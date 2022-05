V oglia di amore a tutti i costi? Potresti soffrire di apocalypsing: cos'è e come uscirne subito

Volere una storia d’amore a tutti i costi, come se stesse per arrivare l’Apocalisse: si tratta più o meno della descrizione dell’apocalypsing.

Si tratta di una nuova tendenza che si è diffusa nel mondo del dating (e non solo), creando nuove complicazioni in un’epoca segnata da legami liquidi, ghosting e rapporti di dipendenza.

Cos’è l'apocalypsing

A metterci lo zampino è, ancora una volta, la pandemia, con le sue conseguenze psicologiche. Fra lockdown, vacanze saltate e giornate in casa si è diffusa l’impressione che gli ultimi anni siano volati in un secondo. Il risultato? In molti sentono che il tempo per avere finalmente una relazione sana e duratura sia terminato.

Così il sito di incontri Plenty of Fish ha coniato un nuovo termine. Si tratta di apocalypsing che indica la tendenza a “trattare ogni relazione come se fosse l’ultima”. Il risultato? Appena si incontra una persona che potrebbe piacere si cerca subito di andare al sodo, rendendo il legame più stabile, sicuro e duraturo. Ma si tratta di un errore, visto che ognuno ha i suoi tempi, ma soprattutto che è fondamentale conoscere una persona per capire se è davvero compatibile con noi.

Le cause dell'apocalypsing

Trovare un partner stabile velocemente: è questa la maledizione di chi soffre di apocalypsing. Le pressioni sociali, le foto delle coppie felici su Instagram, l’idea di formare subito una famiglia e la onnipresente zia che ti dice che sarai per sempre single, spingono moltissime persone a buttarsi a capofitto in relazioni che potrebbero non essere adatte a loro.

Investono così cuore e anima in storie d’amore che, spesso e volentieri, sono fallimentari sin dall’inizio. Persone intelligenti, informate e a cui non manca nulla per essere felici, si ritrovano così a ignorare tante red flags e segnali d’allarme, convinte che la persona che stanno frequentando sia perfetta per loro.

Il problema? Quello che si ha di fronte non è il partner giusto, ma ci si convince che lo sia semplicemente perché si è certi che l’apocalisse (della propria vita) sia vicina.

Le conseguenze dell'apocalypsing

Tutti, prima o poi, siamo stati vittime di questo meccanismo mentale. Colpa delle pressioni sociali che dopo la pandemia sono diventate ancora più forti. Così trovare un partner sembra diventata una missione tanto impossibile quanto fondamentale.

Gettarsi a capofitto in una storia d’amore può essere eccitante e divertente, ma anche estremamente pericoloso. Se ci si muove velocemente e senza riflettere, con il solo scopo di avere un legame, è facile finire incastrati in legami che non sono giusti per noi.

In sostanza: un partner si sceglie in base alla compatibilità, non a un vuoto che vogliamo colmare. L’eccitazione e l’innamoramento sono importanti, ma dovresti anche capire chi hai di fronte per non commettere errori e non cadere in relazioni dannose.

Cosa fare

Se ora hai chiari i pericoli dell’apocalypsing e pensi che sia esattamente la tua situazione ti starai di certo chiedendo cosa fare. Attribuire una importanza eccessiva al dover trovare subito un partner è sbagliato. Troppo spesso la società ci fa credere che, senza un partner, la nostra esistenza abbia meno valore. Questo vale un po' per tutti ma in particolar modo per le donne.

Ci attribuiamo dunque un’importanza minore solo perché non siamo in coppia. Certo, un partner che ci ami fa bene a corpo e anima, ma questo non può diventare un’ossessione e soprattutto un motivo per accontentarci. Cosa fare? Lavorare su se stesse è il primo passo per acquisire sicurezza e trovare (davvero) l’amore. Se sei centrata su di te, se alimenti la tua autostima, la persona perfetta arriverà da sola perché sarai tu ad attirarla, senza alcun bisogno di accontentarti.

Fai ciò che ami

Un mantra che devi ripeterti sul lavoro, nei legami sociali e nella vita quotidiana. Sei single, sei libera e soprattutto non devi scendere a compromessi con qualcuno. Non dovrai mai giustificarti per una giornata passata al letto in pigiama o per la voglia di fare le valigie e partire all’improvviso. Goditela e prova a vedere il lato positivo dell’essere single!

Coltiva le amicizie

Come diceva sempre Carrie Bradshaw, indimenticabile star di Sex and The City: “Non conta chi ti ha spezzato il cuore o quanto ci vuole per guarire, non ce la farai mai senza le tue amiche”. I partner nella vita passano, ci deludono e scompaiono, ma un’amica è per sempre. Coltivare i rapporti di amicizia è un modo fondamentale per migliorare la qualità della vita, per godersi il tempo libero, per avere un valido supporto emotivo ma anche materiale nella quotidianità.

Cura la tua salute mentale

Prenditi cura non solo del tuo corpo, ma anche della tua mente. Il supporto di uno psicologo può consentirti di aprire nuove possibilità nella tua esistenza, aiutarti a capire perché le relazioni passate non hanno funzionato e permetterti di migliorare il tuo approccio alle criticità, trovando la tua dimensione. L’educazione all’amore è ciò che spesso ci manca e ci spinge a cercare in modo spasmodico qualcosa che proprio non fa per noi.