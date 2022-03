N on bisogna mai sottovalutare l'impatto dell'ansia sulle relazioni, perché è uno dei primi segnali che può portare la coppia a vivere una profonda crisi

La vita di coppia non è mai facile, soprattutto se si è particolarmente sensibili alle paure e alle ansie. Uno dei fattori che non bisogna mai sottovalutare è proprio l'impatto distruttivo che può avere l'ansia sulle relazioni, proprio perché può innescare delle forti crisi di coppia.

Non c'è nulla di cui avere paura, ogni cosa si può superare con il giusto grado di pazienza e rispetto reciproco, ma prima di risolvere il problema bisogna riconoscerne i segnali.

Scopriamo insieme quali sono i possibili danni causati dall'ansia e quali sono i modi migliori per poter arginare il problema, riconoscendo tutti i segnali che possono portare alla crisi di coppia. Non esiste la ricetta perfetta per salvare una coppia, ma ci sono alcuni modi validi per tutti per superare la crisi nel migliore dei modi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è la somatizzazione dell’ansia?

Da cosa è causata l'ansia?

L'ansia è una sensazione di pericolo, reale o immaginario, che ci porta a provare paura. Di base l'ansia non è negativa, perché ci aiuta a proteggerci e a rilevare il pericolo e ad attivarci di conseguenza, ma se troppo intensa può essere estremamente invalidante per noi e per chi ci sta intorno.

Le principali cause dell'ansia in sé sono legate a periodi particolarmente stressanti vissuti da uno dei componenti della coppia o da entrambi. Si tratta insomma di elementi esterni, che però possono ripercuotersi anche sulla relazione, sconvolgendo le dinamiche di coppia. Coloro che da sempre soffrono d'ansia possono vivere dei momenti difficili in cui non riescono a gestirla, ma ci sono anche persone che iniziano a sviluppare questa sensazione proprio a causa della coppia stessa.

Le relazioni disfunzionali sono i "migliori" generatori d'ansia, soprattutto se il partner è una persona altamente tossica o narcisista, che manipola la persona che gli sta accanto o che la fa vivere nella totale incertezza e insicurezza. In questi casi la soluzione può essere un taglio netto alla relazione, ma non è sempre facile.

Quali sono gli effetti dell'ansia sulle relazioni?

Uno degli effetti principali dell'ansia sulle relazioni è la rottura della fiducia. La paura e la preoccupazione ci rende meno consapevoli dei nostri bisogni e ci fa dubitare di chiunque, persino del nostro partner. Se ci facciamo sopraffarre dall'ansia, inevitabilmente allontaniamo la persona che abbiamo accanto, che ci sentirà sempre più distanti.

Può capitare che la nostra ansia ci faccia ingigantire i problemi, rendendoli delle masse enormi pronte ad avvolgerci e soffocarci. Ci fa credere che tutto vada risolto il prima possibile, quando a volte la soluzione migliore è ridimensionare il problema e parlarne in un secondo momento. Questo eccesso di negatività appesantisce la coppia, portandola a fare discussioni continue, anche riguardo problemi poco gravi.

La preoccupazione ci aiuta a capire che qualcosa non va, in modo tale da farci agire tempestivamente. Ma se lasciamo che l'ansia mangi la nostra felicità, le conseguenze possono essere davvero gravi. Arriviamo a rifiutare la sicurezza perché paradossalmente ci sentiamo più sicuri nel caos e nella tossicità. Anche chi ci sta accanto, soprattutto se molto empatico, può essere risucchiato in questo turbine di paura, sentendosi poco al sicuro e in balia del vostro umore.



Inoltre, non bisogna mai sottovalutare gli effetti sulla vita sessuale, perché sono un segnale forte che qualcosa non sta andando per il verso giusto all'interno della nostra relazione. Se l'ansia arriva a intaccare anche la vostra intimità, allora bisogna correre ai ripari.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è l’ansia ad alto funzionamento e come si affronta?

Come superare l'ansia?

La prima cosa da ricordare è che tutti i problemi vanno affrontati insieme. Una coppia è anche un team ed essere individualisti in questo momento può essere deleterio. Se l'ansia diventa invalidante per la relazione è fondamentale agire insieme, perché anche se il problema è vissuto solo da uno dei due, è importante restare uniti.

Questo è un ottimo momento per imparare qualcosa in più su noi stessi e sulla coppia, così capiremo qual è il miglior modo per affrontare i problemi e le crisi. È necessario vedere l'ansia come un modo per comunicare un disagio e non come qualcosa di distruttivo. Bisogna esprimere questo disagio a parole e non bisogna mai evitare il dialogo con il proprio partner. Se all'interno di una coppia non si comunica allora sarà impossibile suprerare il problema.

Non prendete troppo sul serio tutti i problemi. Fate una scala di priorità per capire quali sono i disagi più grossi e quali sono le cose che potete lasciare da parte e risolvere in un successivamente. Occorre affrontare un problema alla volta, in modo tale da non scontrarsi con una mole di situazioni apparentemente impossibili da risolvere.



Il nostro benessere individuale contribuisce a migliorare la vita di coppia. Se non amiamo noi stessi come possiamo amare qualcun altro? Quindi, bisogna imparare a gestire i disagi e le emozioni, in modo tale da renderle funzionali per noi e per la persona che ci sta accanto. La paura e le preoccupazioni sono all'ordine del giorno, ma tutto si può superare con i giusti tempi e con una buona dose di serenità.