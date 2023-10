C ostruiti con l'IA, i nuovi smartphone di Google offrono prestazioni all'avanguardia ed esperienze personalizzate. Ma anche effetti molto speciali!

Quali sono i migliori smartphone Android del momento? Nessun dubbio: in cima alla classifica troviamo Pixel 8 e Pixel 8 Pro, progettati da Google e costruiti con l'Intelligenza artificiale. Offrono numerose funzionalità esclusive, tutte alimentate da Google Tensor G3. Scopriamoli insieme!

Un design glam e raffinato

Cominciamo dall’estetica: entrambi i telefoni presentano una silhouette morbida e accattivante, che si traduce anche in un elevato livello di praticità. Il Pixel 8 ha bordi sagomati e dimensioni ridotte rispetto al predecessore, è dotato di un display Actua da 6,2 pollici e – sempre facendo un confronto con il Pixel 7 - risulta più luminoso del 42 per cento. Con finiture in metallo satinato e un retro in vetro lucido, è disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana.

Il Pixel 8 Pro possiede invece un display Super Actua da 6,7 pollici ed è il più luminoso mai realizzato finora. Il display è piatto, di conseguenza lo schermo offre maggiore spazio. La parte posteriore è in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido; c’è anche un nuovo sensore di temperatura che permette di rilevare subito il calore di un oggetto. Si sceglie tra tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana.

Pixel 8 Rose

Fotocamere e strumenti di editing

Le fotocamere sono indubbiamente tra i maggiori punti di forza di Pixel 8 e Pixel 8 Pro: fanno davvero la gioia dei creators ma anche dei semplici appassionati. L’obiettivo ultrawide è stato ampliato e perfezionato nella messa a fuoco macro; il teleobiettivo cattura il 56 per cento di luce in più e scatta foto di qualità ottica dieci volte superiore; la fotocamera frontale è adesso dotata di messa a fuoco automatica, che garantisce selfie da 10 e lode.

Il Pixel 8 ha la stessa fotocamera principale aggiornata, oltre a un nuovo obiettivo ultrawide che consente la messa a fuoco Macro sul Pixel 8. Il Pixel 8 Pro consente l’accesso ai controlli Pro, quindi è possibile gestire diverse impostazioni tra cui la velocità dell'otturatore, l’ISO e le foto da 50 MP in tutta la gamma di zoom.

Pixel 8 Pro

E poi ci sono gli effetti speciali, ma speciali davvero. Hai presente quando si scatta una foto di gruppo? Quasi sempre c’è qualcuno che non guarda l’obiettivo. Ebbene, l’intoppo si risolve con la funzionalità Scatto migliore, che grazie a un algoritmo crea un’immagine mista – usando quelle già scattate – per ottenere il risultato perfetto. Tutti, cioè, appaiono con il loro aspetto migliore.

Ma a conquistarti sarà anche Magic Editor in Google Foto, un’esperienza di editing sperimentale che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per allineare le foto all’essenza del momento: con un solo tocco è possibile riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le pre-impostazioni per mettere in risalto lo sfondo.

Pixel 8 Pro Bay

Video all'avanguardia

Anche i video confermano che Pixel 8 e Pixel 8 Pro Google sono veri fuoriclasse. Per quanto riguarda il Pixel 8 Pro, si raggiunge la qualità 4K 60fps; ciò si traduce, tra l’altro, in un ottimo effetto di sfocatura cinematografica e una stabilizzazione ottica di tutto rispetto.

A breve, inoltre, lo smartphone Pixel 8 Pro otterrà Video Boost, che abbina Tensor G3 ai potenti centri dati Google. Di conseguenza sarà possibile regolare colore, illuminazione, stabilizzazione e granulosità del video. Non solo. Video Boost abiliterà Video Notturno su Pixel per una migliore qualità dei video degli smartphone in situazioni di scarsa illuminazione.

C’è anche da divertirsi con Gomma Magica Audio, uno strumento che consente di ridurre suoni che disturbano: per esempio traffico, folla, vento. A proposito: Gomma Magica è disponibile pure per le immagini, in un attimo si cancellano elementi visivi che non ci piacciono (oggetti, persone, qualsiasi cosa).

Pixel 8 Pro Obisidian

Altre cose da sapere

Performanti e innovativi, i nuovi smartphone Android della famiglia Google. Diventano alleati del nostro spirito creativo ma c’è da dire che ci facilitano anche nella quotidianità. Prendiamo la funzione Summarize, per esempio: quando c’è da approfondire un argomento qualsiasi però manca il tempo, il Pixel crea il riassunto di una pagina web. Può anche leggere ad alta voce e fare traduzioni.

E ancora, oggi più di ieri è in grado di comprendere le sfumature del linguaggio umano, quindi è possibile parlare con lui in modo più naturale per ottenere risultati. Facciamo una pausa? Il nostro amico tecnologico aspetta comunque che finiamo prima di rispondere. Inoltre possiamo usare la voce per digitare, modificare e inviare rapidamente messaggi.

Grazie all'intelligenza artificiale migliorata, Filtro Chiamate consente di ricevere in media il 50 per cento in meno di chiamate di spam. Risponde silenziosamente alle chiamate da numeri sconosciuti con una voce più naturale – pensa! – per coinvolgere il chiamante. Riesce persino a distinguere le chiamate desiderate da quelle indesiderate. Prossimamente, Filtro Chiamate suggerirà risposte contestuali da toccare per rispondere in modo rapido a chiamate semplici, come le conferme di appuntamenti, senza rispondere effettivamente al telefono. Diciamolo: cosa desiderare di più da uno smartphone?

Dove trovare i nuovi Google Pixel

I nuovi smartphone Google sono già disponibili in Italia: si possono acquistare non solo su Google store online ma anche su Amazon, in tutti i punti vendita Unieuro e nei negozi Vodafone.