C osa ne dici di un'ispirazione pensata proprio per lei? Ecco alcune idee per festeggiare la tua mamma con un sorriso speciale

Dal cuscino a forma di cuore al collage con le fotografie più belle, ecco le idee di regali per la Festa della Mamma che fanno battere il cuore.

Dietro a un regalo personalizzato c'è una frase o un oggetto pensato proprio per lei: le parole nascono da dentro e sono fatte dai pensieri di tutta una vita, i gesti d'amore, l'ironia di sempre e le mille risate insieme. Hai già pensato a come festeggiare la tua donna preferita? Di seguito trovi una raccolta di idee per i regali personalizzati della festa della mamma: che si tratti di una scritta o di una foto particolarmente significativa, sono tantissime le idee regalo personalizzabili che puoi acquistare direttamente online.

Oltre a questa raccolta, se sei in cerca di altre idee dai un'occhiata anche alle nostre altre gift guide dedicate ai regali per la mamma:

IL CUSCINO PERSONALIZZATO

Il cuscino a forma di cuore personalizzato con le foto di famiglia piace alle mamme e alle nonne perché permette di avere a portata di sguardo gli amori di tutta la vita. Che sia la foto dei nipotini o dei figli, diventerà un complemento d'arredo originale capace di adeguarsi facilmente al salotto e alla camera da letto. Scegli la tua fotografia preferita e inviala.

BRINDISI CON DEDICA

Chianti DOC in versione personalizzata con dedica e foto, l'occasione per un brindisi fuori dall'ordinario. La bottiglia personalizzata di Chianti DOC trasformerà il vino rosso in una celebrazione speciale diventando una piccola collezione di famiglia da condividere con le persone che amiamo di più. Ideale per le mamme che amano festeggiare.

Il calice personalizzato

Bottiglia o bicchiere? In entrambi i casi l'idea di personalizzare trasforma l'oggetto di casa in un piccolo dono prezioso, da conservare e sfoggiare nelle occasioni speciali. Il calice da vino personalizzato darà un tocco in più all'aperitivo o alla cena in famiglia: puoi selezionare il nome da aggiungere e goderti il suo sorriso stupito quando lo riceverà. Dedicato alle mamme che amano brindare per l'happy hour.

LAMPADA PERSONALIZZATA

La lampada personalizzata illuminerà la notte con una scritta capace di scaldare il cuore: puoi scegliere un nome, o qualsiasi parola di fantasia capace di ispirare te e chi la riceverà."Amore", "mamma", "futuro"... perché non sfruttare uno dei vostri modi di dire preferiti per trasformare una piccola parola segreta che solo voi conoscete in un caleidoscopio di colori? La luce renderà indimenticabile ogni ambiente.

LA TAZZA PERSONALIZZATA

Puoi aggiungere una foto e un testo a tua discrezione e la tazza personalizzata diventerà l'oggetto immancabile per la colazione o la pausa caffè della tua mamma, da portare con sé anche al lavoro. Seleziona l'immagine della vostra ultima vacanza o il ricordo di un momento felice, aggiungi una dedica e il gioco è fatto: sorseggiare il prossimo infuso della buona notte avrà una marcia in più.

CIOCCOLATO CON DEDICA

Lei è un'inguaribile golosa? La simpatica barretta gigante di cioccolato al latte la lascerà a bocca aperta grazie alla speciale dedica pensata appositamente per lei. La personalizzazione con il suo nome diventa l'occasione per un regalo originale... decisamente dolcissimo.

PORTACHIAVI MUSICALE PERSONALIZZATO

La vostra canzone del cuore si trasforma in un gioiello da portare sempre con sé grazie al portachiavi personalizzato in acciaio inossidabile chirurgico, resistente e a prova di durata nel tempo. Lucidato a specchio e inciso, il code Spotify su metallo diventerà un ricordo sulle cui note ballare ogni giorno: basterà puntare il telefono per sentire riprodotto il brano musicale.

UN CALDO ABBRACCIO

Ideale per le mamme freddolose e le serate sul divano, la fotografia di famiglia da stampare sulla coperta renderà il solito plaid un accessorio di cui non poter più fare a meno. Morbida e vellutata grazie al tessuto in microfibra, la coperta personalizzata può essere lavata a 30° senza centrifuga e riporterà l'immagine che desideri su uno o entrambi i lati. L'idea originale per essere sempre vicino a chi ami.

IL TUO NOME... SUL CUORE

Il regalo per la mamma da indossare ogni giorno: la collana con i ciondoli da personalizzare grazie all'incisione del nome, un gioiello capace di regalare un sorriso. Scegli i nomi ed ecco il bijoux che la mamma non vorrà più togliere.

Le presine personalizzate

Il guanto da forno e la presina da personalizzare con la vostra immagine trasformeranno i momenti in cucina aggiungendo un tocco di poesia alla praticità. Resistenti al calore, i guanti proteggeranno le mani assicurando un buon isolamento termico: quello che puoi aggiungere tu è l'idea giusta per una stampa del cuore capace di celebrare la Festa della Mamma in maniera semplice e unica.

