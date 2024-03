Cosa sono i bisogni sessuali e perché sono importanti?

I bisogni sessuali sono fondamentali per vivere appieno la sessualità in modo libero e appagante

Hai mai sentito parlare dei bisogni sessuali? Dovresti assolutamente tenerli in considerazione se vuoi vivere una vita sessuale appagante e che ti consenta di esprimere al massimo ciò che desideri.

Le fantasie sessuali, infatti, riguardano una particolare sfera intima e individuale. Permettono di vivere il sesso con maggiore serenità, contribuendo a scoprire nuovi lati di sé, da condividere con il proprio partner oppure no. In ogni caso i bisogni sessuali possono trasformarsi in strumenti essenziali per accendere il desiderio e condividere (o vivere) in modo ancora più forte e intenso l’intimità. Dunque perché non dargli voce?

L’importanza dei bisogni sessuali

I fattori che consentono di costruire l’eccitazione sono numerosi, sia che si tratti di autoerotismo che di sesso con un partner. La maggior parte di questi elementi sono legati ai bisogni sessuali, ossia alla capacità di accettare e lasciarsi trasportare da fantasie e pensieri che permettono di vivere in modo spontaneo e libero la sessualità.

Quando si parla di sesso – d’altronde – la spontaneità è un elemento chiave, dunque sperimentare le situazioni che si creano nella tua mente è il modo perfetto per accendere la passione. Le fantasie sessuali sono perfette per vivacizzare la tua vita sessuale e ottime per animare pure il sesso in coppia, cancellando noia e monotonia.

Come vivere i bisogni sessuali in coppia

I bisogni sessuali possono essere un ottimo carburante per accendere il desiderio e migliorare il legame di coppia. Comunicare in una relazione è importantissimo per cementificare il rapporto, proprio per questo è importantissimo comunicare ciò che si desidera al partner.

Rivelare al proprio partner le fantasie sessuali è una scelta libera che va compiuta – sempre – nel rispetto di ciò che si decide di dire e ci si sente dire. Non è assolutamente obbligatorio dire tutto. Come svelare i tuoi bisogni sessuali? Non c’è un tempo né dettami da seguire. Potresti, ad esempio, iniziare a rivelare a poco a poco ciò che vuoi, mettendo in moto l’eccitazione e alimentando l’intesa.

L’importante, in ogni caso, è impostare un dialogo che sia aperto sul sesso e riguardo la possibilità di rendere più ricettiva la dimensione sessuale. Non è necessario andare subito al sodo, prova invece a partire per gradi, iniziando con delicatezza grazie a baci, sussurri e carezze.

Cerca, ad esempio, di non pianificare, usando un momento d’intimità per comunicare desideri e bisogni sessuali. Una buona soluzione per non farsi prendere dall’imbarazzo, lasciando spazio all’istinto e alla volontà di scaldare l’atmosfera.

Come comunicare i tuoi bisogni sessuali (in modo efficace)

A volte è difficile capire ciò che vogliamo sotto le lenzuola, almeno quanto comunicarlo al partner. Forse non conosciamo i termini specifici oppure temiamo di fare delle figuracce, altre volte siamo vittime di tabù e retaggi del passato che identificano il sesso come qualcosa di imbarazzante di cui non riusciamo a parlare apertamente.

Se ti senti bloccata potrebbe essere utile fare un esercizio interessante. Anziché descrivere ciò che desideri prova a identificare le sensazioni che provi e soprattutto sperimenta. Non ci stancheremo mai di dirlo: imparare a conoscere il proprio corpo è essenziale per capire ciò che si desidera quando si parla di sesso.

La parola chiave quando si parla di desiderio sessuale infatti è conoscere se stessi. La chiave è l’autoerotismo, in questo modo riuscirai a capire quello che vuoi e ti sentirai maggiormente a tuo agio con i tuoi desideri.

Ma soprattutto ricordati che ogni volta che condividi le tue fantasie sessuali con il partner questo ti permetterà di accendere attenzione, curiosità e desiderio, regalando al tuo rapporto nuovo slancio e intensità.

Le fantasie sessuali da provare

Quali sono le fantasie sessuali da provare (in coppia o da soli)? I giochi di ruolo possono essere un buon punto di partenza per sperimentare sotto le lenzuola. Puntando, ad esempio, su giochi di dominio o sottomissione. Le fantasie di dominio, infatti, sono basate sul potere e sulla possibilità di esercitare una forma di controllo verso l’altro.

La sottomissione invece accende la passione grazie alla sensazione di perdere totalmente il controllo, affidandosi al volere altrui. Fra le fantasie più comuni troviamo anche la possibilità di regalare al partner orgasmi multipli, alimentando il suo piacere all’infinito e accrescendo la sua eccitazione.

Ma i bisogni sessuali non si fermano qui e ognuno di noi – un passo dopo l’altro – dovrebbe essere in grado di dare voce a ciò che desidera. Dalla volontà di vivere il sesso occasionale a quella di sperimentare un rapporto a tre o di provare un sex toys.