S tiamo subendo body shaming dal nostro partner? Ecco come capirlo e come fuggire da un rapporto tossico

Riconoscere il fatto che stiamo subendo del vero e proprio body shaming da chi dovrebbe amarci sopra ogni cosa, non è facile. Ma uscire da una relazione basata sul giudizio e sulla svalutazione costante della nostra persona e della nostra immagine è fondamentale per tornare a riprendere in mano la propria vita ed evitare di entrare in tunnel autodistruttivi da cui è difficile uscire. Le storie d’amore, almeno inizialmente, sembrano assomigliarsi un po’ tutte. C’è qualcosa che scatta, una chimica che ci catalizza verso l’altra persona e ci invita a darle una chance.

Ma non tutte le storie, pur iniziando da favola, procedono in egual modo. Spesso ci sono red flag che ignoriamo. Altrettanto spesso decidiamo di essere troppo accondiscendenti e di sopportare pesi e mancanze di rispetto che dovrebbero invece farci capire che ciò che stiamo vivendo è un rapporto sbagliato basato su presupposti errati che non potranno far altro che minare la fiducia in noi stesse e, più in generale, la nostra salute mentale. Un partner che ci fa body shaming rientra in queste dinamiche tossiche e allontanarsi da questa persona è l’unico modo per iniziare a riprendere in mano la propria vita. Ecco come riuscire a farlo.

Che cos’è il body shaming?

Critiche, giudizi, offese, svalutazione, quando questi atteggiamenti vengono perpetrati nei confronti di una persona ponendo l’accento sulla sua immagine e sui presunti difetti del suo corpo, allora parliamo di body shaming. Il vostro partner vi giudica negativamente per il vostro peso? La tonicità delle vostre braccia e delle vostre gambe è messa in discussione da continue frecciatine? I commenti offensivi sul vostro corpo sono diventati una costante della vostra vita di coppia? Allora il vostro partner vi sta facendo body shaming ed è bene rendersi conto di ciò che vi sta capitando per poter trovare una soluzione al problema.

Il body shaming è infatti un comportamento inaccettabile che non deve essere minimizzato in nessun modo perché rischia di minare seriamente la nostra serenità e il nostro benessere psicofisico. Sentirsi umiliati dal partner per la propria fisicità, vuol dire subire un vero e proprio abuso emotivo che non può e non deve essere giustificato. Ma come capire se stiamo effettivamente subendo body shaming?

Come capire se stai subendo body shaming

Riconoscere i segnali del body shaming è semplice. Non è necessario arrivare a conseguenze estreme per capire che la nostra immagine è messa in discussione da chi dovrebbe amarci e apprezzarci per ciò che siamo. Se ci sentiamo sminuite, se i commenti sul nostro fisico tendono a essere sempre negativi e se proviamo disagio nel mostrare un corpo che prima di questa relazione mostravamo con orgoglio, allora c’è qualcosa che non va.

Bisogna innanzitutto capire che il body shaming, così come tutte le altre forme di abuso emotivo, non assume soltanto una forma, ma può verificarsi in molti modi ed essere comunque tossico. Pressioni, frecciatine, critiche dirette, accuse, commenti sulla taglia e sulle abitudini alimentari, sono tutti campanelli d’allarme da non prendere sotto gamba. Dopo aver compreso di essere vittime di body shaming, allontanarsi da un rapporto che ci sta logorando lentamente è l’unica soluzione, ecco perché.

Pensa al tuo benessere mentale

Allontanarsi da un partner che ci fa body shaming vuol dire tornare a pensare al nostro benessere mentale. Vivere un rapporto di coppia basato sul giudizio costante sminuisce la stima che abbiamo di noi stesse e pesa in maniera importante sulla nostra serenità e la nostra salute psicofisica. Focalizzarci su noi stesse vuol dire tornare a riprendere in mano la propria vita imparando a riconoscere il nostro valore e il fatto che nessuno debba e possa tentare di metterlo in dubbio.

È naturale che in un primo momento allontanarsi da un partner che fa body shaming può essere liberatorio, ma anche spaventoso, per questo è importante circondarsi di una rete di persone che tengono davvero a noi, dalla famiglia agli amici, un gruppo di supporto costante che ci aiuterà a mantenere ben saldo il focus su noi stesse aiutandoci in questo delicato, ma inevitabile periodo di transizione.

Fuggi da un rapporto tossico

Come abbiamo anticipato, se un partner ci fa body shaming allora vuol dire che stiamo vivendo senza se e senza ma, un rapporto tossico. Le relazioni tossiche sono spesso caratterizzate da uno squilibrio di potere tra i partner che può manifestarsi attraverso atteggiamenti messi in campo per manipolare l’altro e farlo dubitare della propria percezione della realtà, anche attraverso la coercizione. Uno squilibrio del genere è tipico delle relazioni in cui il corpo diventa oggetto di continue recriminazioni, giudizi, critiche e pressioni che innescano un circolo vizioso fatto di dinamiche distruttive che possono avere conseguenze pesantissime se non frenate in tempo.

E anche se inizialmente ci si può sentire impotenti e si può pensare che sia impossibile uscirne, fortunatamente non è così e i modi per fuggire da un rapporto tossico e logorante sono tanti. Se la tua rete di supporto familiare e/o amicale non è sufficiente o non è in grado di darti l’aiuto di cui hai bisogno, rivolgiti a uno psicoterapeuta. In questo modo avrai la possibilità di parlare con un professionista di ciò che ti sta accadendo e di acquisire tutti gli strumenti necessari per tornare finalmente a riprendere in mano la tua vita.