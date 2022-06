C i può essere amore senza fiducia? La risposta non ti piacerà, ma abbiamo una soluzione per te

Inutile girarci intorno: in amore la fiducia è fondamentale. Ci consente di abbandonarci davvero all’altro senza paura che ci ferisca, di aprirci e di mostrarci vulnerabili con la certezza che le nostre debolezze non verranno utilizzate contro di noi. Eppure può succedere di amare qualcuno e allo stesso tempo di non avere fiducia in questa persona - anche se ovviamente non è una situazione ottimale.

Quando fidarsi in amore sembra impossibile

Ma è davvero possibile amare qualcuno di cui non si ha piena fiducia? La risposta è piuttosto complessa. Puoi infatti provare un sentimento per qualcuno di cui però non ti fidi, di certo però devi sapere che non potrai mai creare qualcosa di profondo e felice con questa persona. Tutte le relazioni sane infatti hanno come presupposto la fiducia, si tratta i qualcosa che non può mancare, per creare intimità emotiva e da cui non è possibile prescindere in alcun modo. Ma c’è una buona notizia: se la fiducia nei confronti del tuo partner traballa puoi costruirla e rafforzarla.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché quando si viene traditi ci si colpevolizza e come smettere di farlo

Perché la fiducia è essenziale in una relazione

Se sei stata tradita o l’altro ti ha mentito, almeno una volta, saprai bene quanto è importante la fiducia e come perderla faccia davvero male. Tradirla infatti vuol dire spezzare un patto fatto con il partner e ferirlo in modo del tutto volontario. Non ci sono vie di scampo e il prezzo da pagare è, quasi sempre, piuttosto alto.

La fiducia d’altronde è uno fra i pilastri della coppia. Ci aiuta a costruire quella sensazione di tranquillità e sicurezza che ci fa stare bene con l’altro, senza incertezze o paure. Hai la necessità di fidarti del partner perché devi sapere di poter contare su di lui in ogni istante, in sostanza hai bisogno di sapere che non sarai mai sola, sia nei momenti belli che, soprattutto, in quelli difficili. Non solo: la fiducia ha anche un altro grande potere. Se è presenta in una storia d’amore ti fa sentire apprezzata, desiderata e protetta, spingendoti ad essere te stessa, al di là di tutto.

Come costruirla nella coppia

E qui giungiamo alle note dolenti. Come costruire la fiducia all’interno di una coppia quando è assente? Ok, lo ami e immagini un futuro con lui, avete una complicità fantastica e tutto procede a meraviglia, ma…non ti fidi. Altre volte può accadere il contrario, ossia che il tuo lui metta in dubbio la fiducia che ha nei tuoi confronti. La relazione, ovviamente, non è da buttare (visto che ci sono tantissimi fattori positivi), ma per renderla davvero un porto sicuro è importantissimo rafforzare la fiducia fra di voi. Esistono infatti alcuni esercizi, semplici, ma efficaci, che possono aiutarti i partner a fidarsi e a rafforzare davvero il legame.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si ritrova la fiducia dopo un tradimento?

Impara a parlarne

Il dialogo nella coppia è fondamentale per risolvere le questioni e dare spazio alle emozioni. Impara a comunicare con il partner, spiegandogli quello che provi. Cerca di raccontare i tuoi desideri, i bisogni e le paure che accompagnano la relazione per trovare un equilibrio e lasciare spazio alla fiducia.

Lasciati andare

Forse non è semplice, ma è importante ricordare che alla base della fiducia c’è, prima di tutto, la forza di lasciarsi andare. Quello che fai al partner è un dono e in sostanza per te è un tuffo nel vuoto. Per sviluppare questa capacità imparate ad abbandonarvi uno all’altro. Sedetevi a tavola, prendetevi le mani e guardatevi negli occhi, poi pronunciate una frase motivazionale. “Se io mi fido di te, tu fidati di me”: sono le parole che vi direte per entrare in contatto con i vostri desideri e con la necessità di lasciarvi andare.

Non pensare al passato

Spesso capita che la mancanza di fiducia sia legata a traumi del passato, come un tradimento. In questo caso i problemi della relazione precedente tenderanno a influenzare quella presente, rischiando di danneggiarla. Prova a distinguere le due cose e chiediti se ciò che provi per il partner non sia un riflesso di ciò che hai provato in passato. Scaricare sull’altra persona i tuoi dolori, la rabbia e la frustrazione non servirà a nulla, solo a renderti infelice. Lascia andare ciò che è successo, fai pace con la tua storia passata e guarda con fiducia al futuro.

Analizza la realtà

A volte la mancanza di fiducia può essere frutto di pensieri distorti e paure che ci portiamo dietro da tempo. Prova ad analizzare con freddezza la realtà e a capire perché non ti fidi del partner. Ti ha mai dato motivo di essere gelosa? Non ti fa sentire amata o non ti rispetta? Se la risposta è “no”, forse dovresti indagare meglio sui motivi della tua sfiducia, riconsiderandola oggettivamente. In caso contrario sarebbe meglio intavolare un discorso maturo e sincero con l’altro per iniziare, se necessario, un percorso di rinascita e di ricostruzione della coppia.