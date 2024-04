C ome smettere di amare qualcuno quando non prova lo stesso? Di seguito sono riportati diversi suggerimenti per affrontare e superare un amore romantico non corrisposto.

Come allontanarci da chi non ci vuole

Amore non corrisposto: un dilemma che affligge molte persone, e che non si sa mai come risolvere. Non esiste un manuale o delle regole scritte per allontanarci da chi non ci vuole, ma sicuramente si possono adottare una serie di accortezze per non farci ulteriormente del male.

Amare qualcuno che non ricambia i tuoi sentimenti può sembrare doloroso e mandarti in confusione. Tuttavia, non sei sola e l'amore non corrisposto è un'esperienza condivisa da molte persone. Se sei pronta ad andare avanti e a guarire da questi sentimenti, puoi provare ad affrontarli e trovare sollievo in diversi modi. Concediti tempo, sii paziente e fatti aiutare dai nostri consigli.

Riconosci i tuoi sentimenti

Prima di agire, riconosci e accetta ciò che provi per questa persona. Ignorare o reprimere i tuoi sentimenti potrebbe sembrarti una buona idea, ma in realtà si tratta di una strategia controproducente. Permettiti invece di sentire quello che provi, anche se è “scomodo” e doloroso. Concentrati sull'etichettatura e sulla comprensione delle tue emozioni. Quando etichetti le tue emozioni, potresti sentirti più in controllo su di esse, sapendo che sono una parte di te a cui puoi connetterti e comprendere pienamente.

Ricordati sempre che accettare i tuoi sentimenti non significa necessariamente agire di conseguenza. Il comportamento e le emozioni sono separati, quindi fare continuamente avance romantiche a qualcuno a causa dei tuoi sentimenti quando è ormai palese che non prova lo stesso non può essere la conseguenza dell’aver accettato ciò che provi. Fermati prima di commettere questo errore. Bisogna rispettare i confini degli altri, e se questa persona ti ha detto chiaramente o fatto capire che non ha nessun sentimento per te, questa cosa va rispettata.

Pratica l’accettazione radicale

L'accettazione radicale è un'abilità di terapia comportamentale dialettica che si concentra sull'accettazione di ciò che non puoi cambiare. Anche se potrebbe sembrare che i sentimenti di questa persona possano cambiare in futuro, prova a concentrarti sul presente e sui messaggi che ti sta dando adesso. Quindi, ricorda a te stessa che la tua realtà non può essere cambiata in questa situazione.

Pratica l’accettazione con la mente, il corpo e lo spirito. Usa un dialogo interiore positivo per dire a te stessa che sei disposta ad accettare questa situazione, anche se è difficile. Affronta il futuro pensando a come accettare la situazione anche se dovesse peggiorare.

Se ciò accade, lascia che sorgano delusione, tristezza, dolore o rabbia. Annotateli e non agire di conseguenza. Riconosci che la vita vale la pena di essere vissuta, anche quando c'è dolore.

Concentrati sulla cura di te stesso

La cura di sé può essere un aspetto cruciale della guarigione dopo una pena d’amore. Prenderti cura del tuo benessere fisico, emotivo e mentale può distrarti dai pensieri sulla persona che ami. Impegnati in attività che ti danno gioia e relax, come fare esercizio fisico, passare del tempo con amici e familiari, leggere o intraprendere un nuovo hobby.

Inoltre, dormi abbastanza e mangia bene per mantenere il corpo e la mente sani. Mentre ti prendi cura del tuo corpo, potresti notare che stai acquisendo autocompassione e resilienza, che potrebbero aiutarti ad abbandonare un'altra persona.

Lascia andare ogni fantasia

Quando ami qualcuno che non ti ama, potresti immaginare come avrebbe potuto essere la relazione. Potresti sognare eventi futuri o pensare a quella persona durante la giornata. Quando fantasticherai, riporta te stessa al presente attraverso un meccanismo di coping come la consapevolezza o l'accettazione radicale. Accettare che la tua realtà non sta cambiando può farti sentire più preparata ad andare avanti.

Prendi le distanze

Potrebbe essere difficile smettere di amare qualcuno, anche quando non si è ricambiati. Per supportare il tuo processo di guarigione, considera di prendere le distanze da questa persona. Potresti scegliere di smettere di seguirlo sui social media, evitare i posti in cui lo frequentavi o limitare il più possibile i contatti con lui/lei. Prendere le distanze da quella persona potrebbe anche aiutarti a concentrarti su te stessa e iniziare a guarire.

Trovare un nuovo focus potrebbe aiutarti a superare l’amore non corrisposto. Potresti decidere di perseguire un nuovo hobby, avviare un nuovo progetto o fare volontariato per una causa a cui tieni.

Avere una distrazione significativa su cui concentrarti potrebbe aiutarti a reindirizzare la tua energia e le tue emozioni lontano dalla persona che ami. Inoltre, se riesci a trovare un'attività che davvero ti appassiona, non sottovalutare il fatto che questa possa regalarti anche un senso di scopo e appagamento, e farti sentire molto più positiva riguardo al tempo che trascorri da sola. Inoltre non dimentichiamo che dedicarsi a un hobby può diventare anche un buon modo per conoscere nuove persone, sia a livello di amicizia che di coinvolgimento sentimentale.

Concediti tempo

Potrebbe essere essenziale concedersi il tempo per guarire. Il viaggio di ognuno può essere diverso, quindi sii paziente e gentile con te stessa mentre attraversi questo processo. Se hai bisogno di tempo per superare questo sentimento non corrisposto, permettiti di piangere, elaborare e guarire. Con il passare del tempo, potresti notare che permetterti di sfogarti ed essere paziente ti ha permesso di andare avanti.