogami.

Dopo aver discusso delle questioni emotive potrete passare ad altri temi come l’uso delle protezioni e le malattie sessualmente trasmissibili. Queste tematiche si possono affrontare lontano dalle lenzuola: in questo modo ti sentirai più sicura, onesta e aperta, senza la pressione legata all’intimità sessuale.

Una volta superato questo scoglio potrai passare ad altri argomenti riguardanti i punti in cui ami essere toccata, la possibilità di fare giochi sessuali, le preferenze a letto e quello che potresti fare per rendere l’altro felice.

Come superare la paura di parlare di sesso

VEDI ANCHE

Lifestyle

Parlare di sesso all’inizio di una relazione è fondamentale: ecco come farlo

Come parlare di sesso rendendo la questione meno imbarazzante possibile? La chiave sta nella possibilità di trasformare la conversazione in un momento di gioco. Tira fuori l’argomento in modo scherzoso, chiarendo da subito che vorresti solamente portare un miglioramento nell’intesa con il partner. Ad esempio potresti dire: “Avresti voglia di fare il miglior sesso di sempre?” oppure potresti fare delle domande più dirette come: “Qual è la tua fantasia più segreta?”, “Che posizione preferisci?”, “Quale sex toys vorresti provare?”. Ricordati che tutti gli argomenti si possono affrontare, basta esprimersi nel modo giusto. La conversazione si può iniziare prima dei preliminari o, se lo desideri, subito dopo l’intimità. L’importante è che tu ti senta a tuo agio e serena.

Un discorso a parte va fatto per il fetish e i giochi di dominazione in cui – come accade sempre, ma ancora di più – è essenziale fissare dei confini e dei limiti, scegliere parole di sicurezza e valutare con attenzione il consenso.

Hai paura di parlare con il partner e non trovi il coraggio per farlo? Se la conversazione ti crea ansia eccessiva potresti pensare di affrontarla tramite messaggio. Se ti fa sentire maggiormente a tuo agio dunque prendi lo smartphone e invia un messaggio al tuo partner. Per tante persone infatti i messaggi rappresentano un metodo neutrale e ottimo per parlare di ciò che ti piace nel sesso. Potresti iniziare stuzzicando l’altra persona con qualche messaggio hot per poi svelare cosa ti piacerebbe sperimentare sotto le lenzuola e chiedendogli di fare lo stesso.

Nonostante ciò ricordati che prima o poi dovrai affrontare di persona il partner e – se necessario – riprendere la conversazione. Dunque punta sui messaggi per creare la giusta atmosfera hot, poi però impegnati per instaurare un dialogo con l’altro. E ricorda: la sincerità rappresenta un elemento chiave all’interno di qualsiasi legame. Saper parlare e dire ciò che si vuole è importantissimo per sentirsi appagati e per rendere ancora più solido il rapporto con il partner. La soddisfazione di coppia – d’altronde – passa (anche) attraverso l’intesa sessuale che si può raggiungere, appunto, comunicando nel modo migliore.

Dunque libera dagli stereotipi, spogliati della paura e della vergogna, e lanciati in una conversazione che, dopo i primi passi, ti permetterà di avere grandi soddisfazioni, sia relazionali che sessuali.

Iscriviti al nostro canale WhatsApp!