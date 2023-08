S i, gli appuntamenti durante la bella stagione sono più semplici, piacevoli e dall'epilogo positivo. Ecco cos'è il blue sky dating.

E se la stagione calda portasse con sé anche un maggior successo negli appuntamenti? Beh, anche se non è del tutto così è stato dimostrato che la bella stagione, ha un’influenza positiva sugli incontri e gli appuntamenti romantici, tanto da essere nata una sorta di tendenza a riguardo, la blue sky dating. Anche traducibile come appuntamenti con il cielo blu.

Un modo di approcciarsi agli incontri più positivo e che nasce da tutta una serie di elementi che caratterizzano la bella stagione, nei mesi tra la primavera e l’estate. E che è supportato da una ricerca con dati ben precisi a riguardo. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cos’è il blue sky dating.

Blue sky dating, cosa significa

Come detto, se andiamo a tradurre questo termine, ci troveremmo davanti a qualcosa del tipo “appuntamenti con il cielo blu”. E per estensione quelli che avvengono quando le giornate sono più lunghe, il cielo è più azzurro e le temperature più piacevoli. Degli appuntamenti più comodi potremmo dire, ma che in realtà hanno un sopporto scientifico non trascurabile

L'esposizione alla luce solare, infatti, aumenta il rilascio da parte del cervello dell'ormone della felicità, la serotonina. E questo corrisponde a un maggior entusiasmo, positività, voglia di fare, ecc. Ad una luce maggiore, sia fuori che dentro di sé.

I dati

Secondo una ricerca stilata dall’app di incontri Badoo, questo sembra essere ampiamente confermato. Il 74% delle persone intervistate, infatti, ha dichiarato di sentire un impatto positivo con il cambio di stagione e con le giornate che si allungano. Come dire, ci si lascia il torpore invernale alle spalle e lo si fa in tutti i sensi.

Ed ecco qui spiegato il blue sky dating, quindi, un aumento degli appuntamenti durante la primavera e l’estate cosi come una miglior gestione ed epilogo dello stesso.

Sempre secondo l’indagine condotta da Badoo, infatti, durante la bella stagione le persone non sono solo più felici, ma trovano anche più facili le conversazioni, aumentando la voglia di mettersi in gioco con chi si ha di fronte, la propria sicurezza e vivendo meglio l’appuntamento in corso.

Ma non solo. Il 42% delle persone intervistate ha affermato che sono proprio le serate più leggere e piacevoli della primavera e dell’estate a rendere i dating più facili. Aiutando a vivere il momento dell’incontro con più leggerezza, meno pressione su se stessi, meno a critica e più ottimismo.

Come utilizzare al meglio il blue sky dating

Secondo quanto detto fino a ora, quindi, appare chiaro che ora più che mai ci si dovrebbe buttare in nuove conoscenze, fiduciosi in se stessi e in ciò che potrebbe accadere, dando ampio spazio al blue sky dating e lasciandosi trasportare dall’energia del cielo blu.

Ma non prima di aver “ripulito” la propria vita dal grigiore invernale (se ancora non l’avete fatto). Per esempio smettendola di concentrarsi su persone che dovremmo già esserci tolte dalla testa, liberando la mente dal “vecchio” per dare spazio al nuovo. E vivendosi i nuovi appuntamenti che verranno con sana positività esattamente come vuole il blue sky dating. Focalizzandoci su ciò che si desidera davvero, sulle qualità e gli aspetti che ci fanno stare bene e sulle persone che corrispondo a ciò che davvero ci interessa.

Senza perdite di tempo ma solo con la gioia e la serenità che una bella giornata di limpido cielo azzurro sa donare. Insomma, il blue sky dating non è una tendenza ma è uno stato d’animo, che permette di viversi le novità e le nuove conoscenze con il giusto entusiasmo e con tutta la positività verso se stessi necessaria per godersi a pieno ogni situazione. Un mood che, quindi, appuntamenti o meno, va bene sempre e comunque.