C ome si distingue l’attrazione mentale, e in che modo gioca un ruolo di primo piano all’interno della costruzione di una relazione sana e felice? È vero che dovrebbe essere più forte di quella fisica?

Di tutte le connessioni possibili tra amanti o amici, l’attrazione mentale gioca un ruolo di prim’ordine all’interno di una relazione sana. Se forse all’inizio è la componente dell'attrazione fisica ad avvicinarci a qualcuno, è quando aprono bocca che si capisce davvero quale direzione prenderà una relazione.

Il motivo? È semplice: non si può stare a lungo con qualcuno per cui non si nutre una certa stima, senza che insorgano litigi o dissapori. Essere sulla stessa lunghezza d’onda a livello di idee, di desideri e di progetti futuri: è questo che unisce davvero due persone.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Amicizia e amore: come scegliamo di chi circondarci?

Come funziona l’attrazione mentale?

L’attrazione mentale tra due persone scatta quando si sta vivendo un rapporto di stima reciproca, di condivisione di valori o interessi comuni. Quando si condivide il modo di pensare con qualcuno, è più facile legare con lui a un livello emotivo più profondo.

L’attrazione mentale è molto particolare poiché non è in alcun modo legata agli aspetti fisici o sessuali della relazione, ma gioca un ruolo importante nel legame. In altre parole due persone possono provare al tempo stesso attrazione fisica e mentale, ma non è per forza necessario.

Trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda con qualcuno rende più facile la comunicazione, specialmente dopo una certa età, quando le nostre idee e le nostre abitudini sono abbastanza formate da darci idee chiare su ciò che vogliamo e ciò che preferiamo non condividere con gli altri.

Come si capisce se c’è attrazione mentale?

In una relazione sana, sia romantica che d’amicizia, l’attrazione mentale gioca un ruolo davvero importante per il benessere e la durata del rapporto. Solitamente l’attrazione mentale scatta tra due individui che condividono idee, pensieri o valori, ma a dirla tutta non è propriamente detto neanche questo. L’affinità mentale è un’alchimia complessa che opera su tanti livelli, alcuni dei quali non del tutto coscienti.

Provare un’attrazione di questo tipo non significa per forza condividere tutti gli aspetti della vita. Al contrario: trovarsi d’accordo con chi abbiamo davanti tutte le volte che apre bocca non è necessariamente un’indicazione di affinità mentale.

Quando sentiamo di essere vicini a qualcuno, proviamo il desiderio di mettere alla prova le sue idee e le nostre in una discussione costruttiva, matura e proficua. Solo attraverso questa comunicazione possiamo crescere e arricchirci come esseri umani, e da queste discussioni – che non partono necessariamente dallo stesso assunto – nasce la stima di cui parlavamo prima. Possiamo anche non essere d’accordo su tutto, ma il modo in cui fai funzionare la testa mi piace.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Queste sono le premesse da cui non dovrebbe mai partire una storia d’amore

Accettazione e apprezzamento

Un altro degli aspetti fondamentali dell’attrazione mentale è quello che riguarda l’accettazione sociale. Condividere idee e pensieri con gli altri e trovare un ambiente sicuro e pacifico dove non sentirsi giudicati, ma piuttosto indirizzati verso una costruzione più fruttuosa delle proprie idee, è parte di questa attrazione.

In alte parole, quando ci si sente mentalmente affini è assai più facile sentirsi accettati e amati all’interno di un gruppo o di una semplice relazione. Condividere successi e fallimenti diviene assai meno doloroso o imbarazzante, poiché tutti all’interno di una certa affinità sanno quanto certi traguardi ci sono costati.

Facciamo un esempio: per qualcuno l’obiettivo quotidiano è quello di prendere un bel voto a scuola o all'università, o un aumento sul posto di lavoro. Un gruppo di persone concentrate soprattutto sul lavoro può capire la soddisfazione che si prova quando si raggiunge questo obiettivo. Un traguardo non dev’essere per forza qualcosa di assoluto e positivo in maniera oggettiva. Chi è depresso, per esempio, trova di per sé un grande successo essersi alzato la mattina.

Fare parte di un gruppo significa trovare terreno fertile per le proprie affinità e le proprie idee, e soprattutto trovare qualcuno che ci capisce nei nostri piccoli successi quotidiani. E li sa apprezzare quanto noi!

Quanto dura l’affinità mentale?

Non esiste una vera e propria data di scadenza per l’affinità mentale. Tuttavia, è vero anche che trattandosi di un legame non fisico, ha più probabilità di durare rispetto all’attrazione fisica. Al tempo stesso è vero che le persone cambiano, e con i cambiamenti mutano anche le priorità e i desideri delle persone.

Non è impossibile, dunque, allontanarsi da qualcuno con cui si condivideva un’affinità mentale. Tuttavia, le relazioni autentiche che si costruiscono attraverso la condivisione di pensieri e idee sono davvero interessanti e difficilmente tendono a smarrire la loro strada durante la vita.

È difficile lasciarsi davvero alle spalle qualcuno con cui ci si sente affini, o comunque con cui si condivide il modo di pensare o di vivere. Ecco perché costruire legami basati sul desiderio reciproco di scambiarsi idee, e non solo sull’apparenza, è così profondamente benefico per chi siamo e per ciò che saremo domani.