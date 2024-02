L 'avalanching è il nuovo dating trend che rischia di rovinare i tuoi appuntamenti (colpa di San Valentino!).

Si chiama avalanching ed è il nuovo dating trend che rischia di provocare moltissimi danni. Tutta colpa (o quasi) di San Valentino e del carico di amore (e aspettativa) che questa ricorrenza porta con sé. Se per tante coppie il 14 febbraio è un giorno speciale in cui riscoprire un legame, celebrare un’unione o banalmente regalarsi una cena fuori, per tantissimi single potrebbe essere una dura prova da affrontare. Soprattutto per chi è in cerca dell’amore ma non riesce a trovare la persona giusta. Ed è qui che entra in gioco l’avalanching. Eh sì, perché alcune ricerche hanno dimostrato un aumento, in prossimità di San Valentino, delle interazioni sulle app di dating.

Cos’è l’avalanching

Dunque cos’è l’avalanching e qual è il legame con le app di dating. Semplicemente con l’avvicinarsi di San Valentino moltissimi utenti che hanno un profilo sulle app di incontri tendono a mettere Like e organizzare incontri anche con persone che, in altre occasioni, avrebbero evitato. Il concetto è semplice: la paura di restare single sino al fatidico 14 febbraio, spingerebbe le persone a cercare a tutti i costi un partber anche se non è il più congeniale a propri desideri. Non a caso i messaggi, i Like e le interazioni nelle app di dating aumenterebbero poco prima di San Valentino. Si cerca disperatamente un appuntamento per quella data con il rischio però di creare più danni che benefici.

I rischi dell’avalanching

Dietro l’avalanching – come è facile intuire – si nasconde la paura di restare soli e di deludere una società che per il giorno di San Valentino ci vuole tutti innamorati, felici e in coppia. Il rischio però è quello di incappare in appuntamenti disastrosi o, peggio ancora, in incontri di cui potremmo pentirci, accompagnati dall'immancabile ghosting (o dal caspering).

Perché uscire con qualcuno solo perché abbiamo paura di restare soli, senza provare una reale attrazione e abbassando i propri standard, è dannoso sia per te che per le altre persone. Prima di seguire l’avalanching dunque dovresti riconsiderare la tua condizione di single e capire che l’amore è splendido, ma è anche bello stare da soli in attesa dell’amore, quello vero.

Il bello di essere single (anche a San Valentino)

Perché, superate le pressioni di una società che ci desidera sempre in coppia e le domande scomode dei parenti di turno ad ogni festa, possiamo cogliere il lato migliore dell’essere single. Certo, se hai chiuso una storia da poco oppure non riesci ad avere una vera storia d’amore da parecchio tempo, forse l’arrivo di San Valentino ti renderà nervosa. Ma prova a fare un respiro e inizia a riconsiderare il tuo status di single, concentrandoti davvero su te stessa e sulla tua personale ricerca della felicità.

D’altronde i vantaggi di essere single (se guardi bene) sono davvero tanti! Alcune indagini, ad esempio, hanno dimostrato che le persone che non sono in coppia soffrono meno lo stress rispetto a chi vive una relazione (soprattutto se malsana). Niente compromessi oppure decisioni prese controvoglia, nessun litigio o musi lunghi che mettono a rischio il benessere psicofisico. I single, al contrario, hanno più tempo libero per dedicarsi ai propri hobby, andare in palestra, dormire e mangiare sano. Sono loro a scegliere i propri ritmi di vita senza doversi adattare a nessuno.

Non solo: essere single significa anche molto più tempo da dedicare agli amici, cementificando legami che saranno per la vita, creando nuove conoscenze e vivendo esperienze uniche. Senza contare la soddisfazione che può regalare un incontro occasionale e proibito, rendendo il sesso molto più divertente e appassionato.

Sfuggi all’avalanching così

Dunque come non cadere nella trappola dell’avalanching? Prova a mettere in pratica alcuni consigli che saranno preziosi per godere appieno dei benefici dello status di single ed essere felici, anche da soli.

Amati

L’essere single ti spinge a fare una cosa: mettere al centro te stessa. Dunque impara a prenderti cura di te e a coccolarti come nessun partner potrebbe mai fare. Cura il tuo aspetto, fatti dei regali, dedicati del tempo di qualità. Punta sul tuo benessere per trovare la vera felicità.

Non lasciarti influenzare

Dalla società, dai mass media, dalla famiglia e da una cultura che ti vorrebbe sposata e con i figli. Ognuno di noi segue il proprio percorso di vita, non ne esiste uno giusto oppure uno sbagliato. Impara dunque a schivare i pareri non richiesti e i giudizi senza lasciare che possano influenzare il tuo umore. La perfezione non esiste e...essere single è bello!

Non azzardare

Non uscire con qualcuno solo perché ti senti sola, ma valuta sempre con estrema attenzione i nuovi appuntamenti. Prima di tuffarti in una relazione a capofitto considera i tuoi sentimenti e fatti delle domande chiare sul rapporto con l’altra persona. Se devi abbandonare il tuo status di single deve valerne la pena, giusto?