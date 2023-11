T i stai allontanando dal tuo partner e ti senti confusa? Ti sveliamo cosa fare per uscire da questa situazione di stallo.

Anche l’amore più forte può subire degli scossoni o terminare. Arrivano così dei momenti in cui senti che ti stai allontanando dal tuo partner. Certo, vi vedete, magari convivete anche, ma hai sempre più la sensazione che per te sia diventato un estraneo e provi un misto di rabbia e tristezza che non ti abbandona. Forse la tua relazione è finita oppure ha solo bisogno di una piccola pausa per riprendere con slancio. In ogni caso restare immobile non ti aiuterà a risolvere la situazione. Prova invece a seguire i nostri consigli e, un passo dopo l’altro, esci da questa situazione che ti fa soffrire. Spoiler: ti sentirai subito più serena e finalmente leggera.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come funziona il distanziamento psicologico?

Parla con il partner

Il primo passo per capire cosa sta accadendo alla tua relazione è quello di parlare con il partner. Spesso, anche se amiamo qualcuno, parlare in modo sincero può essere difficile. Prova invece ad avere una comunicazione assertiva, trovando il coraggio di esporti e dichiarando il tuo punto di vista. Spiega come ti senti e cosa desideri in modo diretto. Non avere paura di infastidire o deludere la persona che hai di fronte, se davvero ti ama proverà a capire cosa stai vivendo e cercherà, insieme a te, una soluzione.

Comprendi cosa sta accadendo

Perché ti sei allontanata dal partner? Quali sono le sensazioni che ti hanno spinta a farlo? A volte i pensieri e i sentimenti negativi annebbiano la mente, impedendoci di ragionare con lucidità. Prova invece ad analizzare i motivi del tuo allontanamento. Ci sono state delle disattenzioni, non hai dimenticato qualcosa accaduto in passato oppure le discussioni sono ormai all’ordine del giorno. Cerca di valutare i tuoi bisogni e le motivazioni che ti hanno spinto a fare un passo indietro rispetto alla persona che ami.

Prenditi una pausa

Può sembrare strano, ma una pausa potrebbe aiutare a risolvere la tua crisi di coppia. Se senti che qualcosa non va e hai l’impressione che tu e il tuo partner siate ormai su pianeti differenti, forse sarebbe il caso di prendersi una piccola pausa. Questo periodo di separazione infatti potrebbe esserti utile per entrare maggiormente in contatto con le emozioni che provi, per aiutarti a comprendere quali sono le tue insicurezze e le vulnerabilità, ma anche i punti di forza e le potenzialità. Una pausa potrebbe essere utile sia a te che a lui. Entrambi riuscirete, con distacco, a rivalutare la coppia e a capire cosa volete davvero da vostro rapporto.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché la paura del conflitto può mettere in crisi la coppia

Se, ad esempio, nell’ultimo periodo fra voi c’erano spesso scontri e liti frequenti, la pausa potrebbe essere utile per ridurre la tensione e per poter analizzare più freddamente la vostra situazione. Allontanarsi non significa per forza lasciarsi infatti, ma capire se si sente la mancanza del partner oppure se i sentimenti che si provano sono di calma e relax. In quest’ultimo caso, forse, la tua love story era ormai destinata a finire.

Cerca di essere onesta con te stessa

A volte, soprattutto quando abbiamo paura di soffrire, tendiamo ad essere poco onesti non solo con gli altri, ma anche con noi stessi. Cerca di non entrare nel panico, pensando che la tua relazione è in crisi, prova piuttosto ad analizzare la situazione in modo sincero e lucido. Impara a far uscire fuori quello che hai dentro. Se hai voglia di piangere oppure ti senti arrabbiata non reprimere queste emozioni, ma vivile appieno. Prova a entrare in contatto con te stessa, cercando di capire quello che vuoi e che desideri dalla tua storia d’amore. Sei ancora innamorata del tuo partner oppure hai solo paura di aver investito tempo ed energia a vuoto? Rispondi alle domande più scomode con sincerità e ti sentirai da subito più libera e serena.

Concentrati su di te

Passare del tempo con te stessa può essere utile, ma lo è anche trascorrere momenti felici con le persone che ami. Lascia che le tue amiche ti stiano vicino in questo periodo difficile, confidati con loro, spiega come ti senti e che emozioni provi. Tutto questo ti sarà utile soprattutto se durante la tua relazione hai tralasciato un po’ alcune amicizie: ricostruisci un rapporto forte con chi ti vuole davvero bene, lasciandoti coccolare e riempire d’affetto.

Trova il coraggio di lasciar andare

Hai capito che la tua storia d’amore è ormai arrivata al capolinea? Lascia andare ciò che ti appesantisce e trova il coraggio di iniziare un nuovo cammino. All’inizio non sarà semplice, ma un passo dopo l’altro ti scoprirai sempre più leggera e libera. Lasciare andare un amore non vuol dire necessariamente arrendersi, piuttosto accettare l’idea che hai bisogno di ciò che ti fa davvero felice e che non desideri accontentarti.