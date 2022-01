Quali sono le app di dating più usate in Italia

H ai deciso di buttarti e provare le dating app. Creare un profilo richiede tempo e impegno, meglio dunque focalizzare le energie su quelle più popolari in Italia

La dating app la devi curare: solo così escono fuori i veri contatti interessanti. Se tra un match e l’altro passa troppo tempo, per i tuoi gusti, è assai probabile che l’app che stai usando sia un po’ “spopolata”. Non ti preoccupare, l’utenza va e viene come le maree.

Eccoti una guida per essere sempre nel posto giusto al momento giusto. Piccola nota: se ti stai dedicando al dating online per la prima volta, crea un account email dedicato per iscriverti a tutte le app che desideri. In questo modo sarà meno probabile essere rintracciati sui social dalle persone a cui abbiamo detto di no e che, a quanto pare, non si sono arrese.

C’è chi ha provato Tinder, e c’è chi mente

Il dating online è un’esperienza interessante da sperimentare almeno una volta nella vita. Se non sei sicura di sapere da dove si comincia, vai tranquilla con Tinder. Lo scarichi, segui le istruzioni per creare un profilo e cominci a fare un po’ di selezione.

La cosa bella di Tinder è che non solo puoi sfogliare le foto dei potenziali match, ma ti viene subito richiesto di effettuare una scrematura iniziale che consentirà all’algoritmo di capire i tuoi gusti. Più la usi, più Tinder saprà indicarti contatti di tuo gradimento.

Hai trovato un match interessante? Non devi fare altro che mettere un cuoricino e aspettare. Se anche lui (o lei) ricambiano, potrete iniziare a chattare da subito. E capire se c’è quell’alchimia che potrebbe tradursi in un primo appuntamento…

Dating app: Happn

C’è quel tipo così carino che tutte le mattine vedo alla fermata della metro, ma proprio non ho il coraggio di avvicinarmi. Happn nasce così: ci permette di metterci in contatto con persone che abbiamo incontrato da qualche parte, a una festa o in treno.

Se ti innamori per strada almeno due volte al giorno, Happn potrebbe davvero essere la dating app ideale per te. Ogni volta che due persone con questa applicazione scaricata sul telefono si incontrano, l’avvenimento viene registrato e si crea un collegamento per aiutarti a capire quando e dove vi siete visti.

Nel caso in cui l’incontro produca un “like” da entrambe le parti, si avvierà una chat e potrete finalmente comunicare. Prova quest’app se sei stanca di Tinder e hai bisogno di sperimentare con una modalità di incontro un po’ diversa.

Pochi ma perfetti: Once

Chi non ama usare Tinder poiché troppo generalista, alla fine, capita su Once. Innanzitutto non si basa sulla quantità di contatti, ma sulla qualità. Una modalità di incontro particolarmente gradevole, specialmente per chi ha poco tempo per stare dietro troppi match – come ad esempio accade su altre dating app.

Ogni giorni ti verranno sottoposti alcuni profili selezionati accuratamente, non più di quattro, e potrai sceglierne uno, due o nessuno. Se anche l’altra persona ricambia l’interesse, potrai iniziare a chattare.

Once è un’esperienza di dating più lenta e rilassata. In linea generale, proprio per questo motivo si pensa che Once sia più adatta alle persone che stanno cercando qualcosa di serio. Tinder, invece, è considerata perfetta per i “mordi e fuggi”. La verità è che non sempre è così: il fattore umano regala sempre sorprese!

Decido io: Bumble

Bumble è considerata la dating app perfetta per le donne, poiché siamo noi ad avere il controllo. In pratica, solo le donne prendono l’iniziativa, e sono loro ad avviare la comunicazione con i ragazzi. Ciò è un po’ diverso se si modificano le preferenze: in caso di coppie dello stesso sesso, la modalità di matchmaking è la solita.

Devi avere almeno 17 anni per utilizzare Bumble e puoi usare l’account Facebook per collegarti.

We’re queer! Grindr

Grindr è l’applicazione perfetta per gli incontri dedicati nella comunità LGBTQ+. Opera attraverso un sistema di ricerca di prossimità – come Once. Alla creazione dell’account, oltre al tradizionale profilo con foto e generalità, dovrai inserire anche la tua posizione.

Se selezioni “Sto cercando”, l’algoritmo ti aiuterà a individuare persone vicine a te. Ti verranno proposti profili adatti ai tuoi interessi e, quando scatta il match, si può chattare. Condividi audio, video, posizione e tutto quello che ti piace.

The Inner Circle: la dating app delle anime affini

The Inner Circle è un’applicazione particolare perché si basa innanzitutto sulle affinità, e poi su tutto il resto. Attraverso il matchmaking, verrai messa in contatto con giovani professionisti che vivono vicini e condividono con te hobby, passioni e interessi.

Non solo imprenditori e designer: questa app è una fucina di idee e pensatori che vengono messi in contatto per discutere, piacersi e chissà, magari, far scattare la scintilla. Inner Circle organizza inoltre numerosi eventi in tutto il mondo dove gli utenti possono incontrarsi dal vivo e fare rete, ma anche innamorarsi.