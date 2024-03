S ai quali sono le caratteristiche che ti fanno avere successo in amore? Ecco una lista delle maggiori

Determinate caratteristiche e inclinazioni caratteriali possono darti maggiori chance di avere successo in amore? Sembrerebbe proprio di sì e a confermarlo è la scienza. Secondo recenti studi infatti, ci sarebbero delle attitudini personali capaci di aumentare di molto le possibilità di instaurare relazioni più intense e soddisfacenti. Tra le caratteristiche che ti fanno avere successo in amore spicca la curiosità e, più in generale, quell'attitudine che vira verso l’apertura alla connessione con gli altri, determinando una maggiore sensibilità nei confronti della conoscenza e della diversità.

In che modo si determinano queste inclinazioni e come possono fare la differenza nei rapporti interpersonali e nel prosieguo di una relazione? Lo scopriamo subito! Ecco quali sono le caratteristiche che ti fanno avere successo in amore e come coltivarle.

Curiosità

La curiosità è il motore della vostra vita? Allora sappiate che partite col piede giusto anche in amore. Eh sì, perché secondo alcuni studi scientifici in tema di relazioni e rapporti interpersonali, la curiosità è il motore del successo in amore. Il motivo? È presto detto! Quest’indole porterebbe le persone a ricercare modi sempre diversi per esplorare e comprendere il mondo e gli altri, ravvivando costantemente il desiderio di conoscenza innato e favorendo una connessione più intima e profonda delle persone che hanno attorno. Quando questa propensione viene messa in atto all’interno di un rapporto di coppia, aumenta nettamente le probabilità di successo, perché riesce ad arricchire la relazione e a farci schivare routine e monotonia. Quindi non solo curiosità per l'altr*, ma anche verso le mille esperienze che si possono fare insieme.

Avere una mente aperta

Strettamente connessa alla curiosità, tra le caratteristiche che ti fanno avere successo in amore spicca anche avere una mente aperta. Essere "open minded" vuol dire porsi verso il partner e/o la persona che ha solleticato il nostro interesse, con un atteggiamento accogliente e rispettoso di tutte le sue peculiarità. Questo atteggiamento favorisce comprensione e rispetto e si pone come un ponte tra il punto di vista dell’uno e il punto di vista dell’altro.

Ciò si traduce nel fatto che con una mente aperta si è più inclini ad abbracciare le idee altrui, a dare loro valore e a favorire un clima di fiducia in cui sentirsi pienamente se stessi. Avere una mente aperta significa imparare ad accettare l’altra persona in tutte le sue sfaccettature, senza desiderare di limitarla o cambiarla. Questa propensione favorisce una crescita di coppia importante e un’evoluzione comune che aumenta le possibilità di avere una relazione sana e solida.

Orientamento alla connessione con gli altri

L'orientamento alla connessione è una tendenza che entra di diritto nella lista delle caratteristiche che ti fanno avere successo in amore e non potrebbe essere altrimenti! Perché? Perché avere un orientamento che vira verso una profonda connessione mentale, emotiva e spirituale con le persone a cui teniamo, ci permette di allenare costantemente l’empatia e di metterci in gioco pienamente, in maniera limpida e senza filtri.

Chi sviluppa negli anni questo atteggiamento, così come chi lo ha dalla nascita, tende a costruire legami autentici, ponendo l’ascolto attivo e la comunicazione aperta come capisaldi della conoscenza, prima e della relazione, poi. Il risultato? La creazione di un solido legame emotivo che tiene saldo il rapporto.

Sensibilità

Conseguenza diretta di un atteggiamento empatico, aperto e curioso, la sensibilità è una caratteristica innata che può essere allenata costantemente e che può portare a grandi risultati, anche in amore. Essere sensibili vuol dire percepire in maniera viscerale le emozioni e le sensazioni altrui, dando loro l’importanza che meritano.

Significa accettare, in primis, i propri sentimenti, essere in perfetta sintonia con loro e al contempo riconoscere i sentimenti dell’altro e comprendere le sue esigenze emotive. Proprio come la curiosità, l’apertura mentale e l’orientamento alla connessione con gli altri, anche la sensibilità aumenta le probabilità di avere successo in amore, favorendo la conoscenza dell’altro in maniera trasparente e rispettosa.

Apertura emotiva

Ultima ma non ultima, l’apertura emotiva. Proprio come l’apertura mentale, anche l’apertura emotiva occupa un posto di primo piano nella lista delle caratteristiche che ti fanno avere successo in amore. Essere emotivamente aperti significa essere predisposti verso la conoscenza dell’altro e la comprensione delle sue inclinazioni e idee. Grazie a questa apertura, ci si lascia alle spalle la paura di fare i conti con i propri sentimenti e di esplorarli a 360°. Una paura che spesso frena le persone e limita di molto la conoscenza e le relazioni tra potenziali partner.

Eliminando questo timore, si avrà la possibilità di imparare a condividere le proprie emozioni e il proprio bagaglio emotivo con cura e protezione, certo, ma senza chiusura. Evitando di serrare a doppia mandata ciò che si prova, si promuoverà un clima di comprensione reciproca, esplorazione e comprensione, un clima che ci farà sentire liberi di esprimere ciò che proviamo, aumentando al contempo le possibilità di avere una relazione di successo.