Un terzo degli uomini è circonciso, sai cosa significa e quali possono essere gli effetti di tale pratica sulla vita sessuale?

Circoncisione: cos'è e quali sono gli effetti sulla sessualità

La circoncisione maschile è un intervento chirurgico a tutti gli effetti e consiste nella rimozione del prepuzio, cioè di quella parte di tessuto che ricopre il glande. Si tratta di una pratica etremamente diffusa, tanto che si calcola che circa un terzo delle persone dotate di un pene al mondo sono circoncise. Eppure non sempre si è abbastanza informati sugli effetti della circoncisione nei rapporti sessuali, i suoi pro e contro e i vantaggi.

La pratica della circoncisione è diffusa fin dall’antichità e viene praticata in tutto il mondo. Addirittura è prescritta in alcune religioni (ad esempio ebrei e musulmani), ma viene praticata molto comunemente anche per motivi di igiene e per motivi terapeutici, come ad esempio in caso di fimosi e infiammazioni ricorrenti (fonte ISS).

Circoncisione e rapporti sessuali

Non si può negare che la circoncisione abbia un impatto decisivo nell'ambito del sesso considerando che va a interessare proprio l'organo sessuale maschile.

Un pene circonciso è anatomicamente diverso da un pene “al naturale”. Il prepuzio infatti può contare circa mille terminazioni nervose, in buona parte sacrificate dal bisturi nel caso della circoncisione. E non finisce qui: la rimozione di questa parte del pene comporta tutta una serie di effetti (alcuni vantaggiosi, altri meno) che interessano la vita sessuale. Andiamo a vedere i più importanti.

Maggiore stimolazione per raggiungere l'orgasmo

La conseguenza primaria della circoncisione è l’esposizione del glande che può determinare una riduzione di sensibilità e il bisogno di maggiore stimolazione per raggiungere l’orgasmo.

Questo avviene perché l’organismo risponde al trauma dell’asportazione del prepuzio con una intensa produzione di cheratina, una proteina molto resistente. Il glande, che è una parte estremamente sensibile e delicata protetta appunto dal prepuzio, sopperisce alla sua “scoperta” ricoprendosi proprio di tale sostanza.

Circoncisone e durata del rapporto

Va anche sottolineato però che la circoncisione è un’operazione per lo più praticata in età molto giovane, prima del raggiungimento della maturità sessuale, pertanto i ragazzi riescono successivamente a sviluppare una sessualità normale abituandosi con naturalezza ai propri tempi.

Per alcuni versi la circoncisione potrebbe addirittura aumentare la soddisfazione sessuale della coppia in quanto il bisogno di maggiore stimolazione allunga i tempi del rapporto e può pertanto favorire la donna dandole il tempo ottimale per raggiungere l’orgasmo.

Una riduzione della lubrificazione

Un’altra conseguenza legata al sesso è una riduzione della lubrificazione, il che può creare difficoltà o irritazioni durante la penetrazione.

Per ovviare il problema è bene non trascurare i preliminari e in aiuto può venire anche l’utilizzo di un lubrificante.

Una riduzione di germi e batteri

Il pene privo di prepuzio godrebbe di una minor proliferazione di germi e batteri i quali, si sa, prediligono ambienti umidi e stagnanti. Discorso analogo viene fatto per lo smegma (una secrezione prodotta dai genitali) che tende a depositarsi all’interno del prepuzio.

Questo fatto riduce l'incidenza di infezioni.