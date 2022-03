F arsi nuovi amici può sembrare molto difficile, ma avete mai provato a usare le app, e non solo quelle di dating?

Hai mai pensato di usare le app per trovare nuovi amici? In realtà, una volta presa dimestichezza con il mezzo digitale, è facile trovare nuovi utilizzi per applicazioni nate, in realtà, con finalità diverse. C’è chi riesce a fare amicizia perfino attraverso i giochi e il sistema delle gilde, ma questo è materiale per un altro articolo.

Se anche tu ti muovi spesso e ti trasferisci da un lato all’altro del mondo, dell’Europa o anche solo d’Italia, avrai sperimentato un certo livello di alienazione. Sconosciuta a tutti in terre a te sconosciute, ritrovare lo slancio per stringere nuove amicizie sembra sempre uno sforzo più grande delle possibilità.

Un problema che richiede soluzioni veloci, perché se cambiare aria è molto bello e interessante, gli amici sono nettamente il sale della vita: non siamo isole! Di seguito diamo un'occhiata a qualche app pensata proprio per trovare nuovi amici.

Bumble BFF

Tutte le volte che apri un profilo Tinder che, dichiaratamente, si trova solo in cerca di nuove amicizie, la tentazione di swipare per eliminarlo dalla faccia della terra è forte. E non possiamo biasimare nessuno. Del resto la dating app per eccellenza nasce con un obiettivo diverso.

Dai il benvenuto sul tuo smartphone a Bumble BFF. Questa strana app ha qualcosa di speciale, ovvero nasce con l’idea che le persone cambino e si spostino per inseguire i loro sogni e i loro cari. A volte, in queste grandi trasformazioni, gli amici rimangono indietro. A volte è solo una questione di distanza geografica, che comunque è un problema, altre invece è questione di distanza più metaforica. Nuove esigenze creano nuove cerchie di persone di cui amiamo circondarci.

Bumble BFF è un’applicazione pensata per mettersi in contatto con persone vicino a te che condividono interessi e hanno voglia di incontrarsi per divertirsi senza alcun impegno d’altro genere. In altre parole è un’app dedicata a tutte coloro che sono nuove in città o che hanno bisogno di ampliare i loro orizzonti. Non è un caso che sia stata una delle applicazioni più scaricate del 2021: è proprio bello incontrare anime affini.

Crea un profilo, inserisci le tue caratteristiche e fai conversazione con l’unico scopo di divertirti. Gli amici arriveranno!

Ablo

Abbiamo un’app per trovare nuovi amici che, forse, fa al caso tuo. Se l’orizzonte geografico non è un limite, per te, ma è un punto di forza, devi provarla assolutamente. Con Ablo potrai infatti stringere amicizia con persone provenienti da qualsiasi parte del mondo. Potrai chattare e fare videochiamate con persone che magari non parlano la tua stessa lingua.

Come, ti starai chiedendo? Se non conosci il russo o magari il coreano, non c’è problema: la conversazione verrà tradotta in tempo reale da un algoritmo automatico che traduce i messaggi di testo. Oltre ad essere un modo furbo e divertente per imparare le lingue, questa app fa al caso tuo se sei una di quelle persone che amano conoscere persone provenienti un po’ da tutto il mondo.

Nuove culture, modi di pensare o di vivere: non vi è niente che arricchisca più di una bella amicizia con una persona che proviene da un mondo tanto diverso dal tuo. Non devi fare altro che scegliere un Paese (e può anche essere il tuo) ed esprimere una preferenza sul genere di persone che vuoi incontrare. La funzione videochiamata si attiva dopo qualche scambio di messaggio, così che si possano evitare le persone indesiderate.

Friendness

Un’altra app per trovare nuovi amici è Friendness, e questa volta si tratta di un impianto 100% italiano. Su questa piattaforma digitale potrai trovare nuove amicizie basandoti non solo sulla posizione geografica, ma anche e soprattutto basandoti sui tuoi interessi.

È la piattaforma perfetta per chi ama fare amicizia e, al tempo stesso, fare network per avviare progetti creativi, lavorativi, collettivi. Oltre alla classica modalità finalizzata all’incontro di persona, vi è anche la versione solo digitale. Di che si tratta? La modalità virtuale non implica necessariamente un incontro di persona ed è fatta per stringere amicizia con persone provenienti da ogni parte del mondo.

Devi solo esprimere le tue preferenze e i tuoi obiettivi. Per esempio: vorrei uscire a bere un caffè. Cerco gente per giocare a League of Legends. Sto pensando, quest’estate, di fare il cammino di Santiago di Compostela. Vorrei trovare un batterista per una jam session ogni tanto. Sulla base di queste richieste, sarai in grado di allinearti con profili compatibili al tuo, e stringere così nuove e preziose conoscenze.

Non è detto che un’app possa risolvere tutti i tuoi problemi, ma si può affermare che scrivendosi sarà tutto un po’ più facile, almeno all’inizio. Da lì in poi starà a te e a chi hai davanti decidere se coltivare o meno l’amicizia. Chi può mai dire dove ti porterà un semplice scambio di messaggi?

E le app di dating?

Anche se inizialmente non sono state pensate con questo scopo, anche le app di dating possono diventare una strada per farsi nuovi amici. Tanto per cominciare molte di queste app, su tutte Tinder, stanno sviluppando funzioni che dovrebbero essere utili proprio a conoscere nuove persone senza "secondi fini".

Ma al di là di questo se frequenti le app di dating ti sarà capitato almeno una volta di conoscere persone con cui non è scattata la proverbiale scintilla, ma con cui ti sei trovata bene a livello di rapporto amichevole. O ancora può capitare che una frequentazione sentimental/sessuale che sembrava promettente si "sgonfi", e che si giunga alla conclusione che ci si incastri più come amici che come amanti. Ecco, tutto questo succede molto più spesso di quanto pensiamo, e chi siamo per non sfruttare queste dinamiche?