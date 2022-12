C i siamo, il countdown è iniziato. E se ancora ti manca qualche ispirazione per i tuoi doni natalizi, ecco una serie di proposte per tutti i gusti e tutti i desideri.

Il countdown è iniziato, siamo a un tiro di schioppo dalla Vigilia. L’eterno dilemma del “cosa regalare a Natale”, però, non è del tutto sciolto. Nel senso che hai fatto le tue scelte, però manca ancora qualche idea per completare l’elenco dei tuoi doni natalizi. Hai passato in rassegna i grandi classici, selezionandone qualcuno e accantonandone altri; hai fatto anche acquisti più creativi e originali, però adesso ti sei bloccata. Non ti viene in mente altro. Don’t worry, una nuova ondata di ispirazioni vincenti sta arrivando. Devi solo individuare quella che meglio risponda ai gusti e alla personalità dei destinatari. Cominciamo, allora!

La fotocamera istantanea

La fotografia è una passione contagiosa, lo sappiamo bene. Allora perché non regalare una fotocamera istantanea che permetta di creare contenuti originali e anche realizzare selfie a prova di influencer? Instax mini 40 di Instax Fujifilm è piccola, maneggevole e ultra performante. Anche molto facile da usare. Uno strumento contemporaneo per esprimere liberamente, e senza confini, il proprio estro. Anche in… movimento.

Lo smartwatch

Che tu debba fare un regalo a una lei o un lui, non fa differenza: lo smartwatch è sempre gradito. I patiti della tecnologia lo considerano indispensabile; chi crede invece di poterne fare a meno, una volta messo al polso cambia idea all’istante. Sono quelle infinite funzionalità a conquistare tutti, è il grado di comodità e praticità offerto a sedurre gli animi. Oltre a un’estetica decisamente glam. Una delle novità in casa Samsung è il Galaxy Watch5, che tra l’altro permette di monitorare il sonno ed è dotato del sensore Samsung BioActive. Si sceglie tra diversi quadranti e cinturini.

Un prodotto beauty di design

Cosa regalare a Natale? Anche un prodotto beauty è un’ottima idea. E sul canale di shopping QVC c’è l’imbarazzo della scelta, anzi: c’è una ricca gift guide che aiuta a prendere bene la mira. Ci sono per esempio svariati set crema viso+siero idratanti, tra cui Prai Duo notte 24K Rose Gold, che consente di nutrire la pelle durante le ore dedicate al sonno. E la confezione è decisamente glam!

Il regalo solidale

Ma ci sono anche i regali solidali, perfette occasioni per unire il bello al buono. E compiere un gesto significativo nella sua semplicità. Anche in questo caso, ecco un’idea: Scalo Milano Outlet & More sostiene ancora una volta l’Associazione CAF Onlus, offrendo la possibilità di contribuire a un importante progetto di inclusione sociale. Proprio fino al giorno di Natale, presso l’outlet meneghino sarà possibile acquistare una delle 3.000 marionette raffiguranti 2 elfi, ovvero le mascotte del villaggio Cara Milano allestito da Scalo Milano Outlet & More in occasione del Natale. Il ricavato della vendita di questi speciali giocattoli sarà devoluto all’Associazione CAF – Centro di Aiuto ai minori e alla Famiglia in crisi.

La macchina da caffè

Anche una macchina per il caffè – da tenere in casa o collocare in ufficio - può essere un dono vincente, considerando l’amore eterno che noi italiani nutriamo nei confronti dell’antica bevanda. Se l’idea di stuzzica, fai un giro su Amazon: ci sono decine di prodotti più o meno compatti, che nella maggior parte dei casi consentono anche di decidere la lunghezza de caffè e preparare il cappuccino. Un esempio interessante è Dedica di De’Longhi, in metallo lucido con finitura in acciaio inossidabile.

Lo smartphone

Pensando a quella persona e chiedendoti cosa regalare a Natale, ti è venuto in mente uno smartphone ma hai accantonato il pensiero per una questione di budget? Unieuro ha messo in campo un’iniziativa - valida fino al 24 dicembre - che potrebbe farti felicemente tornare sui tuoi passi: i Natalissimi, ovvero una serie di proposte tech con sconti che arrivano anche al 50%. Nell’elenco troviamo anche lo Xiaomi Redmi 10 2022, con sistema operativo Android 11 e dual sim ibrida.

La friggitrice ad aria

Se anche tu hai sperimentato le gioie offerte dalla friggitrice ad aria e la ritieni un regalo grandioso, sappi che il catalogo Expert è fitto quanto variegato. Ci sono modelli per tutte le tasche e tutti gli spazi. E, in diversi casi, anche sconti da cogliere al volo. Presente all’appello anche la friggitrice Philips Airfryer Essential, con tecnologia Rapid Air e controllo temperatura. 4 porzioni.

Un pacchetto benessere

C’è una tendenza che sta acquistando crescente appeal: regalare pacchetti benessere, da condividere col destinatario o meno. In tutti i casi, significa donare una giornata speciale, all’insegna del relax e al contempo dell’energia positiva. Asmana Wellness World, la più grande day spa d’Italia, situata a pochi minuti da Firenze, propone diversi cofanetti natalizi, anche per una singola persona. Per esempio la beauty break, che dura 5 ore e comprende lo step al Beauty bar; il Tropical relax, che comprende un drink da gustare immersi nell’acqua; e il pacchetto Romantic Moment x2.