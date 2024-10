Autoerotismo: 5 sex toys da provare almeno una volta nella vita

Dedicare il giusto tempo all'autoerotismo aumenta il benessere: se hai voglia di sperimentare ecco 5 sex toys da provare almeno una volta

Ogni donna dovrebbe amare il proprio corpo ed essere protagonista e fautrice del proprio piacere, attraverso una conoscenza di sé che passi attraverso la sperimentazione di sensazioni nuove e la stimolazione di zone erogene diverse.

Il piacere dell’autoerotismo può passare anche attraverso l’uso di sex toys, che può avvenire in coppia durante il sesso o in beata solitudine. Sai che la masturbazione presenta effetti benefici anche per la salute? Secondo le ricerche l'orgasmo avrebbe un effetto analgesico in grado di combattere i dolori premestruali.

Ma come rendere la masturbazione un'esperienza piacevole e appagante? Di seguito ti segnaliamo 5 tipologie di sex toys da provare almeno una volta.

Il vibratore impermeabile da usare sotto la doccia

Imparare a coccolare noi stesse, prenderci cura del corpo e rilassare la mente costituisce una parte importante, perché solo quando riusciamo a staccare con la testa possiamo vivere il piacere in libertà. E allora perché non iniziare dal momento di relax per eccellenza, il momento della doccia, quello in cui lasciamo andare le tensioni della giornata e ci concediamo finalmente una pausa da tutto?

Come ricordano gli esperti l'orgasmo nasce (anche!) dal cervello, ecco perché per le donne risulta particolarmente efficace curare innanzitutto il livello di stress, recuperando un'attitudine al gioco, anche verso il corpo. L'autoerotismo oggi costituisce ancora un tabù, soprattutto nel mondo femminile, tuttavia conoscere e sperimentare il proprio corpo, ascoltare le emozioni e saper risvegliare il desiderio significa diventare più felici sessualmente, da sole e con il partner.

Il sex toy che consigliamo è il dildo impermeabile all'acqua, è possibile usarlo anche sotto la doccia per un'esperienza che sprigionerà sensazioni "inedite"!

Palline cinesi

Piacere e salute: le palline vaginali non sono semplicemente un modo per andare alla scoperta del piacere femminile, bensì costituiscono un allenamento importante, soprattutto dopo una gravidanza. Un altro sex toys da provare.

Le hai mai provate? Si tratta di sfere, di peso e dimensioni variabili, realizzate in materiale anallergico. Sono prive di odore e lavabili con acqua. Grazie alle palline vaginali è possibile rafforzare il pavimento pelvico e rendere più forte la muscolatura intima, evitando prolassi e incontinenza. Il rilassamento pelvico costituisce un problema per molte donne dopo le gravidanze o la menopausa: in casi come questi, ginecologi, fisioterapisti e ostetriche consigliano l'esercizio e l'allenamento mirato dei muscoli pelvici. Prevenire il problema e mantenere la tonicità grazie alla contrazione spontanea dei muscoli attraverso le palline vaginali, ti aiuterà a prenderti cura del tuo benessere, allenando anche il piacere.

Rabbit, il migliore amico delle donne

Un sex toy che hai rivoluzionato il mondo il mondo dell'autoerotismo, è progettato per stimolare contemporaneamente punto G, vagina e clitoride. Il rabbit ha un design elegante. Il design ergonomico con curvatura del glande è studiato proprio per stimolare in modo efficace il punto G, suscitando orgasmi più profondi e intensi.

Vibratore mini portatile

Gli oli da massaggio svolgono una funzione rilassante e possono diventare un modo per risvegliare il desiderio in maniera dolce. Insieme al partner o da sola, impara a massaggiare il corpo e inizia a percepire il piacere profondo di questo gesto così intimo. Accarezza la pelle con le mani e gioca a rallentare: prendersi il tempo necessario per sé è fondamentale nel massaggio. Goditi la lentezza. Vai alla scoperta di ogni centimetro dell'epidermide e con il palmo delle mani esercita pressioni differenti (farà bene anche alla circolazione!).

I mini vibratori portatili sono piccoli ma abbastanza potenti da darti tutto il piacere che meriti. Il prezzo è contenuto, e si prestano a mille usi. In genere hanno una superficie vellutata, è ideale per stimolare il clitoride, i capezzoli, le labbra e tutto il corpo per raggiungere orgasmi intensi.

Il plug anale

Hai mai sperimentato il piacere anale? Se ti stuzzica l'idea, ecco cosa potrebbe fare per te: il plug anale. In questi casi, specialmente se stai iniziando a sperimentare solo ora, è meglio procedere gradualmente, e aumentare dimensioni e lunghezze poco alla volta. Rilassati e aiutati con una buona dose di lubrificante (a base acqua, se il sex toy è in silicone). Muovilo poi dolcemente per capire cosa ti piace di più.

Risveglia il desiderio

Può un reggiseno risvegliare l'eros? Sì e no. Certamente un paio di slip non è in grado di risollevare un rapporto di coppia problematico o risolvere il calo del desiderio, tuttavia gli abiti che indossiamo hanno un potere che va oltre la semplice questione pratica. Sono altri sex toys da provare!

Concediti la possibilità di sentire la pienezza della tua sessualità. Trova il tuo lato sexy. Un ciclo di massaggi oppure le lezioni di una disciplina quale la danza del ventre o un corso di yoga possono aiutarti a scoprire come entrare in contatto con la tua intimità.

A volte basta un completo intimo particolare, sexy e diverso dal solito per accendere la passione e scoprire un lato del proprio corpo e della propria femminilità che non si credevano possibili.

Diventa alleata del tuo corpo. Osa. Impara a curare l'elasticità e l'armonia dal fisico alla mente, gradualmente il piacere diventerà un allenamento da praticare giorno dopo giorno, in grado di aumentare la tua felicità e aiutarti a diventare una donna con più autostima e sicurezza in te stessa.

