Perché cercare la soddisfazione sessuale è fondamentale

L a soddisfazione sessuale è difficilmente qualcosa che già si possiede: va ricercata, richiesta e soprattutto va compresa, con tutte le difficoltà (e i grandi risultati) che poi ne derivano

Il rapporto di coppia non può esistere senza una sana, robusta soddisfazione sessuale. O meglio, può: ma ci sarà sempre qualcosa di lasciato in sospeso, di non detto, di non provato. A portarci in questo stato di grazia non è il nostro partner, ma siamo noi che prima di ogni cosa dobbiamo volerlo.

Sintonizzarsi sui propri bisogni individuali non è un atto di egoismo, se così facendo riusciamo ad apprezzare di più la persona che abbiamo vicino. La comunicazione è un aspetto fondamentale della relazione e della sessualità. Prima di parlare, però, bisogna essere certi di avere qualcosa da dire. Ed è qui che entra il gioco la ricerca del proprio piacere.

Non solo orgasmo: la soddisfazione sessuale è di più

L’orgasmo può sembrare un punto di arrivo sufficiente a trasformare una relazione di sesso in un’attività soddisfacente. Tuttavia, chi ha sperimentato l’apice del piacere sa che c’è orgasmo e orgasmo: non sono tutti uguali, e soprattutto il modo in cui lo si raggiunge non è mai uguale.

Raggiungere l’orgasmo è già un risultato notevole, per alcune di noi. Ma se vi dicessimo che c’è molto di più a cui si può aspirare? Comunicare al proprio partner quello che ci piace potrebbe essere un buon punto di partenza, a patto però che si sia a conoscenza dei propri desideri.

La soddisfazione in camera da letto non nasce dal nulla: un buon partner sessuale non è quello che indovina leggendo nella mente quali sono le tue preferenze e le tue inclinazioni. È un partner capace di ascoltare e mettersi in gioco. Insomma: l’affinità sessuale non si tira a indovinare, ma si discute e si sperimenta insieme.

Affinità e desiderio sono due facce della stessa medaglia: l’intesa a letto esiste, certo, ma attraverso la comunicazione si possono raggiungere risultati davvero eccellenti.

Cos’è il benessere sessuale?

Il benessere sessuale è parte integrante della salute di una persona. Non è un aspetto di cui vergognarsi, di cui evitare di parlare o che sarebbe meglio non tenere in considerazione. Tanto quanto la salute fisica e la salute mentale più in generale, il benessere in camera da letto gioca un ruolo di equilibrio nella vita.

Quello che molte persone tendono a non prendere troppo in considerazione è che la sessualità è un aspetto come tutti gli altri della vita di un essere umano. Cosa significa? Significa che la sessualità coinvolge in maniera significativa la sfera delle emozioni individuali, e pesa sulla capacità di un individuo di essere felice.

La sessualità può essere influenzata dalle norme culturali e giuridiche in cui vivi, ma è soprattutto qualcosa che dev’essere espresso attraverso pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, comportamenti e necessità. Non c’è bisogno di seguire le regole imposte dalla società, a patto che naturalmente si rispetti il consenso reciproco.

Come prendersi cura della propria soddisfazione sessuale

La prima cosa da fare per migliorare la propria soddisfazione sessuale è riconnettersi con il proprio corpo. Il sesso non è solo un valore aggiunto alla vita, ma ne è parte integrante. Non bisogna aspettarsi che gli altri sappiano quali sono le cose che ci piacciono, e dobbiamo invece cercare di scoprirlo e comunicarlo noi in prima persona.

Una buona salute di coppia passa, come diciamo sempre, dalla comunicazione. Prima di comunicare le proprie necessità è indispensabile imparare a conoscersi. Si tratta di un percorso lungo, complesso e spesso molto difficile da percorrere. Tuttavia, è anche il viaggio più bello che si possa mai percorrere.

L’importanza della comunicazione sessuale

Spesso tendiamo a non prendere in considerazione la possibilità di parlare di sesso con il partner per una questione di vergogna e pudore. In questo, la società non ha certo aiutato nel corso dei secoli. Tuttavia, trovare il modo di capire ciò che piace e di comunicarlo al proprio partner è fondamentale per essere felici, anche in camera da letto.

Molti studi hanno confermato, negli anni, che esiste una profonda connessione tra la comunicazione sessuale e la soddisfazione. Donne e uomini hanno bisogno di parlare di sesso, anche tra di loro, per esplorare i desideri altrui, per sperimentare e soprattutto per individuare i modi migliori per raggiungere il culmine del piacere.

Parlare di sesso può essere tanto piacevole quanto farlo: la comunicazione fornisce un valore aggiunto indispensabile e migliora tutti gli aspetti della vita sessuale delle persone.

L’orgasmo femminile è un processo che parte dalla testa: raggiungerlo significa entrare in profonda connessione con il proprio partner e manifestare le proprie esigenze senza avere paura di non essere capite. Senza temere niente.