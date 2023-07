S tate vivendo un calo della libido nella coppia? Ecco come comportarsi per ritrovare il desiderio verso il/la partner

Capita a tutti nel corso della vita, o almeno potenzialmente è così, di avere un calo della libido o del desiderio sessuale. Una condizione che può nascere da molteplici fattori e che può avere un diverso impatto, sia su chi lo vive in prima persona sia sul/la partner con cui si ha una relazione.

Un problema che, stando a quanto dicono le indagini e gli studi fatti, è molto più diffuso di quanto si possa pensare, tanto che ne sono coinvolti tra il 23% e il 46% delle donne e tra il 6% e il 41% degli uomini, e questo a prescindere dall’età. Una situazioni che, quindi, si presenza piuttosto spesso e che può essere generata da cause diverse.

Le cause del calo della libido

Tra queste, per esempio, un ruolo fondamentale lo giocano lo stress, l’ansia, la routine, la perdita di persone care, ma anche molto più banalmente la noia all’interno della coppia. Ma non solo. Tra le cause che possono portare a un calo della libido all’interno della relazione che si vive, infatti, possono esserci anche quelle legate alla paura di invecchiare, alla non accettazione dei fisiologici cambiamenti del corpo, alla mancanza di fiducia in se stessi, alla paura di deludere le aspettative e fino ai cambiamenti ormonali e, nei casi più “gravi”, alla presenza di uno stato depressivo in chi la vive e che va a influire anche sulla sfera intima e sessuale.

Soprattutto negli ultimi anni, poi, con l’aumento esponenziale dell’uso dei social, dei telefonini e in generale della tecnologia, il calo della libido è stato associato anche al cosiddetto tecnostress, ovvero lo stress generato da un utilizzo troppo intenso dei social, a prescindere dal dispositivo con cui li si guarda.

Un problema che quindi, può presentarsi nel corso della vita per ragioni anche molto diverse tra loro ma che portano al medesimo risultato, la mancanza di desiderio sessuale e un calo della libido all’interno della coppia. E in cui, solitamente, si ha una parte attiva e una che subisce la situazione.

Come agire in caso di calo della libido

La prima cosa da fare per provare a risolvere la situazione (che a lungo andare può impattare negativamente sull’armonia e l’intesa di coppia) è quello di parlarne con il /la partner, a prescindere dal fatto di essere colei che subisce il calo della libido o che lo vive in prima persona.

Se la coppia è stabile, infatti, è importante confrontarsi con chi si ha accanto, in primis per rassicurare l’altro che i sentimenti non sono cambiati e che il calo della libido non ha nulla a che fare con una mancanza di amore e attrazione fisica e in secondo luogo per potersi fare aiutare.

Cause fisiche o di coppia

Se il problema nasce all’interno della coppia, infatti, magari per pensieri che si hanno e che spesso non corrispondono alla realtà, è importante che ci sia un confronto e, se questo non è sufficiente a risolvere la questione, è importante anche valutare di farsi aiutare da uno specialista. Uno psicologo specializzato che possa intervenire nel caso in cui il calo della libido fosse causato da ansia di prestazione, fobie, stress, traumi non risolti, ecc. Aiutando sia chi lo vive che la coppia.

Nel caso in cui, invece, il calo della libido fosse collegato a un problema fisico, come disfunzione erettile per gli uomini, patologie come vaginismo o eventuali infiammazioni nelle donne, è importante rivolgersi a un medico. Per risolvere la situazione scatenante e ritrovare il desiderio e la voglia di fare l’amore con il/la partner - e ovviamente anche per la propria salute.

Andare alla fonte del problema, quindi, è fondamentale per risolvere il calo della libido, così come il cercare di agire sul proprio quotidiano. Per esempio cercando di ridurre lo stress, prendendosi più momenti per sé e per la coppia, praticando attività fisica (che aumenta l’autostima), provando cose nuove con il/la partner, ecc. Alimentando giorno dopo giorno il desiderio reciproco e allontanando dalla propria vita di coppia lo spettro del calo della libido.