Che cos’è davvero il desiderio erotico

P otente, travolgente, unico: il desiderio erotico è qualcosa che tutti dovremmo sperimentare almeno una volta nella vita. Scopriamo come.

Guai a definirlo un semplice impulso ad avere un rapporto sessuale, il desiderio erotico è molto di più e coinvolge – a sorpresa – anche testa e cuore. Un intreccio complicato di sensazioni e pensieri che solo pochi hanno sperimentato nella vita, ma che può essere incredibilmente potente.

Cos’è il desiderio erotico

Mai sentito parlare di desiderio erotico? Pensare solamente al sesso – come dicevamo – è un grande errore. Parliamo invece di qualcosa di decisamente delicato e sofisticato, che si sposta ad un livello superiore rispetto alla semplice attrazione. Si tratta infatti nella spinta emotiva e fisica nei confronti di una persona, un desiderio forte di contatto fisico, di ricevere carezze, provare piacere e darlo. Ma anche di sentirsi incredibilmente vicini, di godere di coccole, complicità e risate.

L’anima gemella sessuale

Non a caso, proprio parlando di desiderio erotico, si parla di anima gemella sessuale. Sì, proprio così. La sexual soulmate non solo esiste, ma è pure quella persona con cui puoi sperimentare una passione una chimica e una connessione erotica che non avevi mai vissuto in precedenza.

La fisicità conta, ma non del tutto. Ci sono un’attrazione fortissima, la capacità di accendere il desiderio con un solo sguardo e un feeling così profondo da coinvolgere corpo e mente. Il bello di un legame di questo tipo è che ti permettere di vivere non solo un’esperienza fantastica, ma anche di conoscere meglio te stessa e di trasformare un’intesa così forte in qualcosa che possa essere più duraturo.

Come riconoscere la tua sexual soulmate

Pensi di provare desiderio erotico autentico per qualcuno, ma non ne sei sicura? Ci sono alcuni segnali che, se colti, possono aiutarti a capire se chi hai di fronte potrebbe essere la tua anima gemella erotica oppure no. Pronta per scoprirli?

Sotto le lenzuola siete altruisti – Quando si parla di sexual soulmate l’egoismo non esiste, piuttosto c’è la voglia di donare e regalare piacere. Gli orgasmi dell’altro diventano qualcosa di primario, creando uno scambio reciproco e un’empatia a letto che non avevi mai sperimentato.

Sapete cosa fare – Non servono parole né gesti. Bastano solo piccole espressioni e sai già cosa fare. Lo stesso capita a lui. Siete sincronizzati e avete una sintonia tale che vi capite al volo. Sai perfettamente cosa fare per fargli provare piacere e lo stesso vale per il partner, senza troppi se, domande o ma.

Siete totalmente a vostro agio – Che sia passare ore nudi a sorseggiare vino e ridere sul letto oppure scambiarsi carezze sempre più hot: tu e la tua sexual soulmate siete sempre a vostro agio in ogni situazione. Non avete paura di sperimentare e non conoscete imbarazzo o vergogna, solo la voglia di divertirvi insieme.

Sperimentate senza alcun tabù – Nessun divieto (se c’è consenso), nessun “no” a prescindere e nessun tabù: quando sei con la tua anima gemella sessuale niente ti spaventa e non ti senti in alcun modo giudicata. Ti senti libera di parlare di quello che ti piace, di raccontare le tue fantasie e di rendere il sesso qualcosa di giocoso e fantastico.

Non vi basta mai – Di baciarvi, di toccarvi, di abbracciarvi, d stare insieme. Fareste l’amore anche per tutta la notte e ogni incontro è appagante e magico, ma uguale all’altro. La noia per voi non esiste, c’è piuttosto una scoperta continua del piacere.

Il sesso è divertimento – Sorrisi, risate e scherzi sono alla base di ogni vostro incontro che è fatto sì di erotismo, ma anche di grande divertimento. Qualcosa che rende tutto ancora più speciale e che fa sì che fare l’amore diventi qualcosa che regala benessere e permette di esprimere gioia senza alcun freno.

Ti fa sentire positiva (dentro e fuori dal letto) – Una compatibilità sessuale di questo tipo e un desiderio erotico così forte si ripercuotono pure nella vita di tutti i giorni, facendoti sentire sicura di te e aumentando la tua autostima. Sentirsi desiderate e apprezzate da qualcuno aiuta ad aumentare la propria gratificazione e soddisfazione, a comprendere quanto si è speciali. Ti senti bene perché l’altro ti fa stare bene e ti fa capire la tua unicità attraverso il desidero. Qualcosa che ti permette di vivere in modo più propositivo e positivo anche tantissime altre situazioni quotidiane, dalle riunioni di lavoro allo studio all’Università.

Non hai paura di nulla – Non temi che possa giudicarti né che finisca per deriderti di qualcosa. Quando siete insieme ti dimentichi di tutte le paranoie che hanno sempre accompagnato i tuoi incontri romantici, dai piccoli difetti alle posizioni imbarazzanti. Al contrario, ti senti incredibilmente libera e sicura, senza alcuna paura e questo ti dà una forza straordinaria, alimentando e accrescendo ancora di più il desiderio erotico fra di voi.