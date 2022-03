C ontinuiamo la nostra serie di articoli sugli stili di attaccamento: ecco come il rapporto con le figure di riferimento nella primissima infanzia influenzano il nostro modo di relazionarci nella vita adulta, oggi analizziamo lo stile di attaccamento sicuro

L'attaccamento sicuro è uno degli stili di attaccamento analizzati nell'omonima teoria di John Bowlby: in questo articolo spiegheremo in cosa consiste e come si comportano da adulte le persone che sviluppano questo stile di attaccamento.

Una piccola doverosa premessa per chi non lo sapesse: secondo la teoria che abbiamo appena citato lo stile di attaccamento di una persona individua quell'insieme di modalità e comportamenti che quella persona adotta nelle relazioni, un insieme che è profondamente influenzato dalle caratteristiche del legame primario tra il bambino e la sua figura di riferimento principale (molto di frequente la madre). Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere.

Per capire le tue relazioni guarda al passato

Di certo non è una scoperta il fatto che il rapporto che abbiamo sviluppato con i nostri genitori influenzi molto profondamente il nostro modo di affrontare l’amore e i sentimenti. Rappresenta però una novità per molti l’idea che questo legame – così ancestrale e sempre differente – determini uno specifico modello di attaccamento. Di cosa si tratta? Semplicemente del modo in cui, a livello emotivo, comportamentale e cognitivo, ci predisponiamo alle relazioni e alla coppia.

Il fenomeno dell’attaccamento è stato descritto dallo psicologo inglese John Bowlby. Lo studioso nel tempo ha individuato quattro modelli differenti di attaccamento al genitore in grado di influenzare la vita futura:

Se sei sicura amerai di più

L’attaccamento sicuro è contraddistinto da un sentimento di grande fiducia e sicurezza verso il genitore. Il bambino è certo che la figura di riferimento sarà in grado di soddisfare tutti i suoi bisogni, dal contatto fisico alla nutrizione, passando per la protezione e la rassicurazione nei momenti di tensione. Sa quindi che, anche se scompare dal suo campo visivo, tornerà comunque ad accudirlo e di certo non lo abbandonerà.

La grande fiducia nella responsività della figura di riferimento renderà il bambino sereno nel vivere ed esplorare il mondo intorno. Giocherà tranquillamente con i suoi coetanei, avventurandosi libero da condizionamenti e paure, sperimentando nuove situazioni senza farsi assalire dall’angoscia.

La persona che instaura con il figlio un modello di attaccamento sicuro è un individuo che ha grande consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. Si comporta in modo accudente e amorevole verso il bambino, ma al tempo stesso non è invischiante né intrusiva. Lo lascia dunque libero di costruirsi la propria identità separata e autonoma, senza intervenire costantemente, soffocandolo.

L'importanza del rapporto con la figura di riferimento

Se hai vissuto un modello di attaccamento sicuro nel rapporto con la tua figura di riferimento (in genere i genitori, il più delle volte la madre) le tue relazioni godranno di un grande equilibrio. Sarai quindi in grado di dare e ricevere amore. Questo perché avrai interiorizzato, nel corso dell’infanzia, entrambi i ruoli. Così come la figura che si è presa cura di te ha dato tutto per te, nella coppia sarai pronta accudire e proteggere il partner. Al tempo stesso saprai ricevere e accogliere nel modo giusto cure e amore, senza mettere però in discussione la tua autonomia e indipendenza.

Le persone sicure non temono di essere lasciate quando si trovano all’interno di una relazione sentimentale. Hanno fiducia nei confronti dell’altro, sono positive e ottimiste. Si abbandonano facilmente nell’intimità, sono sincere, altruiste e accoglienti. Questo aspetto è molto importante perché ci dimentichiamo spesso che la fiducia e la capacità di donarsi si trova proprio alla della possibilità di amare ed essere amati.

Chi amerai

Secondo gli psicologi le persone con un attaccamento sicuro solitamente tendono a innamorarsi di persone altrettanto sicure. Partner in grado di rispondere nel modo giusto a precisi bisogni emotivi. Hanno una grandissima capacità di negoziare conflitti e posizioni, creando relazioni basate sulla fiducia reciproca. Malgrado i difetti, accettano e sostengono l’altro, costruendo, un passo dopo l’altro, relazioni stabili e durature.

Come aumentare l’autostima se il tuo stile di attaccamento non è sicuro

La sicurezza che deriva da ciò che hai vissuto in passato influenzerà sempre il tuo modo di affrontare le relazioni. Allo stesso modo però, se non hai avuto la fortuna di sviluppare uno stile di attaccamento sicuro ciò non vuol dire che tu sia condannata ad avere relazioni malsane che ti renderanno infelice. Anche perché la vita è molto più complessa della teoria, e sono moltissimi i fattori che ci formano come persone in relazione con gli altri. A ciò si aggiunge il fatto che abbiamo la possibilità di analizzare le nostre criticità e lavorarci sopra per migliorare, magari anche con l'aiuto di uno psicologo.

Di sicuro se pensi di avere criticità relative al tuo stile di attaccamento una cosa davvero importante da fare è lavorare sulla tua autostima.

Sei stanca di ripetere i soliti errori e cadere negli stessi schemi? Lavora su te stessa per aumentare la tua autostima. A volte basta davvero poco per sentirsi più sicure, piccoli gesti quotidiani che ti permetteranno di sentirti più forte e amarti di più. Perché ricorda: se ti innamorerai di te, anche gli altri lo faranno.

Non concentrarti sul problema

–

A volte siamo convinte di non poter superare nulla e di non avere gli strumenti adatti per farcela. Quando si presenta un problema non ti concentrare su ciò che è andato storto, ma su quello che potresti fare. Studia varie soluzioni, anche creative, stimolando la tua capacità di problem solving.

Diventa autonoma

Se hai poca autostima tenderai ad appoggiarti a qualcun altro nella convinzione di non essere in grado di fare nulla. Consigli e suggerimenti sono ben accetti, ma nessuno può sostituirsi a te. Se imparerai a scegliere e ad assumerti i rischi diventerai ogni giorno più forte: te lo assicuriamo!

Fai pace con te stessa

Perdonati e impara a non giudicarti. Non sei giusta o sbagliata, sei solo te stessa ed è questo l’importante. Prenditi cura di te, accogli il tuo modo di essere e non ti colpevolizzare. La meditazione in questo può aiutarti: ti permetterà, anche solo per cinque minuti, di connettere corpo e mente, cancellando paure, pensieri ed emozioni negative.