Che cos’è e come funziona il pompoir?

C i sono mille modi per migliorare la propria vita sessuale e uno di questi è il pompoir, una pratica sessuale che terrà in allentamento il vostro pavimento pelvico

Alcuni lo chiamano Bacio di Singapore, per via delle sue origini orientali, nei paesi arabi è conosciuto come kabazzah, ma tutti quanti lo conoscono come pompoir ovvero una sfumatura del sesso tantrico che vi aiuterà a raggiungere un orgasmo intenso.

Questa pratica è adatta per tutte le coppie con una grande affinità sessuale e che adorano dare quell'attenzione in più al proprio partner. Scopriamo insieme quali sono le sue antiche origini e come funziona.

Che cos'è il pompoir?

Il pompoir è un'antica pratica sessuale nata in India e poi perfezionata in Thailandia. Si tratta di una sfumatura del sesso tantrico e consiste nella stimolazione del pene da parte della donna con l'uso dei muscoli vaginali durante la penetrazione. Ovviamente questa pratica non è per tutti e per poter giungere ad una buona padronanza di questi muscoli, occorre fare alcuni esercizi.

Anticamente, le sacerdotesse dei templi della Grande Madre, ovvero la divinità femminile del paleolitico, utilizzavano questi esercizi durante i rituali di fertilità. Con il tempo, questa pratica si evolse e divenne sempre più diffusa in tutto il mondo. In Thailandia, veniva tramandata di madre in figlia, dato che all'epoca il valore di una sposa veniva valutato in base a varie abilità, tra cui quella sessuale.

Alcuni testi del XVI secolo, descrivono questa pratica come una morsa indissolubile di piacere e specificano che il marito di una donna capace di eseguire questo tipo di pratica, non l'avrebbe cambierebbe con la regina più bella dei Tre Mondi.

Al giorno d'oggi, dopo anni di evoluzione sociale, il piacere femminile è finalmente diventato uno dei protagonisti del rapporto sessuale e questa pratica è diventata ottima anche per la salute della donna.

Non è certamente una pratica semplice da eseguire e ci sono molti altri modi per raggiungere l'orgasmo, ma per coloro che vogliono scoprire altre tecniche il pompoir potrebbe stuzzicarvi molto.

Come funziona?

Per poter effettuare il pompoir correttamente occorre esercitare il pavimento pelvico, imparando a contrarre e rilassare ritmicamente i muscoli della vagina. Un ottimo modo per poter esercitare questi muscoli sono gli esercizi di Kegel, utili anche a ridurre l'incontinenza urinaria nelle donne.



Ci si può esercitare con il proprio partner, ma ci si può allenare anche da sole con l'utilizzo di specifici sex toys come le smartballs.

Una volta che avrete il pieno controllo dei vostri muscoli, riuscirete ad eseguire questa pratica nel migliore dei modi, facendo impazzire il vostro partner. La concentrazione non deve mancare, ma occorre anche una buona dose di complicità a rilassamento sia mentale che fisico.

La posizione consigliata per eseguire al meglio il pompoir è quella dell'Amazzone, ovvero a cavalcioni sul partner. In questo modo avrete il pieno controllo e riuscirete a coordinare le contrazioni vaginali e le oscillazioni della schiena. In realtà non occorre muoversi molto per poter svolgerlo al meglio, ma solo una buona padronanza dei vostri muscoli.

Esistono sei movimenti di base: il succhiare, ovvero il pene viene risucchiato all'interno della vagina dopo è stato inserito solo il glande; strangolare, in questo caso il pene viene "stretto" con uno dei tre anelli vaginali; espellere ovvero l'espulsione forzata del pene, facendo rimanere solo il glande all'interno della vagina; mungere e torcere ovvero dei movimenti che massaggiano il pene, stringendolo o torcendolo leggermente con gli anelli vaginali; bloccare, un movimento dei muscoli vaginali che bloccano l'avanzare del pene nella vagina.

Quali sono i benefici per le donne?

Ovviamente il sesso è bello se tutti si divertono e anche con il pompoir è giusto che sia l'uomo che la donna siano soddisfatti. Apparentemente, anche a causa delle sue origini che lo vedevano quasi come un dono da fare all'uomo, il pompoir sembra avere come protagonista solo il piacere maschile, ma come già abbiamo accennato anche le donne si divertiranno molto e ne trarranno diversi benefici.

Riuscirete a mantenere l'elasticità e la forza dei muscoli vaginali, soprattutto se avete avuto una o più gravidanze. Le contrazioni praticate durante il pompoir contribuiscono a mantenere forte il pavimento vaginale, limitando il rischio di perdite urinarie a cui alcune donne vanno incontro con l'avanzare dell'età.

Se riuscirete a lasciarvi andare sarà anche facile rendere più piacevole l'atto sessuale, raggiungendo l'orgasmo in tre diverse aree: il clitoride, il punto G e l'utero. Con il pompoir, le pareti vaginali aderiranno meglio al pene e verranno stimolate meglio e più a lungo. Anche coloro che non hanno mai provato un orgasmo vaginale, in questo modo hanno molte più possibilità di raggiungerlo.

Come abbiamo già detto, non si tratta di una pratica semplice da eseguire quindi non scoraggiatevi se non ci riuscite a primo colpo, perché ci vuole molta pratica e tanta padronanza del proprio corpo. Ricordatevi che potete sempre esercitarvi da sole ma anche con il vostro partner, se c'è la giusta complicità sessuale. Questo è un ottimo modo per poter sperimentare qualcosa di nuovo all'interno della coppia.