T ra i quattro pattern degli stili di attaccamento, l’attaccamento resistente può essere ansioso o ambivalente e spesso è causato dall’imprevedibilità delle figure di riferimento nell’infanzia

L'attaccamento resistente è uno degli stili di attaccamento che ritroviamo negli studi di Bowlby, e individua delle modalità di bonding non sempre facile da approcciare.

Abbiamo visto che le modalità che utilizziamo nelle relazioni da adulti possono dipendere in buona parte dallo stile di attaccamento, vale a dire le modalità con cui abbiamo sviluppato il rapporto con le figure di riferimento sin dalla prima infanzia. Tra gli stili di attaccamento finora individuati dagli studiosi l’attaccamento resistente è conosciuto come come ansioso-ambivalente, ed è spesso individuato in chi si trova alle prese con una costante paura dell'abbandono . Gli studi sull’attaccamento sono molto importanti per comprendere come l’individuo conquisti gradualmente l’autonomia.

L’attaccamento è la base per la creazione di un legame con l’altro, caratterizzato dalla ricerca di stabilità, protezione, accoglienza, sicurezza e benessere. Il nostro modo di creare legami adulti è influenzato dalla qualità dei legami che abbiamo avuto da piccoli con le nostre principali figure di riferimento.

La teoria dell’attaccamento

Nel corso del Novecento molti sono stati gli studi volti a conoscere a fondo la relazione tra bambino e la sua figura di riferimento (tipicamente la madre o comunque i genitori). Lo stesso Sigmund Freud fu tra i primi psicanalisti a teorizzare l’importanza dell’attaccamento nello sviluppo psico-fisico del bambino. Negli anni Ottanta, John Bowlby sviluppò il suo modello teorico, chiamato Teoria dell’Attaccamento. Fu il lavoro integrato della teoria psicoanalitica di Freud sullo studio degli istinti e delle pulsioni, con le osservazioni comportamentali di stampo etologico di Conrad Lorenz.

Secondo la teoria dello psicoanalista inglese, la personalità umana si organizza intorno a un bisogno fondamentale, quello cioè di sentirsi al sicuro. Per raggiungere questo obiettivo di sicurezza, la natura ha sviluppato un istinto innato per cercare la vicinanza protettiva di una figura di riferimento.

Stili di attaccamento

La teoria di Bowlby è in realtà frutto di un lavoro di anni e scienziati diversi. Verso la fine degli anni Sessanta, la psicologa (esperta in psicologia dello sviluppo) e collaboratrice di Bowlby Mary Ainsworth sviluppò la cosiddetta Strange Situation. Si tratta di procedura di osservazione volta a misurare lo stile di l’attaccamento nei bambini.

Secondo questo modello, vengono identificati quattro stili di attaccamento:

Stile di Attaccamento sicuro (Tipo A)

Attaccamento insicuro-evitante (Tipo B)

Stile di Attaccamento insicuro-resistente o ambivalente (Tipo C)

Attaccamento disorganizzato (Tipo D)

Attaccamento resistente o ansioso-ambivalente

Lo stile di attaccamento resistente è quello più comunemente indicato come attaccamento ansioso-ambivalente. In questo caso, c'è un costante e impellente bisogno di rassicurazioni e accudimento da parte dell’altro. Chi ha questo stile di attaccamento nelle relazioni, tende ad essere costantemente preoccupato se non addirittura angosciato, dai comportamenti imprevedibili dell’altro. La sua paura più grande, almeno a livello inconscio nelle relazioni, è l’abbandono.

L’attaccamento resistente (ovvero, quello ansioso-ambivalente) viene osservato nella Strange Situation. Il bambino si mostra angosciato alla separazione dalla figura di riferimento. Rimane inconsolabile anche quando si ricongiunge alla madre. Nei bambini con attaccamento resistente, le figure di riferimento (genitori) mostrano comportamenti imprevedibili e incostanti verso i bisogni del piccolo (cioè quelli di accudimento, protezione, rassicurazione e contatto). A volte sono accoglienti e altre volte rifiutanti e svalutanti. Sono inclini a condotte aggressive e poco coinvolti nell'emotività del bambino. Il piccolo non sa cosa aspettarsi come risposta alle proprie richieste e bisogni dalla figura di riferimento, che viene percepita come imprevedibile, a volte perfino pericolosa.

Lo stile resistente da bambini

In questo caso il bambino sviluppa nel tempo due modelli operativi nel tempo. Il primo è caratterizzato dalla percezione di sé amabile e degno di amore e dell’altro come affidabile e degno di fiducia. Il secondo modello è caratterizzato dalla percezione di sé come non amabile e non degno di amore, e dell’altro come indisponibile e/o pericoloso.

Questi diversi modelli interni si alternano nel vissuto e nella percezione dell’individuo, dando luogo a comportamenti ambivalenti e apparentemente incoerenti verso gli altri, compreso il partner. Ci sono frequenti esplosioni di rabbia quando prevale la paura e l'insicurezza, un'eccessiva richiesta e/o pretesa di attenzioni crescenti, alternata ad una eccessiva arrendevolezza o sottomissione all’altro nelle relazioni.

Lo stile resistente da adulto e nelle relazioni

Uno dei filoni di ricerca sull'attaccamento è quello che cerca i legami con la psicopatologia nell'adulto. I disturbi della personalità sembrano essere quelli più coinvolti in tal senso. Nel manuale diagnostico di psichiatria (DSM IV) vengono segnalati tre cluster (o gruppi) di disturbi della personalità. In particolare, il terzo (cluster C) è quello più vicino all'attaccamento ansioso resistente. Racchiude i disturbi dipendente di personalità, il disturbo ossessivo-compulsivo e quello evitante. La sua caratteristica principale è il vissuto di preoccupazione di questi soggetti associato ad un costante senso di inadeguatezza.

La relazione con l'attaccamento resistente viene evidenziata dal ruolo che ha l'eccessivo controllo dei soggetti con disturbi che rientrano nel cluster C. L'ipercontrollo è causato dal senso di non essere mai abbastanza che sembra provenire dall’inversione dei ruoli tra bambino e caregiver. Il bambino che viene chiamato a sostituirsi a un genitore debole avverte la sproporzione tra le sue forze e il compito assegnatogli e può reagire:

diventando a sua volta insicuro e dipendente;

rifiutando il compito (evitante) pur restando impaurito dal giudizio che questa decisione comporta;

creandosi delle regole eccessive (compulsione/ossessione) che gli dia la forza di farsi carico del ruolo.

Gli adulti ansiosi-preoccupati cercano alti livelli di intimità, approvazione e risposte dai partner, diventando eccessivamente dipendenti. Tendono a essere meno fiduciosi, hanno opinioni meno positive su sé stessi e sui loro partner e possono mostrare alti livelli di espressività emotiva, preoccupazione e impulsività nelle loro relazioni.