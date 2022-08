M ai sentito parlare di allorgasmia? Si tratta di un fenomeno molto diffuso che, forse, tu e il tuo partner avete già sperimentato

Ti è mai capitato di eccitarti durante un rapporto sessuale immaginando qualcuno di diverso dal tuo partner? Allora hai sperimentato l’allorgasmia. Un termine poco conosciuto che indica però un evento – statistiche alla mano – piuttosto comune.

L’eccitazione e l’orgasmo, soprattutto per le donne (ma anche per alcuni uomini), è legato a doppio filo alla mente. Dunque perché non far volare la fantasia immaginando qualcun altro nel nostro letto? L’allorgasmia è proprio questo: si pensa a qualcuno o a qualche situazione afferente le nostre fantasie sessuali, mentre si sta sperimentando un momento di passione con il partner. Eccitazione e desiderio in questo modo crescono a dismisura, portandoti velocemente all’orgasmo.

Cos’è l'allorgasmia

Per prima cosa dobbiamo sottolineare un fatto importante: l’allorgasmia non è una patologia. Non si tratta infatti di una pratica che è stata inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.

Si tratta invece di una tendenza o – più semplicemente – di un trucchetto, per vivere in modo più intenso la sessualità. L’immaginazione dunque è al centro dell’allorgasmia e permette di raggiungere velocemente il piacere mentre fai sesso con il partner semplicemente pensando a qualcuno che non c’è o comunque a una situazione particolarmente eccitante.

Si tratta quindi di un semplice espediente mentale per aumentare l'eccitazione in maniera "pilotata".

Perché lo fai

L’allorgasmia potrebbe provocare senso di colpa nei confronti di chi sfrutta l’immaginazione per raggiungere l’orgasmo. Le fantasie sessuali, in realtà, non solo non rappresentano un tradimento verso l’altro, ma sono anche un modo per scoprire i tuoi desideri e le tue necessità più intime.

Spesso questa pratica è un modo per dare una sorta di scossa al rapporto e per aggiungere un po’ di pepe. Fantasticare riguardo un’altra persona, dunque, non significa che non provi sentimenti per il partner, o che non provi più attrazione. Al contrario, l’allorgasmia potrebbe essere un modo efficace per riaccendere e arricchire il desiderio sessuale e vivere un’esperienza eccitante sotto le lenzuola.

Di base, finché le fantasie sessuali restano nella nostra mente certamente non possono ferire nessuno. E anzi, sono un aspetto importante che arricchisce la nostra vita sessuale che - ricordiamo - non vive solo in funzione dell'esistenza di un partner.

L’importanza delle fantasie sessuali

Le fantasia sessuali, d’altronde, sono il fuoco che può aiutarti ad accendere la passione, regalandoti una sessione di sesso super hot. I desideri di questo tipo a volte sono consci, ossia sappiamo molto bene quello che ci eccita e per quale motivo, più spesso invece sono inconsci. In questo caso si prova una pulsione che non è ben identificata ed è frutto dell’immaginazione.

La regola più importante? Non demonizzare nulla, anzi, vivere con grande normalità i sogni erotici, considerandoli come parte integrante di una sana sessualità. Ma da dove nascono le fantasie sessuali? Per gli esperti i pensieri erotici partono da un inconscio desiderio che è stato rimosso. Si inizia a fantasticare, solitamente, a partire dall’adolescenza, usando l’immaginazione per poter sfuggire alla noia e alle pressioni sociali collegate al sesso.

In sostanza le fantasie sessuali rappresentano un afrodisiaco naturale che permette di scappare dalle banalità, sperimentando nuove sensazioni ed emozioni. D’altronde quando c‘è fantasia nel sesso non c’è spazio per la noia. Lo dimostrano le statistiche secondo cui l’80% delle donne si abbandonano a fantasie erotiche, mentre fra gli uomini a farlo sono il 90%.

Le differenze nell'allorgasmia fra uomini e donne

Ci sono differenze fra l’allorgasmia negli uomini e nelle donne? La risposta è sì! L’erotismo maschile infatti è stimolato soprattutto da pensieri che sono direttamente collegati alle prestazioni sessuali. Ad esempio gli uomini si trovano a immaginare delle posizioni specifiche o il sesso orale.

Fra ciò che è valutato come eccitante da un uomo ci sono gli scambi di coppia, ma anche il voyeurismo o l’idea del sesso tra donne.

Quest’ultime, invece, preferiscono immaginare di fare sesso in luoghi che non sono quelli classici, dalla spiaggia a una vasca da bagno.

Se lo sogni…

A volte può capitare che l’allorgasmia si presenti durante la notte, sotto forma di sogno erotico. A molte persone, ad esempio, può capitare di sognare di fare sesso con il proprio ex.

La maggior parte delle volte questo non significa che si vuole tornare con quella persona, lasciando il proprio partner. Altre volte si raggiunge l’eccitazione pensando a un amico o un estraneo.

La differenza con il framing

L’allorgasmia si distingue dal framing, una tecnica sessuale che viene usata per arrivare all’orgasmo. Come? Immaginando una situazione totalmente diversa da quella vissuta. Il termine nasce dal termine inglese “to frame” che vuol dire, appunto, “inventare”. A portare al piacere dunque sono le fantasie sessuali piuttosto che la stimolazione vera e propria del corpo. L’ennesima dimostrazione che ciò che conta nel sesso – soprattutto se declinato al femminile – non è esclusivamente l’attrazione fisica, ma soprattutto quella mentale. A volte bastano un dettaglio o un particolare per scatenare una sorta di gioco erotico interiore che consente di arrivare al piacere estremo.