H ai mai sentito parlare dell'amore socievole? Se vuoi (davvero) che la tua relazione duri a lungo dovresti conoscerlo

Dopo il coinvolgimento e l’inizio di una relazione cosa resta? Nei più fortunati l’amore socievole. Un mix di intimità e di complicità che ci fa capire che quel legame durerà e che fa per noi.

Costruire una relazione sana infatti non è semplice, ma se impari a conoscere le teorie che riguardano gli affari di cuore forse potresti trovare la felicità che hai sempre cercato. Partendo proprio dall’amore socievole.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si fa a dire al partner di cosa abbiamo davvero bisogno?

Cos’è l’amore socievole

L’amore socievole si manifesta soprattutto nelle coppie consolidate e ha le caratteristiche di una relazione d’amicizia. Connessione, complicità e intimità sono gli elementi che caratterizzano questo legame. I partner in questo caso condividono sogni, conquiste e felicità, ma anche fallimenti e paure. Il dialogo è fondamentale, così come il sostegno a vicenda. Elementi che, uniti alla comprensione dell’altro e a un sentimento d’amore portano a un legame profondo e unico. Non si sta insieme per necessità, ma ci si sceglie giorno dopo giorno, comprendendosi e aiutandosi, creando un progetto comune fondamentale.

L’amore socievole dunque unisce intimità e impegno, superando la fase iniziale del corteggiamento in cui tutto ciò che percepiamo sono passione e desiderio. Pensiamo a una frequentazione. Tutto inizia con l’attrazione e le famosissime “farfalle nello stomaco”. In questa fase della relazione sperimentiamo scariche intense di dopamina che provocano euforia e ci spingono a cercare continuamente la persona amata senza stancarsi mai.

Con la naturale evoluzione dell’amore l’intensità che si provava all’inizio svanisce. Il rapporto si stabilizza, lasciando il posto a uno stato più sereno, calmo e stabile. La fiducia, la complicità e la sicurezza con il passare del tempo permettono alla relazione di solidificarsi e di durare.

Le fasi dell’amore

Parliamo chiaro: non siamo in una favola Disney. Ogni relazione, anche quella più solida, conosce alti e bassi. Con gli anni la passione si affievolisce, cambiano il desiderio, ma anche il modo di stare insieme, fare scelte e parlarsi. Imparare a conoscere le fasi dell’amore – come già sottolineato – è essenziale per orientarsi e per gestire al meglio i contrasti, creando un legame che possa durare e consolidarsi (davvero).

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco il vero motivo per cui le relazioni “sane” ti annoiano

L’attrazione

La prima fase è quella dell’attrazione. Una volta superato l’imbarazzo delle prime uscire si vive appieno il legame, sperimentando una sorta di perenne luna di miele. Baci, coccole e sesso non sembrano finire (né stancare) mai. Il partner sembra perfetto e ci sentiamo innamorati follemente. Sarebbe bello se potesse durare per sempre, vero? Purtroppo però la fase dell’attrazione è destinata – inevitabilmente – a terminare. Con il tempo infatti il desiderio ossessivo lascerà il posto a qualcos’altro, evolvendosi.

L’intimità

Se all’inizio il rapporto è prettamente fisico ed è impossibile staccarsi dal partner, a poco a poco si entra nella fase dell’intimità. Ci si sente vulnerabili, si condividono paure e pensieri, cercando di essere trasparenti nei confronti dell’altro. La fiducia, la collaborazione e la sincerità diventano un collante per affrontare le sfide quotidiane.

La stabilità

In quest’ultima fase si arriva ad una sorta di stabilità. Fiducia e intimità si sviluppano ancora di più, rendendo il legame forte e inossidabile. Il sesso resta importante, ma non è l’unico elemento chiave del rapporto. Anche nell’organismo accade qualcosa: il corpo produce un maggiore quantitativo di vasopressina, ossia l’ormone che viene rilasciato durante l’orgasmo. In questa fase viene realmente valutato lo stato della coppia ed è possibile capire se durerà, regalando la felicità che si desidera.

L’amore socievole si colloca proprio in questa fase. Un momento in cui si fanno progetti, in cui ci si mostra con i propri pregi, ma anche i difetti. Si sperimentano litigate e incomprensioni, seguite da discussioni e da un dialogo che – se sfruttato nel modo giusto – permette di evolvere davvero. E la passione? Ovviamente il desiderio iniziale e quel bisogno quasi morboso di stare sempre insieme, si affievoliscono. Per questo è essenziale impegnarsi per tenere viva la fiamma della passione e per accrescerla nel modo giusto. Il segreto sta nel cercare di non cedere alla routine e non dimenticare che il partner resta non solo il nostro migliore amico, ma anche un amante con cui vivere una sessualità che sia attiva e vivace.

Certo, i momenti di stallo o di calo del desiderio possono capitare, ma è importantissimo impegnarsi per fare in modo che non durino a lungo. Cerca di scoprire ciò che desideri e quello che stuzzica il tuo partner, sperimentate insieme nuove modalità di vivere la sessualità, fra posizioni del Kamasutra (per giocare e amarsi in libertà), sex toys e giochi di ruolo. Un mix perfetto per rendere il legame davvero solido e per ambire a una relazione che possa durare ancora per molto.