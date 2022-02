Come si affrontano le promesse disattese in amore?

L e promesse disattese in una relazione d'amore possono fare molto male e farci perdere la fiducia che avevamo nel partner. Ecco come affrontare la delusione e venirne fuori più forti e consapevoli

Una relazione d'amore non è mai come la si immagina ai primi appuntamenti. Con il tempo vengono fuori le luci e le ombre del proprio partner e, spesso, l'idea che all'origine della storia avevamo di lui/lei cambia completamente (soprattutto quando svanisce l'innamoramento iniziale). Può succedere, quindi, che il partner ci faccia promesse, in particolare nei primi mesi di relazione, che poi non riesce a mantenere. Queste promesse possono essere di diverso tipo, più o meno importanti. Ecco come affrontare la grande delusione delle promesse disattese.

Per molte persone è facile fare promesse con leggerezza, senza dare peso alle parole pronunciate. Questa situazione si verifica di frequente all'interno delle relazioni, quando spesso, per porre fine a una discussione, uno dei due partner promette un cambiamento che non avverrà mai. Le conseguenze delle promesse disattese, però, sono davvero enormi e possono minare le fondamenta anche della relazione più stabile. Ecco qualche prezioso consiglio su come dovresti affrontare queste spiacevoli situazioni.

Non fare eccessivo affidamento sulle promesse del partner

Sii preparata alla possibilità che il partner venga meno alla promessa fatta. Questo non significa che non devi avere fiducia in lui/lei, devi però capire che mettere in pratica un cambiamento è sempre molto difficile e la persona che hai accanto è pur sempre un essere umano con le sue debolezze.

Ovviamente dare la propria parola è sempre un atto di grande importanza ed è inevitabile che, qualora il partner, venisse meno al proprio giuramento, la nostra fiducia in lui o lei non potrà più essere la stessa. Ma partire preparati alla possibilità che questo possa avvenire ci farà stare meno male. Anzi, forse avremo già pianificato come agire in caso questa eventualità si verificasse.

Valuta attentamente il suo comportamento con gli altri

Fai caso a come si comporta con gli amici o con i conoscenti. Tende a mantenere le promesse che fa? Che opinione hanno di lui le persone che gli stanno intorno? Anche solo osservando la qualità delle relazioni del tuo partner puoi capire (fin dalle prime uscite) se è una persona di cui fidarsi o meno.

Se tende a mentire o a promettere con leggerezza ai suoi amici puoi essere praticamente sicura che ripeterà questo comportamento anche con te. In questo modo potrai capire se la sua promessa disattesa sia stato un piccolo passo falso o se rappresenta una vera e propria abitudine per lui.

Lasciarlo/a o no?

Se il tuo partner ti ha fatto una promessa e non è stato in grado di mantenerla ti starai forse chiedendo se dovresti interrompere la relazione con lui. D'altra parte, che senso avrebbe continuare una storia con una persona di cui non ti fidi? In questo caso tutto dipende dalla gravità del suo comportamento nei tuoi confronti.

Innanzitutto dovresti chiederti perché il tuo partner non è riuscito a mantenere la promessa. Ha provato con tutte le su forze a mantenerla o l'ha semplicemente ignorata?

Nel caso abbia cercato in tutti modi di mantenerla e di non deluderti ma alla fine non ce l'abbia fatta è un dato importante che dovresti tenere in considerazione. Come scritto in precedenza, non dimenticare che il tuo partner è un essere umano con le sue debolezze e i suoi difetti. In questo caso, non essere troppo severa e dagli un'altra possibilità. Aiutalo, se necessario. Fagli sentire il tuo appoggio e il vostro legame diverrà ancora più forte.

Ovviamente il discorso è diverso se ti ha fatto una promessa senza crederci realmente, magari solo per sedare un conflitto. In questo caso è evidente che non vuole impegnarsi per far crescere la relazione e che vuole solo "tenerti buona/o". Soprattutto se non si tratta della prima promessa che disattende nei tuoi confronti, forse dovresti realmente valutare un allontanamento. Il detto 'meglio soli che male accompagnati' è sempre valido.

Occhio ai narcisisti

Prova a pensare: il tuo partner potrebbe essere un narcisista? Una delle particolarità delle persone narcisiste è che tendono, soprattutto all'inizio di una relazione, a riempire il partner di complimenti, regali e promesse. Il loro intento è quello di rendere dipendente l'altra persona da loro, guadagnarsi la loro fiducia per poi abbandonarla o trattarla malamente una volta che sentono di averla in pugno.

Queste persone sentono il costante bisogno di sentirsi ammirate e amate dagli altri, a causa di una profonda e ben celata insicurezza interiore. Le bugie e le false promesse sono il loro pane quotidiano, la loro arma più potente per tenere legate a sé le altre persone. Se hai a che fare con questo tipo di persona, allontanati immediatamente da lui/lei. In questo caso dimostrarsi indulgenti e chiudere un occhio sulle promesse disattese può solo prolungare la tua agonia e la tua insoddisfazione nella relazione.

Ricordati che meriti il meglio e non ti devi mai accontentare delle briciole. Vedrai che la persona giusta per te cercherà sempre di venirti incontro e di migliorare la vostra relazione.