L a chimica tra due persone può scattare senza preavviso e connetterci in maniera repentina con chi abbiamo appena conosciuto. Ecco da cosa è scatenata e cosa vuol dire realmente

Sensazioni “a pelle”, farfalle nello stomaco, attrazione immediata e catalizzante, la chimica tra due persone può manifestarsi in modi che sembrano avere tutti qualcosa in comune e che sono legati a un senso di connessione immediata.

Ma cos’è davvero la chimica tra due persone? E in che modo corpo, mente e cuore sembrano collegarsi all’unisono quando incontriamo una persona con cui scatta un feeling immediato? Scopriamolo subito!

Chimica e connessione

È capitato a tutti almeno una volta nella vita (e se non è capitato state sicuri che accadrà) di incrociare lo sguardo di una persona e percepire un’immediata scintilla che fa scattare immediatamente qualcosa. Non sappiamo descriverla, non sappiamo darle un nome specifico, ma questo senso di forte connessione lo imputiamo alla chimica. Da cosa nasce questo collegamento?

Dal fatto che questo tipo di attrazione catalizzante sembra superare la fascinazione mentale e fisica, manifestandosi in maniera tanto intensa e profonda quanto, spesso, inaspettata. La chimica tra due persone non è un altro che una metafora indicativa di un immediato legame tra soggetti che non si conoscono e che non sanno nulla di loro, ma che immediatamente si riconoscono nell’altro, provando sensazioni uniche e una connessione immediata.

Sensazioni fisiche della chimica tra due persone

Questo legame, apparentemente inspiegabile, ha delle manifestazioni fisiche ben riconoscibili. La chimica tra due persone si palesa infatti anche a livello epidermico e non solo. Alcuni esempi? L’arrossamento del volto. Sintomo tipico dell’imbarazzo e dell’emozione, l’arrossamento del volto è una delle manifestazioni tipiche della chimica tra due persone, in particolare di quella di tipo romantico.

E che dire del formicolio delle mani? Un altro trigger di cui tener conto. Ma la lista non finisce qui. Sì, perché la chimica tra due persone a livello fisico può rivelarsi anche sottoforma di battito cardiaco accelerato, pupille dilatate e brividi di piacere.

Tipi di chimica tra due persone

Elencando queste diverse tipologie di sensazioni fisiche che possiamo provare quando scatta la chimica con un’altra persona, abbiamo nominato la chimica romantica. La chimica romantica è quella che scatta tra due potenziali partner, che si scatena da uno sguardo, un odore, un tocco e che si distingue per grado di intensità e coinvolgimento emotivo e forte attrazione fisica, mentale e spirituale. Ma la chimica romantica non è l’unica tipologia che può instaurarsi tra due persone.

Esiste infatti anche la chimica amicale, tra persone per le quali non abbiamo un interesse romantico e con le quali questo interesse romantico non si svilupperà mai, ma di cui ci fidiamo all’istante e con le quali si sviluppa un immediato legame basato sulla compatibilità. Stesso discorso vale per la chimica intellettuale, che non ha nulla a che fare con l’attrazione fisica e la connessione romantica, ma che scatta tra persone mentalmente affini accomunate dagli stessi interessi culturali e dal medesimo panorama valoriale.

Il ruolo della serotonina e della dopamina

Come abbiamo anticipato, descrivere la chimica tra persone non è così semplice e tutti ne diamo un’interpretazione personale. Ma questa metafora, utilizzata dalla notte dei tempi, per delineare le caratteristiche di una scintilla connettiva catalizzante, ha anche una base scientifica da cui si origina. Di cosa parliamo? Delle sostanze che il cervello rilascia quando due persone si attraggono.

Le più note? Serotonina e dopamina. Entrambi neurotrasmettitori, vengono definiti gli "ormoni della felicità". In particolare, la serotonina ha un impatto significativo sull’umore e sul miglioramento del benessere, la dopamina invece regola il piacere e la gratificazione. Tutte e due possono aumentare la sensazione di felicità e vengono rilasciate dal cervello quando si entra in contatto, tramite la pelle, l’odore o lo sguardo, con una persone che ci attrae.

Che cos'è davvero la chimica tra due persone?

Dopo questa panoramica possiamo dare una risposta esaustiva alla domanda: Che cos'è davvero la chimica tra due persone? Si tratta infatti di un fenomeno che coinvolge mente, corpo e spirito a 360°. Una manifestazione che ha le sue implicazioni fisiche ed emotive che si scatena in maniera apparentemente inspiegabile e pressoché immediata tra due individui. Di tipo romantico, amicale, intellettuale, la chimica tra due persone può declinarsi in tanti modi diversi, ma non può prescindere da una connessione intima e profonda.

Dal punto di vista scientifico, il cervello, quando due persone si attraggono, da vari punti di vista, rilascia immediatamente i cosiddetti ormoni della felicità che contribuiscono ad aumentare la sensazione di piacere e benessere che proviamo al cospetto di un’altra persona. Questa sensazione, legata all’attrazione mentale e fisica e al desiderio di approfondire la conoscenza, si palesa anche attraverso cambiamenti fisici come il rossore, il formicolio e la dilatazione pupillare. Il risultato? Un effetto catalizzatore unico!