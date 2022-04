C osa si dovrebbe regalare in occasione di una prima comunione? Ecco la guida con la selezione di idee regalo per chi non ha figli e non ha la più pallida idea di cosa regalare a una comunione

Regali per la Prima Comunione

Se è arrivato il momento della tua vita in cui devi fare un regalo per Prima Comunione e non hai la più pallida idea di dove mettere le mani, sei capitata nel posto giusto.

Forse non ne sentivi parlare da quando eri alle elementari, ma la Prima Comunione resta un momento importante per tantissimi bambini. Il che vuol dire che anche se non hai figli, avrai probabilmente nipotini, cuginetti o figli di amici a cui a un certo punto dovrai fare dei regali per la Prima Comunione.

Se anche tu sei credente avrai probabilmente qualche ispirazione in più, ma anche in caso contrario sappi che non si sfugge all'obbligo. Ma allora: cosa si regala per una Prima Comunione? Anche se l'occasione è piuttosto solenne, il che potrebbe farci pensare a regali preziosi e importanti, ricordiamo sempre che stiamo parlando di un regalo da fare a un bambino di 8 o 9 anni. Il che vuol dire che ci conviene sintonizzarci sui gusti di un bambino di quell'età, e quindi virare anche su regali più "giocosi", nonostante la tradizione non si muova esattamente su queste posizioni.

Se questo elemento non ti è di aiuto niente paura: in questo articolo abbiamo creato una selezione di idee regalo per la Prima Comunione per bambini e bambine, pensate un po' per tutte le esigenze. Dalle idee più classiche, come un ciondolo o il libro dei ricordi, alle soluzioni hi tech, il dono sarà un simbolo da custodire nel cuore per tutta la vita.

UN ANGELO CUSTODE

L'angelo custode, un simbolo antico, in una collanina da portare ogni giorno: un gioiello portafortuna per un piccolo pensiero pieno d'amore. Il ciondolo con l'angelo strapperà un sorriso di felicità, da custodire negli anni. Se poi la famiglia del festeggiato è particolarmente tradizionalista, un oggetto prezioso come può esserlo una collanina è il giusto compromesso per accontentare tutti.

L'orologio

Un dono classico fra i regali della comunione: l'orologio. Oggi questo oggetto non è più quello che conosciamo: l'orologio diventa smartwatch, un orologio intelligente dotato di tante funzioni, con giochi per allenare il cervello e sviluppare l'intelligenza matematica, senza contare la possibilità di riprodurre musica e salvare foto. Quindi un ottimo compromesso per far davvero felici i destinatari del nostro dono.

L'album della prima comunione

Classico, con i simboli della prima comunione sulla copertina e le veline a separare ogni pagina, oppure concepito con tanti colori e gli spazi dove descrivere i momenti più speciali della festa e registrare tutte le emozioni provate: l'album della prima comunione è un'idea che non potrà mancare, il posto del cuore dove scegliere le fotografie più belle da stampare e sfogliare.

La fotocamera istantanea

Iniziare a scattare fotografie, una passione per la vita: con le fotocamere istantanee è possibile scattare foto e stampare immediatamente. Disponibile in tanti varianti, sarà un gioco creativo con cui coinvolgere tutta la famiglia creando preziosi ritratti dei momenti da non dimenticare.

BRACCIALE, UN SIMBOLO PREZIOSO

Da ragazzo o ragazza, il braccialetto è un ricordo per tutta la vita. Puoi sceglierlo con un simbolo religioso, come la croce, il tao o un angelo, semplice oppure in tanti colori, con smalti e cristalli: il bracciale diventerà un compagno portafortuna da indossare sempre.

L'IMMAGINE DI UN GIORNO FELICE

La cornice è uno dei doni classici: è l'idea che non sbaglia perché può adattarsi a ogni gusto e moda, a seconda delle caratteristiche. Per esempio, in argento con un calice, oppure in legno, con il motivo di un albero della vita, sarà il posto dove custodire un istante di felicità rubato alla giornata.

RICORDO DELLA COMUNIONE: IL DIARIO

Il libro dei ricordi non è solo un posto per le foto, ma un diario dove annotare e scrivere. I ragazzi potranno chiedere agli amici e alle persone di famiglia di lasciare un pensiero: rileggendo a distanza di anni, queste pagine si trasformeranno in un'emozionante galleria di ricordi.

L'IDEA REGALO: IL LIBRO

Un libro, da scegliere a seconda dei gusti e delle passioni di chi lo riceverà, può essere l'idea giusta per un regalo che farà felici i lettori in erba. Potresti restare sul tema "prima comunione" con un piccolo libro di meditazioni e preghiere, oppure puntare su una storia appassionante capace di ispirare l'immaginazione.

MEDAGLIA DELLA PRIMA COMUNIONE

Con l'immagine della Vergine bambina, o con la croce, oppure con il calice e l'ostia: la medaglia della prima comunione, da custodire negli anni o appendere a una catenina, rappresenta un dono simbolico classico per ricordare questo momento importante.

CIONDOLO PER LA PRIMA COMUNIONE

Da adulti potranno continuare a indossarlo infilato in una catenina: il ciondolo è un simbolo della prima comunione che resta per tutta la vita e non smetterà mai di ricordare questo giorno speciale. Insieme all'angelo, una delle raffigurazioni tipiche è l'albero della vita, un'immagine antica e di buon auspicio.

