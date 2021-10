S eguire il cuore e la strada dell’amore è bellissimo. Ma spesso va a discapito della nostra felicità

La verità è che tutte abbiamo subito il fascino indescrivibile del batticuore e delle farfalle nello stomaco. Ma dopo i pali presi in pieno, le ferite che ancora sanguinano e il cuore infranti, lo abbiamo capito che a volte l’amore non basta per stare insieme.

Forse una volta, quando da spensierate adolescenti eravamo disposte a tutto pur di coronare il nostro sogno d’amore. E allora sì che quelle lacrime versate, dal sapore dolceamaro, non ci sembravano nulla in confronto alla perdita di quello che consideravamo il grande amore.

Ma è crescendo che abbiamo capito che per quanto seguire il cuore sia una cosa nobile e bellissima, le nostre scelte in amore non possono e non devono andare a discapito della nostra felicità. Perché a volte l’amore non basta, e vi spieghiamo il perché.

L’amore folle e irragionevole

Tutte desideriamo un amore folle e irragionevole, come quello che abbiamo visto al cinema e in televisione. Ma la vita vera, ora la sappiamo, differisce di gran lunga dalla finzione.

E se è vero che crescendo impariamo sempre qualcosa, ora sappiamo che l’amore folle e irragionevole non sempre ci restituisce quel lieto fine che tanto bramiamo. Perché l’abbiamo già detto, l’amore non basta per stare insieme.

Non quando ci sono incompatibilità caratteriali che ci allontanano, e neanche quando il bisogno di amore ci rende così cieche da non farci rendere conto che stiamo vivendo una relazione tossica. E soprattutto non quando iniziamo un rapporto con la convinzione di poter cambiare le cose.

Vediamo insieme i motivi del perché a volte l’amore non basta per stare insieme e come possiamo renderci conto che una relazione sta minando il nostro benessere.

L’amore non basta per stare insieme: l’incompatibilità

Gli opposti si attraggano e questo è vero, ma è altrettanto vero che per condividere la vita con qualcuno è necessario avere dei punti in comune, nei modi di fare e di pensare. Intendiamoci, va benissimo avere dei punti di vista differenti perché il bello della diversità sta proprio nel fatto che possiamo sempre imparare qualcosa da chi non è uguale a noi.

Ma ci sono alcune cose fondamentali, come i valori ad esempio, che sono i leganti che tengono unite le persone, quelli che le completano. E senza questi valori condivisi, è evidente, che il disastro è preannunciato.

Le bugie e le menzogne

L’amore non basta per stare insieme, non se è alla base ci sono menzogne e bugie da parte di uno o di entrambi i partner. Perché il sentimento più potente del mondo deve essere puro e autentico e non contaminato dalle cose non dette.

Quindi no, giustificare una bugia o peggio, far finta di non vederla solo per portare avanti la relazione, è il torto più grande che possiamo fare a noi stesse. Perché l’amore, quello vero, è sempre onesto e sincero, e non dobbiamo mai dimenticarlo.

Il desiderio d’amore

Il desiderio cieco d’amore troppo spesso ci porta a commettere errori di valutazione. Siamo così affascinate e attirate dall’idea di vivere una grande storia sentimentale, come quella dei film, che non ci rendiamo assolutamente conto che in realtà, stiamo sbagliando tutto.

L’amore non basta per stare insieme quando ci ritroviamo a tenere in piedi una relazione a tutti i costi, solo perché siamo attaccate all’idea e al bisogno di averne una. Ci meritiamo molto di più, sia noi che il nostro partner.

L’amore non basta per stare insieme quando ci sono solo le briciole

L’amore non basta per stare insieme neanche quando ci accontentiamo delle briciole, perché non è di questo che è fatto il sentimento più puro e autentico del mondo.

Per stare insieme ci vuole premura, affetto, solidarietà, dialogo. Ma soprattutto ci vuole reciprocità, in tutto e per tutto. Dobbiamo imparare che non possiamo amare per due, né tanto meno accontentarci di un partner in grado di darci la metà di quello che meritiamo. Non siamo formiche, siamo esseri umani. Non possiamo accontentarci delle briciole.

La mancanza di obiettivi condivisi

Se è vero che vivere alla giornata, senza fare programmi per il futuro, può essere estremamente allettante, questo diventa quasi mortificante quando viviamo un rapporto di coppia. Soprattutto se questo è consolidato.

E badate bene perché non è un obbligo avere delle etichette quando si sta insieme, perché quello che conta è il sentimento che unisce. Ma è fondamentale invece scegliere la strada da percorrere, oggi e domani, insieme.

Ecco perché l’amore non basta se a un certo punto ci si rende conto di non conoscere più lo scopo della relazione che abbiamo costruito con il tempo. E non basta neanche se gli obiettivi non sono gli stessi.

Portare avanti una relazione in cui i partner hanno un pensiero sul futuro completamente diverso non porta a nulla di buono. Tanto vale ammettere che l’amore è eterno finché dura.

L’amore non basta per stare insieme: cosa fare

Così, se ci rendiamo conto di vivere in una relazione che non è più gratificante sotto ogni punto di vista, dobbiamo leggerci dentro e imparare a lasciare andare via le cose. Anche se siamo convinte che quello a cui stiamo dicendo addio è un grande amore.

A volte, semplicemente, le cose non vanno, anche se ci abbiamo messo il cuore. Piuttosto che perseverare e minare la nostra felicità personale, dobbiamo avere il coraggio di andare avanti e di aprire il nostro cuore di nuovo, a chiunque verrà dopo.