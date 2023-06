L e celebra fotografa si conferma madrina del brand e testa la tripla fotocamera del nuovo smartphone Android: un gioiello tecnologico che svela anche altre sorprese.

Nima Benati, fotografa di fama mondiale, anche per questo 2023 è madrina di Honor, provider leader mondiale di dispositivi intelligenti. È lei, infatti, a firmare per il noto brand tecnologico la campagna fotografica del progetto Unleash the Power of Magic, che vede protagonista lo smartphone Android top di gamma Honor Magic5 Pro.

Una campagna ispirata al movimento, all’arte e alla danza; interpreti sono dei ballerini professionisti che interpretano una coreografia pensata proprio per testare la tripla fotocamera di Honor Magic5 Pro.

Ballerini che fluttuano nello spazio

Gli scatti realizzati con Honor Magic5 Pro esprimono forza, movimento e precisione. I ballerini sembrano fluttuare nello spazio, con estrema armonia e leggerezza: “La camera – spiega Nima Benati – è capace di catturare perfettamente un soggetto in movimento; per questo motivo ho subito pensato a come avrei voluto scattare dei ballerini sospesi a mezz’aria, in una sorta di caduta infinita”.

Sembra quasi che non ci sia gravità, eppure “le sfide – aggiunge la fotografa - ci sono state eccome: dei ballerini professionisti capaci di saltare con forza rimanendo eleganti e rilassati in viso supportati dalla spinta di un enorme trampolino elastico fuori campo!”.

Di questo smartphone Android così all’avanguardia, aggiunge Nima, l’ha colpita soprattutto “la capacità di personalizzare completamente la ripresa, utilizzando il device esattamente come la mia macchina fotografica: tempi, diaframma e iso. Il risultato parla da solo, le immagini scattate con il device sono piene di profondità, le sfumature, i contrasti e il ritocco di postproduzione risulta assolutamente non invasivo”.

La tripla camera principale con sistema Ai Honor Falcon è perfetta anche per i fotografi non professionisti, “perché lascia tutto il lavoro al device: devi solo puntare il tuo soggetto e Honor fa il resto”. Nima Benati, però, ha scelto di scattare utilizzando le impostazioni manuali: “volevo ottenere l’effetto più fedele possibile alla controparte delle immagini scattate con macchina fotografica professionale per dimostrare quanto potevano essere effettivamente simili i risultati!”.

La tecnologia più evoluta e un design innovativo

Uno degli aspetti più accattivanti di Honor Magic5 Pro è l’esclusiva disposizione delle fotocamere. Ispirandosi alla prima immagine del buco nero al centro della nostra galassia, infatti, Honor ha disposto le tre fotocamere in uno schema triangolare equilatero chiamato Star Wheel Triple Camera.

Questo design innovativo semplifica l’iconico design della fotocamera Eye of Muse, nel segno del minimalismo. Non si tratta, però, di una scelta legata solo all’estetica: il brand concretizza anche la sua ambizione più grande, quella di liberare la potenza delle immagini per mezzo delle tecnologie più evolute.

Le altre caratteristiche di Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro è la grande novità della serie premium Magic di Honor. La tripla fotocamera non è l’unica peculiarità di questo gioiello tecnologico che rivoluziona l’esperienza degli smartphone flagship. Si aggiungono infatti un design simmetrico di grande impatto, uno schermo fluttuante quadruplo per un’esperienza di visione immersiva, una perfezionata luminosità del display e la migliore precisione del colore del settore.

E ancora, Honor Magic5 dispone anche di chipset Discrete Display6 per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini in movimento. Fatica per gli occhi? Nessuna: questo smartphone Android vanta una bassa emissione di luce blu e un Dynamic Dimming che simula la luce naturale, oltre alla visualizzazione notturna circadiana per migliorare la qualità del sonno e al display LTPO con tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) a 2160 Hz per ridurre al minimo lo sfarfallio dello schermo.

Honor Magic5 Pro pesa poco più di 200 grammi, resiste all’acqua e non teme la polvere, né l’azione degli agenti atmosferici; è dotato di una batteria super capiente che garantisce un'intera giornata di utilizzo ininterrotto e offre una serie di funzioni intelligenti, tra cui la collaborazione tra più dispositivi e il riconoscimento intelligente del testo. Ma queste sono soltanto alcune delle sue caratteristiche: è uno smartphone tutto da scoprire, il top dell’evoluzione nel settore.