N on hai ancora pensato al regalo per San Valentino? Dalle proposte hi-tech a quelle più divertenti, ecco 10 idee last minute da sfruttare al volo

Regali di San Valentino last minute

Regali di San Valentino: non ci hai ancora pensato? Niente panico: sei ancora in tempo per rimediare ed anzi, capiti nel posto giusto. Abbiamo infatti selezionato diverse idee di regali last minute con cui sorprendere la tua dolce metà il 14 febbraio.

Regali hi tech

Per andare sul sicuro, largo, anche quest'anno, alle proposte hi-tech perfette sia per lui che per lei: si va dalle cuffie bluetooth, rosso passione, alla mini stampante portatile per trasformare ogni scatto dello smartphone in una vera foto da conservare fino alla simpatica cassa bluetooth dal design originale.

Esperienze

Per chi vuole invece regalare al partner una fuga d'amore condita magari da una gustosa esperienza enogastronomica, l'idea giusta può essere il cofanetto Smartbox nella versione per veri wine lovers alla scoperta delle più autentiche cantine italiane. (Oppure puoi dare un'occhiata alle nostre idee su cosa fare a San Valentino)

Idee romantiche

Tra le idee ad alto tasso di romanticismo, invece, lo zaino da picnic con tutto il necessario per regalare alla dolce metà una colazione in tête-à-tête nella natura ma anche il giradischi dall'allure retrò per ballare magari sulle note di una vecchia canzone in 45 giri. Non può mancare, naturalmente, un classico mazzo di fiori da scegliere però in una versione effetto "wow" e super duratura...

Le idee last minute non finiscono qui: ne abbiamo selezionate 10, tutte acquistabili in un click e tutte disponibili con consegna super veloce...

La stampante per conservare i vostri scatti

Il regalo hi-tech perfetto per San Valentino? La mini stampante che permette di trasformare tutti gli scatti conservati nello smartphone in vere foto. Quella di Xiaomi ha un design compatto con apertura scorrevole del coperchio che consente di caricare la carta in due sole mosse. In più grazie alla tecnologia Bluetooth supporta più connessioni simultanee per condividere ogni scatto con gli amici.

Lo zaino per un romantico picnic

Esiste qualcosa di più romantico di un picnic sul prato con la propria dolce metà? Il regalo perfetto sarà allora lo zaino con tutto il necessario per organizzare un pranzo a due nella natura senza farsi rovinare l'atmosfera da fatali dimenticanze. All'interno infatti un tagliere, un apribottiglie, un coltello da formaggio, 4 piatti piani, 4 tazze, ma anche tovaglioli, posate e set per sale e pepe. E in più lo zaino è dotato di vano termico per tenere in fresco la bottiglia con cui brindare...

Il kit di degustazione per gli amanti del whisky

Se il tuo lui è un appassionato di whisky ecco l'idea con cui riuscirai a farlo felice a San Valentino: si tratta di un super kit contenente sei whisky scozzesi pluripremiati della gamma Johnnie Walker. Da sorseggiare a fine giornata magari insieme a un buon sigaro...

Gli auricolari bluetooth (rosso passione)

Per chi sta sempre al telefono o per chi ama ascolater la musica mentre fa sport, un paio di auricolari bluetooth sono sempre un'ottima idea regalo. Per San Valentino, d'obbligo sceglierli però con un design speciale: quelli di JVC sono dotati di connettività Bluetooth 5.1, dispongono di custodia di ricarica inclusa e di una batteria con un'autonomia di circa 5 ore. In più sono progettati per resistere all'acqua, per usarli mentre ci si allena o... per ballare sotto la pioggia.

I cioccolatini limited edition

Non sarà l'idea più originale del mondo, ma i cioccolatini restano un grande classico sempre apprezzato. I più romantici restano naturalmente gli intramontabili Baci Perugina da scegliere nella limited edition Dolce&Gabbana. Oltre al morbido cuore al gianduia con nocciola intera, i cioccolatini sono arricchiti da cristalli al gusto di lampone.

Le bath bomb profumate per bagni rilassanti

Cosa c'è di più rilassante che concedersi un bagno nella vasca a fine giornata? Un pensiero apprezzato potrà allora essere anche la confezione di bombe da bagno artigianali. A base di ingredienti naturali, oli pregiati puri e idratanti, sono perfette per regalarsi una sessione di aromaterapia a tutto relax e possono essere usate anche nella vasca idromassaggio.

Una degustazione per due

Se siete una di quelle coppie che ama condividere il piacere di una fuga romantica all'insegna dell'enograstronomia, questo può essere il regalo perfetto. Il cofanetto Smartbox Cantine d'Italia offre infatti la possibilità di scegliere tra 200 esperienze enogastronomiche in tipiche cantine d'Italia per concedersi una raffinata degustazione di vini per 2 persone.

La cassa Bluetooth divertente

Sembra un computer retrò, con uno schermo curvo simile a un vecchio televisore, piccola tastiera meccanica incorporata e joystick. In realtà è una simpatica cassa bluetooth che offre un suono potente a 360° mentre il visualizzatore di pixel balla al ritmo della tua musica. Il regalo perfetto se vuoi puntare su un'idea originale e diversa dal solito.

Un mazzo di rose... che non appassisce

Un mazzo di rose, si sa, è sempre un pensiero molto romantico se non fosse che, dopo pochi giorni, finiscano per appassire. L'idea giusta? Puntare su un mazzo di rose speciale come quelle stabilizzate di Amoroses: si tratta infatti di fiori veri che durano anni conservando nel tempo la loro bellezza, grazie a uno speciale processo di preservazione.

Il giradischi retrò

Infine, per i più nostalgici, perché non scegliere un giradischi retrò? Pensato per 33 e 45 giri, grazie alla connessione Bluetooth consente anche di riprodurre musica da telefoni cellulari, MP3, tablet o altri dispositivi audio abilitati. Non vi resterà che mettere la vostra canzone e godervi un lento...

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.