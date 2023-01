G li amori non corrisposti spesso sono i più difficili da superare: perché ci aggrappiamo così tanto a relazioni e sentimenti che in realtà non esistono?

A tutti è capitato, almeno una volta, di incappare in un amore non corrisposto. Ricevere un rifiuto sentimentale di certo non è piacevole, ma fa parte della vita e sta a noi imparare ad accettare il rifiuto e gestire il malessere che ne consegue. Si tratta di un malessere che può essere superato, ma cosa succede se non ci riusciamo?

A volte non è neanche questione di legame particolarmente profondo: magari abbiamo idealizzato la persona che ci ha rifiutato, e ci sembra di aver perso l'amore della nostra vita. E visto che messa così è decisamente difficile farsene una ragione, finiamo per aggrapparci a questi non-amori con le unghie e con i denti, rendendoli, in molti casi, una vera e propria ossessione. Un errore che ci toglie tempo, energie e la possibilità di vivere una relazione appagante con qualcun altro.

Quando l'amore è impossibile

Esistono tante forme di amore non corrisposto, ma nella sostanza accade quasi sempre la stessa cosa. Lui/lei dimostra chiaramente di non avere interesse nei tuoi confronti, ma tu continui a sperare che possa esserci qualcosa. Frequenti i posti che questa persona ama nella speranza di incontrarla, invii messaggi con qualsiasi scusa e trascorri ore a struggerti e a parlarne con le amiche, interpretando in chiave positiva ogni suo minimo comportamento, che in automatico diventa un fantomatico "segnale".

C’è una piccola parte di te che sa che quello è un amore non corrisposto, ma nonostante ciò continui a provarci, nella speranza che prima o poi questa persona cambierà idea. Un errore enorme per tantissimi motivi. Prima di tutto perché concentrarti su una persona che non ti vuole, nel tentativo di farla innamorare di te, ti sottrae tempo ed energie che potresti utilizzare per fare altro. Non solo: i continui no e i rifiuti vanno a minare la tua autostima. E mentre tenti di farti amare per forza da qualcuno potresti perdere di vista l’amore vero, lasciandotelo sfuggire da sotto il naso.

Perché ti aggrappi all'amore non corrisposto?

La domanda che tanti si fanno, di fronte a qualcuno che lotta per un amore non corrisposto è: perché non ti arrendi? I segnali ci sono tutti, lui/lei ti ha fatto capire in modo palese, con azioni e parole, che non vuole nulla da te e che non gli piaci. Eppure tu non hai nessuna intenzione di mollare la presa.

Gli amori non corrisposti non sono una rarità, bensì qualcosa con cui tutti abbiamo avuto a che fare almeno una volta. Ed è forse la forma di infatuazione più difficile da gestire e da superare, se non la più dolorosa. Le motivazioni per cui ci aggrappiamo a queste non-relazioni sono tante e piuttosto complesse.

Sei tenace

La tenacia è una qualità che può aiutarti ad arrivare lontano nella vita, ma a volte può anche ritorcersi contro di te. Se sul lavoro o quando si tratta di realizzare i propri sogni, la voglia di non mollare mai e di lottare per raggiungere un obiettivo, è fondamentale, nelle relazioni la situazione cambia. Se vivi un amore non corrisposto infatti la tua tenacia potrebbe portarti a non lasciare la presa, nonostante i rifiuti, continuando a fare di tutto per qualcosa che in realtà esiste solo nella tua mente.

Credi che dall’altra parte ci sia qualcosa

Spesso, quando siamo molto infatuati di una persona, siamo convinti che un amore a senso unico non sia possibile. Per questo potresti cadere nell’errore di pensare che l’altra persona in realtà è innamorata, ma ha paura di fare la prima mossa oppure di innamorarsi. La timidezza, il dolore per un ex oppure la paura sono scuse usate a volte per giustificare la necessità di aggrapparsi a tutti i costi a un amore non corrisposto.

Ami le sfide

In alcuni casi gli amori non corrisposti possono diventare un’ossessione. Accade, ad esempio, quando ti trovi a vivere il tuo primo “no” ed elabori la situazione come una sfida, una prova da superare. Così far innamorare l’altro si tramuta in qualcosa che desideri non tanto per via del tuo sentimento, quanto per la necessità di ribaltare la situazione a tuo favore.

Hai paura dell’amore

Se in passato (in particolare nell’infanzia) hai interiorizzato l’amore come qualcosa che porta sofferenza e ansia, potresti avere paura delle relazioni. Un sentimento che potrebbe spingerti a cercare amori non corrisposti e impossibili. Perché? Semplicemente per avere inconsciamente la certezza che quella love story non si concretizzerà mai e confermando, di fatto, lo schema che domina la tua vita relazionale.

Come superare un amore non corrisposto? La prima cosa che dovresti fare, con grande sincerità e coraggio, è guardare dentro di te. Tutti, nel corso della vita, affrontiamo relazioni complicate, questo però non significa che dobbiamo rassegnarci di fronte ad esse. Al contrario, ragionare sull’emotività, provare a capire perché accadono alcune cose, può aiutarci a migliorare e a capire cosa ci fa stare davvero bene.

Impara a lavorare sulle cause che ti portano ad aggrapparti agli amori non corrisposti. Inizia a chiederti cosa vuoi davvero per te e qual è la relazione che ti potrebbe rendere felice in futuro, regalandoti il sorriso. Un amore impossibile, in cui sei l’unica a mettere in campo il cuore, non dovrebbe in alcun modo essere la tua aspirazione e tu meriti di avere molto di più.