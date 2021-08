L 'amore a prima vista esiste davvero? Tra scettici e romantici la disputa è infinita: scopriamo perché succede facendoci dare un aiutano dalla scienza

Colpo di fulmine: che cos'è e quali sono i segnali

Il colpo di fulmine (o amore a prima vista che dir si voglia) è un concetto ch divide. Da una parte c'è chi sostiene che si tratti di un innamoramento cui non si può sfuggire, dall'altra gli scettici che invece sono ben convinti che si tratti di una favola poco realistica, buona al massimo per gli adolescenti.

Le favole a lieto fine non perderanno mai il loro fascino, ma a fronte di questa fascinazione c'è anche l'altrettanto ricca fazione di chi è molto scettico a riguardo e non ammette che un innamoramento avvenga in modo così istantaneo. Condividere la vita con qualcuno non è solo questione di uno scambio di sguardi, e al contrario occrre il giusto tempo per maturare un sentimento solido e una relazione che funzioni.

Esiste una esatta definizione del termine colpo di fulmine, mutuato dal francese "coup de foudre". Secondo quanto riporta il dizionario Treccani questa espressione ha un significato molto netto, vale a dire: "innamoramento improvviso".

E c'è chi sostiene che l'amore, per essere definito tale, debba nascere per forza da un colpo di fulmine, altrimenti se per innamorarsi o per capire di potersi innamorare di qualcuno si necessita di più tempo la storia parte già in netto svantaggio. Sarà davvero così?

Colpo di fulmine: i sintomi dell'amore a prima vista

Ma lasciamo le teorie ai teorici e le definizioni ai cari e buoni vecchi vocabolari, ammesso che ce ne sia ancora qualcuno in circolazione... A noi il compito di analizzare i 'sintomi' del colpo di fulmine. A partire dalle proverbiali farfalle nello stomaco. Già, perché la sensazione tanto amata dagli adolescenti, ma che colpisce a qualsiasi età, resta invariata da secoli, ed è proprio quella che ci permette di distinguere la semplice cotta, dalla 'botta' d'amore capace di prende il sopravvento. Almeno fino a quando dura. Perché, ahinoi, il colpo di fulmine ha vita breve.

Scopri allora come reagisce il tuo corpo quando la vita ti regala una 'sorpresa d'amore' inaspettata:

senti le classiche farfalle nello stomaco,

hai la sensazione di aver sempre conosciuto quella persona anche se l’hai incontrata da due giorni,

vorresti avere una storia d’amore con questa persona e gridarlo al mondo,

continui a pensarci, e ogni cosa che vedi, senti o immagini ti fa pensare a lui (o lei),

quando vedi la persona che desideri il respiro ti si mozza di colpo e il cuore subisce un'accelerata improvvisa,

le tue mani tremano, sudano o si raffreddano improvvisamente,

vorresti ascoltarlo per ore e ore ma non riesci nemmeno a sentire ciò che dice, tanto sei eccitata ed euforica,

non ti accorgi nemmeno di cosa che accade a un palmo dal tuo naso.

Colpo di fulmine: la spiegazione scientifica

Pensa che dal punto di vista biochimico un colpo di fulmine è un’attrazione improvvisa e immediata verso un’altra persona. Non stiamo parlando solamente di caratteristiche fisiche ma di un trasporto emozionale molto forte per uno sconosciuto (o quasi).

All’Università di Syracuse, nello Stato di New York, un team di scienziati ha condotto addirittura uno studio per cronometrare in quanto tempo ci si possa innamorare di qualcuno e hanno scoperto che il nostro cervello ci mette meno di 20 centesimi di secondo per attivare i processi chimici che rilasciano nel corpo ossitocina, adrenalina e dopamina, le sostanze che generano quel senso di benessere ed eccitazione simile a uno stupefacente.