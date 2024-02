S pesso riconoscere se la relazione che stiamo vivendo è basata sull’amore o sul semplice affetto non è facile. Ecco qualche consiglio per riuscire a capirlo

Amore o semplice affetto? Questo è il dilemma! Quando diamo il via a una relazione di coppia capita spesso di essere travolti da un turbinio di emozioni. Le farfalle nello stomaco battono le ali alla velocità della luce e le sensazioni che proviamo ci travolgono.

Col tempo però tutto sembra prendere una piega meno impetuosa, che dovrebbe darci modo di capire se ciò che proviamo è vero amore, un fuoco di paglia o semplice affetto. Ma come possiamo riuscire a capirlo? E quali sono i segnali di cui tener conto per capire se è amore o semplice affetto? Scopriamolo subito!

Che cos’è l’amore

“Che cos’è l’amor? Chiedilo al vento” avviamo il nostro excursus nei meandri misteriosi dell’amore, con il primo verso di una celebre canzone di Vinicio Capossela che sottolinea quanto sia sfuggente e inafferrabile questo sentimento. Dare una definizione univoca e completa di amore è pressoché impossibile, ma parlando di amore romantico una cosa è certa, si tratta di un sentimento che travalica il confine dell’affetto mettendo in gioco attrazione fisica, intimità e profonda connessione emotiva.

A fare la differenza tra amore e semplice affetto è anche la visione comune del futuro. Quando si ama infatti è del tutto naturale avere una visione della vita comune e progettare un futuro di coppia insieme. Questo stesso desiderio di progettualità non si inserisce solitamente nei rapporti tra persone che si vogliono bene, ma che non condividono una relazione basata sull’amore romantico.

L’affetto è quel sentimento che proviamo per le persone a cui vogliamo bene, dagli amici ai familiari. Anche per il partner si provano sentimenti d’affetto, ma il discrimine si trova nell’esclusività. Per i genitori, i figli, la migliore amica, proviamo un affetto che non si basa su una connessione esclusiva tra due persone.

Invece quando parliamo d’amore, il legame emotivo, fisico e mentale che si crea tra i partner è basato proprio sull’esclusività (o sull’inclusività condivisa di altri partner se si tratta di rapporti poliamorosi). In ogni caso, capire se si tratta di amore o semplice affetto non si rivela sempre così facile, ma ecco qualche segnale utile per comprendere se ci troviamo di fronte a un partner che ci vuole bene o che ci ama.

Impegno

È vero amore? Se ci si impegna costantemente e con dedizione per il bene della coppia, sì, è amore e non affetto. L’impegno tra partner per la costruzione di un futuro insieme o semplicemente per vivere la quotidianità in maniera serena e appagante per entrambi, è uno dei segnali che possono confermare che il rapporto è basato sull’amore.

Affrontare le sfide insieme, essere l’uno il supporto dell’altro, ascoltare e comunicare con empatia, sono tutti segnali che indicano che il rapporto che stiamo vivendo è basato su fondamenta salde che superano i confini dell’affetto.

Passione

A distinguere nettamente una relazione affettuosa da una amorosa è sicuramente la passione. La passione è propria di un sentimento viscerale che dalla connessione mentale arriva alla connessione fisica legandosi a un’attrazione che, quando dura nel tempo, è decisamente indice di amore vero. Le coppie che dopo anni riescono ancora a guardarsi e viversi con passione sono decisamente coppie innamorate e spesso basta uno sguardo per accorgersene.

Completezza

Avete presente la metafora della mela nel Simposio di Platone? L’essere umano sarebbe perennemente alla ricerca della sua metà della mela per sentirsi completo. Se è vero che ognuno di noi è in realtà già definito e completo nella sua interezza, è anche vero che la sensazione di completezza che si ha accanto a un partner che amiamo e che ci ama è bellissima da vivere.

Percepiamo di essere al posto giusto nel momento giusto, di poterci sentire realmente noi stessi, di poterci mostrare vulnerabili, senza paura. Questo senso di sicurezza è proprio dell’amore ed è uno dei segnali che ci fanno capire che il sentimento alla base della nostra coppia va oltre il semplice affetto.

Connessione intima ed emotiva

E che dire della connessione intima ed emotiva? Probabilmente basterebbe lei a farci capire che si tratta di vero amore! Quando due persone si legano in maniera così intensa, vuol dire che il loro incontro va ben oltre il fisico e la mente, è un incontro di anime. Un legame che coinvolge tutti i sensi e che nelle lunghe storie d’amore dura nel tempo, spesso intensificandosi giorno per giorno e intensificando al contempo proprio l’amore stesso.

Comprensione, supporto, pazienza, coinvolgimento, cura e rispetto sono tutti gli altri preziosissimi ingredienti che fanno dell’amore un sentimento così intenso, travolgente e totalizzante, un sentimento che si basa anche sull’affetto, ma che da esso evolve in forme che lo rendono unico ed esclusivo.