I l sesso non è una cura definitiva al dolore provocato dalla fine di una relazione, ma di certo può aiutare a rimettere in ordine le carte dopo un periodo mentalmente difficile

Davvero un nuovo partner sessuale può aiutarti a dimenticare l’ex? È la domanda delle domande, quello che tutti ci siamo chiesti almeno una volta alla fine di una relazione difficile, magari scorrendo compulsivamente a destra o a sinistra su Tinder alla ricerca di “qualcosa da fare”. Il proverbiale "chiodo schiaccia chiodo" funziona davvero o no?

Qualcosa o qualcuno. Un’occupazione, fosse anche di una serata sola. Un richiamo fatto di sesso, senza impegno, per dimostrare a se stesse che si possiede ancora quel quid, quel certo non so che capace di far innamorare. Insomma: perché lo facciamo? Cosa c’è di vero nella frase: il sesso può guarire il mal d’ex?

La prima cosa da fare dopo la rottura

Quando c’è di mezzo il sesso e gli ex fidanzati occorre fare molta attenzione. Trovare un nuovo partner sessuale può aiutarti a dimenticare l’ex solo se sei pronta a compiere davvero quel passo, e solo in seguito a un certo numero di compiti che dovrai svolgere per conto tuo, senza l’aiuto degli altri.

Hai capito bene: il sesso da solo serve a ben poco. Il sesso può aiutare solo nel momento in cui ci si trova nello stato mentale necessario a voltare pagina. Sei pronta a dimenticare il tuo ex? Il sesso è quello che ci vuole, ma la domanda non è banale quanto sembra. Saresti davvero pronta a fare sesso senza pensare nemmeno una volta a quello che hai avuto fino a qualche giorno o mese fa? Senza pensare a quel nome?

Trovare un nuovo partner sessuale per dimenticare l’ex

Trovare un nuovo partner sessuale aiuta solo nel momento in cui si ha maturato la giusta struttura mentale e, di certo, può avere un certo numero di vantaggi. Per esempio potrebbe aiutarti a rimettere in prospettiva quello che avevi con il tuo ex.

Il sesso con una persona nuova è un’esperienza diversa e che apre, talvolta, nuovi orizzonti. Quando la nostalgia di quello che si aveva prima viene travolta dalla novità, diventa più facile dimenticare. Non solo. Le nuove esperienze mettono in prospettiva (anche qualitativamente) quelle passate. Quello che pensavi ti legasse al tuo ex, anche sessualmente parlando, potrebbe non essere quella cosa idealizzata che tormenta i pensieri e non ti fa dormire la notte.

Insomma: il sesso con qualcun altro può farti smettere di idealizzare il tuo ex in un momento così delicato come quello della rottura. La rottura in qualche modo è un voltare pagina nostalgico, e si sa che le cose destinate a non tornare sono le più care di tutte proprio perché appartengono solo al passato.

La correlazione tra sesso e salute

Esiste una fortissima correlazione tra sesso e salute del corpo e della mente. Quando ci sentiamo bene, forti, sicure di noi stesse e soprattutto non proviamo dolore, il sesso viene più facile. Può sembrare un’ovvietà, ma per quanti secoli non si è parlato dell’importante legame tra il corpo felice e il sesso sano?

La buona salute fa bene al sesso, ma anche viceversa. Insomma: il buon sesso non si può fare sempre – dipende troppo dall’umore e dal momento – ma un partner sessuale di qualità si riconosce perché, dopo un rapporto, si distingue chiaramente quel senso di appagamento. La sintonia che si prova durante il sesso è solida e intensa, e ci fa stare bene: convalida il senso di sicurezza e autostima che abbiamo maturato. In altre parole, il buon sesso conferma in qualche modo che siamo vive e siamo sane.

Alcuni benefici del sesso

Il sesso, fatto bene e con una persona di cui si ha un certo rispetto, fa proprio bene. Se ci si trova nella condizione mentale di apprezzarlo, e non di usarlo come strumento di vendetta, il sesso è liberatorio e ci focalizza sul momento.

Il sesso richiede un certo grado di rilassamento mentale e può aiutare a farci mettere da parte le preoccupazioni. Dopo una rottura, il sesso ci tiene ferme nel momento, e non costantemente sintonizzate sul passato. Può avere un effetto benefico perché questo atto permette di tagliare fuori quelle voci intrusive e fastidiose che ti ricordano quello che abbiamo perso. Insomma: il sesso può darti un po’ di tregua.

Non è il modo giusto per risolvere il problema, ma di certo è un sistema efficace per scollegarsi da un circolo vizioso di pensieri negativi, una spirale discendente dove spesso ci si smarrisce nei dettagli e nei ricordi.

Per concludere dunque sì, trovare un partner sessuale può aiutarti a dimenticare l’ex, a patto che tu sia pronta a farlo e abbia svolto il lavoro necessario a trasformare quell’atto in un gesto rivolto a te stessa, e non contro il tuo precedente fidanzato.