S icuramente avrai già sentito parlare degli afrodisiaci, ma sei sicura di sapere proprio tutto su questo tema?

A metà fra leggenda e realtà, gli afrodisiaci sono qualcosa di cui si parla da sempre. Alimenti che stimolano l’eccitazione e la libido, regalando incontri ad alto tasso erotico. Se la scienza non ha mai dimostrato l’efficacia di questi cibi, in tanti sono pronti a garantire la validità degli afrodisiaci. Dunque perché non provare?

II cibi afrodisiaci esistono davvero?

Da secoli si parla di cibi afrodisiaci e della capacità di alcuni alimenti di accendere e accrescere il desiderio. Il termine afrodisiaco, nello specifico, deriva da Afrodite, la dea dell’amore. Dalla cannella alle ostriche sino al peperoncino: questi cibi, secondo alcuni, sarebbero capaci di migliorare l’eccitazione e la fertilità, aumentare la virilità e rendere il sesso favoloso.

Sulla questione è nato spesso un acceso dibattito. La scienza infatti non ha mai avvalorato il potere di questi alimenti, a farlo ci ha pensato la nutraceutica che ha dimostrato il legame fra il contenuto nutrizionale di alcuni cibi e l’effetto sul corpo. A fare la differenza dunque non sono i cibi, bensì le sostanze che contengono. Si tratta di sostanze stimolanti e bioattive che possono apportare dei benefici all’organismo, investendo anche la sfera sessuale.

Gli alimenti proteici, ad esempio, forniscono al corpo arginina, ornitina e aminoacidi, che migliorano la vasodilatazione favorendo il rapporto, proprio come i cibi ricchi di citrullina, precursore dell'arginina.

10 afrodisiaci (da provare)

Che tu ci creda o meno esistono alcuni alimenti che vengono definiti afrodisiaci e che, grazie a particolari proprietà e nutrienti, consentono di migliorare la vita sessuale. Andiamo a vedere quali sono.

Peperoncino

Fra gli afrodisiaci naturali troviamo prima di tutto il peperoncino che contiene la capsaicina. Questa sostanza è un vasodilatatore, consente di aumentare la temperatura corporea e di stimolare la prostata. Permette dunque di migliorare l’eiaculazione e l’erezione. Inoltre il bruciore che viene prodotto aiuta a stimolare le terminazioni nervose che si trovano sulla lingua e consente di produrre endorfine e adrenalina.

Zenzero

Perfetto per accompagnare il sushi (o una tisana), lo zenzero contiene lo zinco, un minerale che favorisce la produzione del testosterone, aumentando il flusso sanguigno negli organi sessuali.

Ostriche

Anche le ostriche sono ricche di zinco, una sostanza importantissima per la produzione di sperma e del testosterone.

Melograno

Considerato il frutto afrodisiaco per eccellenza, il melograno contiene la vitamina A che aiuta ad aumentare il livello di estrogeni e testosterone nel sangue. In questo alimento troviamo inoltre la vitamina C che aiuta la produzione dell’ossitocina, un ormone legato al desiderio sessuale. Infine troviamo la vitamina E che consente di migliorare la fertilità.

Noci

Le noci sono ricche di arginina, un amminoacido che potenzia le prestazioni a letto e permette di aumentare il desiderio, incrementando l’afflusso verso i genitali del sangue.

Ginseng

Il ginseng è una radice orientale dal potere energizzante. Stimola la circolazione e ha grandi proprietà sessuali, potenziando il flusso di sangue verso gli organi sessuali.

Banane

Grazie al suo prezioso contenuto nutritivo, la banana è un ottimo afrodisiaco. Consumandola infatti fai il pieno di un enzima (della famiglia delle Bromeliaceae) che accresce la libido maschile, contrastando l’impotenza e generando un forte desiderio.

Salmone

Il salmone è ricco di Omega 3 che possiede numerosi benefici sessuali: aumenta l’afflusso di sangue e contiene la vitamina D, importantissima per produrre il testosterone.

La dieta afrodisiaca per aumentare la passione

Qual è il potere dei cibi afrodisiaci? Aumentano il livello di serotonina e dopamina nel cervello, stimolando la libido e la produzione degli ormoni. Il primo alleato è l’olio extravergine d’oliva che aiuta a ridurre l’impotenza. Largo spazio pure agli asparagi e al cioccolato fondente che stimolano la serotonina nel cervello, attivando il desiderio.

Fra i cibi afrodisiaci inoltre troviamo le ostriche che hanno un alto contenuto di zinco e permettono di aumentare la produzione di testosterone, favorendo la libido femminile. Questi alimenti andrebbero abbinati alle mandorle, al fieno greco, al melograno e allo zenzero. Largo spazio pure ai frutti di mare, i crostacei, il ginseng, le arachidi tostate, ma anche il pomodoro, il pesce azzurro, il cioccolato fondente e lo zafferano.

Cosa bere con questi alimenti afrodisiaci? Uno studio del Medical Daily ha indicato le birre scure come la bevanda perfetta per una serata hot. Possono infatti aumentare la libidine, rilassando i nervi e accendendo la passione.

Da evitare, invece, tutti i cibi anti-eros. Alimenti che aumentano la stanchezza, causano cefalea e rendono lungo il processo digestivo. Ad esempio le patatine fritte che causano sonnolenza e stanchezza per via dell’alto indice glicemico, i formaggi che richiedono un afflusso maggiore di sangue verso l’intestino, e i wurstel, ricchi di grassi saturi e calorie che diminuiscono la circolazione in direzione degli organi sessuali.