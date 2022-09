T ra gli orientamenti sessuali e romantici più interessanti da conoscere, spicca quello definito come boreasexual. Che cosa significa essere boreasexual e qual è la sfumatura che rende questo orientamento così affascinante? Lo scopriamo subito

Per comprendere al meglio la fluidità sessuale e tutte le sue declinazioni, bisogna capire innanzitutto un concetto di base: la sessualità può cambiare nel tempo e in base a diverse situazioni. È proprio questa l’essenza stessa della fluidità. Un'essenza che nella modernità liquida si esprime in tutta la sua forza libera da pregiudizi e preconcetti, nell’identità, nell’orientamento e nel comportamento sessuale.

Tra gli orientamenti sessuali meno noti, ma ugualmente affascinanti e degni di essere conosciuti e compresi, ce n’è uno che fa dell’unicità dell’eccezione, la sua regola. Risponde al nome di boreasexual ed ecco quali sono i suoi tratti peculiari e come distinguerlo da orientamenti che potrebbero sembrare simili, ma che in realtà non lo sono. Ecco cosa significa essere boreasexual.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa significa essere una persona demisessuale

L’eccezione che fa la differenza

Per spiegare al meglio le peculiarità e tutte le sfumature dell’orientamento sessuale che prende il nome di boreasexual possiamo cominciare con un esempio semplice, ma esplicativo. Immaginate di avere avuto per tutta la vostra vita un determinato orientamento sessuale. Immaginate anche di essere sempre state attratte da un genere, ma all’improvviso, succede qualcosa di inaspettato. Nonostante un solido orientamento sessuale e una solida predilezione per un determinato genere, siamo improvvisamente attratte da una persona di un altro genere. E badate bene, non da più persone di un altro genere, ma da una in particolare.

Essere boreasexual vuol dire proprio questo, significa avere un orientamento sessuale stabile negli anni ma con un'eccezione. Un’eccezione che fa una grande differenza. Perché? Perché all’improvviso si scopre di essere attratti da un genere che non è quello da cui si è generalmente attratti. Non solo, questa attrazione per un altro genere la si ha solo per una persona in particolare, una persona per la quale si mette in discussione l’orientamento che abbiamo sempre avuto.

Ed è proprio questo dettaglio che li differenzia, ad esempio, da chi ha un orientamento abrosessuale, ma li inserisce (se si tratta di etero) nel termine ombrello degli eteroflessibili, universalmente conosciuti come heteroflexible. L’eccezione per una persona in particolare è dunque il dettaglio che fa la differenza e che definisce l’essenza stessa boreasexual.

Boreasexual e Abrosexual: differenze

Parlando di orientamento boreasessuale, viene subito in mente l’abrosessualità. Essere abrosexual significa infatti avere una sessualità fluida ed essere attratti, nel corso dell’esistenza, da diversi generi. L’intensità con cui si vive l’attrazione per i diversi generi muta nel corso del tempo. Si può ad esempio essere attratti per mesi da persone di un determinato genere e poi provare improvvisamente interesse per persone che si identificano o che fanno parte di un altro genere.

Ed è qui che possiamo notare la differenza con i boreasexual. Perché pur cambiando anch’essi il genere verso il quale provano interesse, al contrario degli abrosexual lo fanno soltanto una volta, con una persona specifica. La loro non è un’attrazione in continuo mutamento, ma un mutamento legato a una persona in particolare. La sessualità dei boreasexual non è in continuo divenire come quella degli abrosexual, ma è legata a un’eccezione particolare.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cosa significa essere cupiosessuale?

Boreasexual e Heteroflexible

Heteroflexible o eteroflessibile, è un termine ombrello che può contenere al suo interno anche l’orientamento boreasexual. Essere eteroflessibili, come facilmente intuibile, significa essere eterosessuali di base, ma avere occasione nel corso della vita di provare attrazione per altri generi.

Ecco perché i boreasexual possono essere anche heteroflexible, perché seppur soltanto con una singola eccezione, sperimentano nell’arco della loro esistenza un’attrazione per un genere opposto a quello dal quale sono solitamente attratti.

L’oggetto dell’interesse cambia

Chi si definisce boreasexual ha avuto modo nella sua vita di veder cambiare l’oggetto del suo interesse in maniera probabilmente inaspettata. Questo perché le persone che rientrano in questa categoria, hanno avuto da sempre un orientamento sessuale ben definito, un’attrazione, un interesse romantico e un senso di eccitazione sessuale nei confronti di un unico genere.

Poi però si sono ritrovate a provare lo stesso tipo di attrazione, interesse e eccitazione per una persona di un genere diverso. Questo cambiamento circoscritto a una determinata persona definisce l’orientamento boreasessuale o boreasexual, che dir si voglia. E per quanto riguarda l’orientamento romantico? Quando una persona che ha sempre provato attrazione e amore per persone di un determinato genere, si trova a provare sentimenti romantici per una persona di un altro genere, possiamo parlare di borearomantic, la controparte romantica della boreasessualità.

La boreasexual flag

E tra le bandiere dell’orgoglio LGBTQIA+ poteva mancare quella dei boreasexual? Ovviamente no! Al coloratissimo universo del pride si è aggiunta da qualche anno la bellissima boreasexual flag, una bandiera realizzata dall'utente di Tumblr pastelmemer.

Postata in rete per la prima volta il 26 giugno 2016, la bandiera dedicata all’orientamento boreasexual si compone di cinque strisce verticali dipinte da colori che, nell’ordine, sono: nero, grigio, rosa scuro, grigio, nero. Una palette intensa e decisa, per esprimere al meglio tutto l’orgoglio boreasexual.