D agli accessori ai dispositivi fino alle chicche per allenarsi direttamente a casa, ecco una selezione di ispirazioni a tema sportivo dedicate a chi ama la vita attiva

I migliori regali per sportivi

Fare il regalo perfetto, si sa, è una questione di incontrare i gusti del destinatario del regalo stesso, ma non sempre siamo preparati sulle passioni di amici e parenti. Ad esempio fare un regalo a una persona sportiva non sempre è semplicissimo, specie se si tratta di un appassionato di una disciplina specifica. Allo stesso tempo i regali per sportivi possono essere adatti anche a chi è alle prime armi in una disciplina e ha bisogno di incoraggiamento.

Qualunque sia il tuo caso abbiamo preparato una selezione di idee regalo per sportivi adatta un po' a tutte le occasioni e agli ambiti. In più puoi trovare anche qualche ispirazione se il regalo "sportivo" è un autoregalo.

Insomma, per te, per gli amici, per il papà sportivo o per la mamma, per chi ama stare in movimento e sentirsi in forma, di seguito trovi tante regali per sportivi. Ricorda che fare sport non è solo un modo per avere cura del proprio corpo e della salute: abbassa lo stress, rilassa la mente e ci mantiene più vitali. Quindi il nostro può diventare anche un regalo "motivante" e molto pensato in ottica di selfcare per le persone che amiamo.

Le scarpe per chi comincia a correre

Il regalo perfetto per l'amica che continua a proclamare di voler cominciare a correre ma non si decide mai. Perfette per chi è alle prime armi, le scarpe trail di Decathlon sono un prodotto che unisce risparmio e qualità, quello che serve per iniziare. Si possono utilizzare su terreni semplici, strade e sentieri, l'ideale per uscire dall'ufficio e... iniziare a allenarsi subito! Superata la fase iniziale si può poi procedere con modelli più professionali

Il reggiseno sportivo

Ideale per lo sport, ma non solo. Il reggiseno sportivo è un top che sostiene con dolcezza e aggiunge il giusto sostegno grazie all'imbottitura sagomata. Realizzato in tessuto microfibra, è facile da lavare in lavatrice a bassa temperatura e si asciuga velocemente. Pratico e semplice, ha un design essenziale che lo trasforma in un accessorio smart facile da abbinare anche con una t-shirt o la camicia da ufficio. Si tratta di un accessorio fondamentale per qualsiasi tipo di attività fisica e per qualsiasi tipo di seno: ricordiamo infatti che anche le taglie "piccole" hanno bisogno di sostegno

Il tappetino pieghevole

Il tappetino è un accessorio fondamentale per chi abbia fatto anche solo una volta un workout in casa o all'aperto. Utilissimo non solo per allenarsi, ma anche e soprattutto per fare yoga, pilates , stretching, ma anche meditazione, è un regalo davvero utile e che verrà certamente sfruttato. Disponibile in fucsia o color blu antracite, ha uno spessore di 7 mm. Inoltre, è dotato di cinghia per il trasporto, utile durante gli spostamenti.

La kettlebell

Conosci questo attrezzo? La kettlebell è irrinunciabile per chi ama allenarsi con i pesi, consente di fare molte tipologie di workout anche a casa. Le sedute fitness con l'utilizzo della kettlebell, disponibile in diversi pesi, aiutano a rafforzare a livello muscolare e stimolano l'apparato cardiorespiratorio aumentando resistenza, forza e potenza.

I leggins per lo sport

Da regalare all'amica sempre alla ricerca di modelli pratici e belli, ecco un modello di leggings donna dal taglio sportivo e confortevole. A fare la differenza è il taglio senza cuciture, che aiuta a evitare gli arrossamenti e permette al al tessuto di aderire come una seconda pelle. Perfetti per il fitness ma anche per yoga e pilates.

La palla fitness

Utile anche per chi fa smartworking, la palla fitness aiuta a rafforzare la muscolatura del tronco, permette di migliorare l'equilibrio, stimola il rassodamento e tonifica. Disponibile in tanti colori, a casa diventerà la compagna da lasciare accanto alla scrivania, da alternare alla poltrona quando sentiamo il bisogno di ritrovare la postura corretta.

TRAMPOLINO FITNESS

Dotato di braccioli regolabili e ventose antiscivolo, il trampolino fitness pieghevole stimola il senso dell'equilibrio e permette di fare esercizio fisico allenando la muscolatura delle gambe. Il vantaggio? Pieghevole, grazie alla custodia è facile da trasportare. Occupa pochissimo spazio: può essere montato e smontato velocemente, per questo trova posto anche in una casa piccola.

Lo smartwatch

Resiste all'acqua fino a 5 ATM 50m e con un utilizzo standard la durata della batteria può arrivare fino a 14 giorni. Inoltre, aiuta a monitorare la qualità del sonno registrando riposini e fase REM. Ma il bello dell'orologio Fit Smart di Xiao Mi è che permette di tracciare le sedute di fitness offrendo 30 modalità di allenamento, registra il battito cardiaco e le calorie bruciate. Inoltre, grazie alla possibilità di tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

La maglietta termica

Sai che è uno degli accessori più utili da tenere nell'armadio? Un capo semplice disponibile in tanti colori: la maglietta termica garantisce il calore sufficiente anche per l'allenamento outdoor nei momenti più freddi della giornata. Oggi esiste in modelli con un design essenziale e comfort, capaci di aderire al corpo con una vestibilità aerodinamica. Inoltre, la presenza di tessuto Quick Dry assicura un benessere a prova di pelle perché contribuisce ad assorbire il sudore mantenendo l'epidermide asciutta.

La borsa per la palestra

Pratico, facile da lavare e, se possibile, leggero, ecco gli elementi chiave dello zaino o borsa da palestra, un must per i nostri allenamenti. Gli zaini sacca occupano poco posto e possono seguirti in ufficio o nelle gite senza fatica. Inoltre, grazie ai cordoncini regolabili sarà il compagno di viaggio perfetto per portare la palla al prossimo picnic o i giochi dei bambini: versatile, a misura di tutta la famiglia, insomma un regalo davvero adatto a tutti.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.