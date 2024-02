F ra cibo e sesso esiste un legame strettissimo e conoscerlo potrebbe esserti molto utile!

Cibo e sesso rappresentano un binomio seducente che è stato spesso oggetto di studio. Alimentazione e sessualità infatti sono legati intimamente e basati su meccanismi neurobiologici simili. D’altronde entrambe queste sfere manifestano dei bisogni primari, utili per la conservazione della specie umana.

Il desiderio sessuale e quello di mangiare alcuni cibi infatti seguono una via neurologica identica, quella tracciata dalla dopamina. Un neurotrasmettitore che serve a mediare il piacere. Va poi sottolineato che il modo in cui mangiamo influenza l’eccitazione. Pensiamo non solo agli alimenti afrodisiaci, ma anche ai danni che può provocare una dieta scorretta.

Con il tempo infatti consumare cibi ricchi di zuccheri semplici, junk food e cibi industriali non contribuisce in modo positivo al nostro benessere generale, cosa che potrebbe ripercuotersi a sua volta sulla qualità della vita sessuale.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa fare se il partner non vuole più fare sesso?

Cibo e sesso: qual è il legame?

Ma andiamo con ordine: ciò che lega cibo e sesso infatti riguarda prima di tutto gli ormoni che vengono prodotti dal nostro corpo. Quando provi attrazione per qualcuno infatti il tuo organismo produce la feniletilamina e la noradrenalina, stimolanti chimici che ti rendono euforica ed energica.

Non solo: il desiderio per il sesso e il cibo sono influenzati da fattori come collera, ansia, angoscia, senso di abbandono o di solitudine. Questi due elementi non sono solo strettamente legati, ma si influenzano fra di loro. Pensiamo infatti agli afrodisiaci, ma anche agli alimenti anti-sesso.

Gli alimenti che spengono la passione

Fra cibo e sesso esiste un legame a doppio filo che si svela pure negli effetti negative. Alcune abitudini alimentari sbagliate infatti possono influenzare la sfera erotica. Quali sono i cibi nella black list?

In generale tutti i cibi pesanti ed elaborati che richiedono una lunga digestione non sono esattamente amici della performance sessuale.

Da evitare pure i legumi che provocano gonfiore gastrointestinale e una sensazione di appesantimento che rende meno reattivi di fronte agli stimoli erotici. Proprio come la carne processata e i wurstel: alimenti ricchi di colesterolo, grassi saturi e calorie che possono portare a difficoltà durante l’eccitazione sessuale.

No anche alla liquirizia e alla menta piperita. Un consumo elevato della liquirizia può provocare effetti collaterali come la riduzione del potassio e l’aumento della pressione, portando a conseguenze come il calo del desiderio. La menta piperita invece riduce il livello del testosterone, influenzando in modo negativo sula libido.

Gli afrodisiaci naturali: mito o verità?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Questi sono i veri effetti del sesso su corpo e mente secondo la scienza

Fra verità e leggenda esistono alimenti che permettono di migliorare le prestazioni sessuali e accendere il desiderio. L’avocado, ad esempio, è un superfood con poteri afrodisiaci. Morbido e cremoso, questo frutto contiene grassi Omega 3, minerali, antiossidanti e vitamine che hanno proprietà stimolanti.

Il cioccolato, soprattutto fondente, contiene la feniletilamina, sostanza che stimola l'area cerebrale legata al piacere sessuale, aumentando le endorfine. Pochi lo sanno, inoltre, ma l’aglio è uno stimolante unico per gli uomini, ha infatti proprietà toniche e migliora la circolazione. Contiene inoltre vitamine, enzimi, minerali, proteine e aminoacidi che donano energia.

Che dire invece del mais? I suoi croccanti chicchi portano ad un rialzo della dopamina, neurotrasmettitore che fa sentire appagati ed euforici. La dopamina, ormone del piacere, inoltre è legata all’orgasmo.

Fra le spezie proverbialmente legate alla passione troviamo il peperoncino, un vasodilatatore che migliora l’afflusso di sangue all’area genitale e in più causa la termogenesi, ovvero un aumento del calore corporeo. L’ideale per spogliarsi e rotolarsi sotto le lenzuola!

Profumato e delizioso, anche il tartufo aiuterebbe a stimolare l’appetito sessuale, sia in versione bianca che nera. Contiene infatti un ormone, chiamato androstenediolo, che si trova anche nel sudore umano e stimola l’eccitazione.

Usata anche nell’Antica Roma, la cannella è una spezia super afrodisiaca. Agisce come uno stimolante sessuale, provocando la termogenesi e aumenta il calore corporeo. L’ingrediente perfetto per affrontare al meglio una maratona sotto le lenzuola.

Proprio come il rosmarino, un tonico stimolante che allontana la stanchezza ed è rinvigorente. Inoltre stuzzica l’olfatto e il gusto, aumentando il coinvolgimento dei sensi. Inoltre dal punto di vista chimico incrementa la produzione dell’adrenalina.

Per le donne infine non c’è nulla di meglio della salvia, una vera e propria amica del sesso. Ha infatti benefici sia psicologici che fisici. Migliora lo stato d’animo grazie alla diosmetina, alla apigenina e alla luteolina, antiossidanti che sollevano l’umore. In più regola l’ormone T3, la triiodotironina associata a fondamentali processi sia fisiologici che metabolici.