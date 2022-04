D al dolce tradizionale alle piccole ispirazioni golose tipiche del periodo pasquale, il dono per festeggiare insieme in modo dolcissimo

Pasqua, la festa di primavera che ci fa pensare alla rinascita e al sole, che finalmente torna a fare capolino. Mentre le nubi all'orizzonte si diradano e la natura fiorisce di nuovo in mille splendide gemme, ecco qualche idea golosa per celebrare insieme le feste.

Perché si sa, il bello della Pasqua è ritrovarsi con la famiglia e gli amici: sarà l'occasione per un picnic o il primo pranzo della stagione all'aperto o una ricca colazione di Pasqua, con un dolce da aprire tutti insieme. Tu che cosa porterai?

Di seguito abbiamo raccolto una selezione di uova di cioccolato, colombe e non solo da regalare a Pasqua alle persone che ami.

COLOMBA CLASSICA, IL DOLCE DI PASQUA

La colomba classica per chi la ama è un must. Simbolo della Pasqua per eccellenza, vanta una ricetta antichissima, preparata oggi come allora grazie a ingredienti freschi e il tempo di preparazione necessario per ottenere un impasto lievitato a lungo, morbido e goloso, decorato con la granella di zucchero e una dolce copertura di mandorle e canditi all'arancia.

COLOMBA SENZA CANDITI

Fedeli alla tradizione sì, ma con il cambiamento che basta a farci tornare il sorriso. Bisogna ammetterlo, per qualcuno i canditi sono davvero di troppo. Questo è un ottimo motivo per scegliere la variante della colomba senza canditi, che potrà essere apprezzata proprio da tutti, piccoli compresi. Stessa morbidezza e golosità, con un ingrediente in meno.

COLOMBA ARTIGIANALE

Negli ultimi anni sono cresciuti gli esperimenti: il bello della colomba artigianale è che... ce n'è per ogni gusto e palato! L'arte pasticcera utilizza gli ingredienti della tradizione per trasformare il dolce che tutti conosciamo in una festa dei sensi altamente creativa. Fra le colombe artigianali trovi quelle al pistacchio, cioccolato o firmate da chef stellati: deliziose feste per gli occhi grazie a insolite decorazioi e farcia stuzzicante. Il regalo giusto per i golosi.

UOVO DI PASQUA FONDENTE

Fondente o al latte? Ecco il grande quesito di Pasqua. La risposta sbagliata potrebbe far scattare dubbi e divorzi: sì, perché l'impressione è che non ci mai davvero abbia mai conosciuto chi sbaglia questo punto. Il fondente è per i veri amanti del gusto forte e puro del cacao. Anche fra i piccoli ci sono appassionati di questo genere, perché, attenzione, non è vero che ai bambini piaccia il cioccolato al latte di default. Dall'extra 70-75% alle varianti con nocciole, liquore o frutti rossi, la fascia dark offre moltissime sorprese.

UOVO DI PASQUA AL LATTE

Dolce come un abbraccio, l'uovo di Pasqua al latte è una coccola per grandi e piccini. Ci riporta un po' all'infanzia ed è uno dei più amati. Oltre al total white completamente bianco, esiste in tante golose varianti, dal cioccolato al latte con nocciole alle varietà senza zucchero, con granella o pistacchi. Senza contare... la sorpresa! In fondo amiamo scartare l'uovo per il piacere di stupirci di nuovo, ogni anno come il precedente... a qualsiasi età.

CONIGLIETTI PASQUALI

Uno dei simboli di Pasqua è il coniglietto, in particolare nei Paesi del Nord Europa come la Germania dove in occasione delle feste si regalano coniglietti di cioccolato e si organizza una caccia del tesoro a tema nascondendo ovetti nei cestini da trovare negli angoli più improbabili della casa e del giardino. Dedicato a chi vuole regalare una sorpresa originale... il coniglietto di Pasqua goloso.

AFTER HEIGHTS DI PASQUA!

Solo per palati raffinati, la prestigiosa creazione nata dall'unione di cioccolato nero e menta arriva nella sua edizione di Pasqua. Una ricetta dal gusto unico, realizzata con materie prime selezionate e il segreto di una tradizione ormai di lunga data. Un pensiero che non potrà deludere gli appassionati del genere.

OVETTI AL CIOCCOLATO

Come dimenticare gli ovetti? L'uovo è il simbolo della rinascita primaverile. Per rallegrare la tavola di Pasqua o fare una sorpresa gradita al pranzo delle feste ecco gli ovetti al cioccolato: allegri, coloratissimi, amati da praticamente tutti. Se ami le confezioni personalizzate puoi realizzare tanti piccoli sacchetti per ogni invitato oppure riempire un cestino di vimini con fiori e tanti ovetti.

CIOCCOLATINI PASQUALI

Piccole delizie, come le praline: un grande classico, ma con il tocco creativo all'insegna di Pasqua. Per regalare alle papille gustative un tuffo nel piacere, senza remore e senza sensi di colpa. Ce lo meritiamo! Buona Pasqua con dolcezza insieme a tutti i tuoi cari.

