Dall’asciugamano tattico agli auricolari wireless per ascoltare la musica mentre si allena, ecco 10 idee regalo a misura di papà sportivo





Dove trovare regali per papà sportivi? Se le idee scarseggiano e non hai molto tempo a disposizione, lo shopping online può essere un’ottima soluzione per i classici regali per la festa del papà.

Sul web infatti puoi trovare diversi regali per fare felice il papà fitness addicted. Si comincia dagli indispensabili accessori per lo sport: intramontabile ma sempre utilissimo, il borsone dove riporre tutta l’attrezzatura per la palestra ma anche il marsupio da running per avere tutto a portata di mano mentre si allena. Tra le idee hi-tech per i papà sportivi, invece, spiccano gli auricolari impermeabili e resistenti al sudore ma anche i pratici fitness tracker per monitorare i propri obiettivi.

A caccia di idee? Di seguito ecco allora 10 regali per papà sportivi con cui non puoi sbagliare. In più puoi acquistarli facilmente in un click!

Il marsupio da running

Se il papà non rinuncia mai alla sua sessione di corsa quotidiana, ecco il regalo giusto: il pratico marsupio in cui potrà riporre e avere a portata di mano, tutto ciò che gli serve. Il marsupio ha infatti una tasca centrale e una per la borraccia. Nella tasca più grande, inoltre ci sono 4 scomparti perfetti per riporre chiavi, carte, fazzoletti, cuffie e cellulare.

La sacca sportiva

Pratica e perfetta per lo sport anche la sacca di Nike. Dotata di fondo rinforzato, ha doppie bretelle per poterla indossare sulle spalle, chiusra con cerniera e persino uno scomparto inferiore per separare gli indumenti sporchi da quelli puliti. L'alleata numero per la palestra.

Il fitness tracker

Per i papà sportivi un regalo super apprezzato sarà anche il fitness tracker da polso. HONOR Band 5 monitora la frequenza cardiaca e offre alcuni suggerimenti per una guida di vita sana. Oltre alle 10 modalità sportive, il dispositivo è in grado di ottenere l'analisi della qualità del sonno, fornendo centinaia di consigli per un sonno migliore.

La borraccia con contenitore per la frutta

Vuoi fare al papà un regalo utile e intelligente? Punta sulla borraccia in silicone che, oltre all'indicatore motivazionale per mantenersi sempre idratati, è dotata anche di infusore di frutta in dotazione. In più si apre con un clic e ha un design anti-perdita perfetto per lo sport.

Gli auricolari sportivi

Ideali per lo sport anche gli auricolari wireless come quelli di SoundPEATS: dotati di ganci così da rimanere ben saldi alle orecchie mentre ci si allena, sono progettati per resistere agli urti e la sudore. In più i driver dinamici integrati da 12 mm offrono una qualità del suono ottimale con bassi potenti e chiamate vocali cristalline a qualsiasi volume.

L'asciugamano sportivo

Un regalo utile ma anche economico, può essere anche l'asciugamano in microfibra che può assorbire fino a 4 volte il suo peso in acqua e si asciuga fino a 10 volte più velocemente dei normali asciugamani in cotone. In più è realizzato in microfibra speciale con trattamento antimicrobico, che previene la formazione di muffe e funghi ed ha una pratica custodia da mettere nello zaino. Puoi sceglierlo di diverse dimensioni e colori.

Il borsone sportivo

Se per il papà è arrivato il momento di rottamare il suo vecchio borsone sportivo, ecco un regalo azzeccato: la borsa di The North Face è infatti pratica, capiente e leggera al tempo stesso. Dotata di cerniera e tasca laterale per chiavi o telefono, può essere indossata anche come uno zaino ed è realizzata in materiale resistente e impermeabile. Perfetta anche per la piscina.

Una giornata all'insegna dello sport

Per i papà sportivi che amano l'avventura, il regalo giusto può essere invece il cofanetto Smartbox grazie al quale godersi un po' di tempo libero all'aperto. All'interno più di 5mila attività per una o due persone, tra equitazione, parapendio, rafting e molto altro.

Il cappellino sportivo

Se il papà ama fare sport anche d'estate all'aria aperta, un regalo gradito può essere anche il classico cappellino con visiera. Quello di Nike è dotato di chiusura pull on per adattarsi a qualsiasi misura ed è disponibile in tanti colori diversi.

La giacca impermebaile

Infine, super tattica anche la giacca impermeabile con cui il papà sportivo potrà allenarsi facilmente anche quando piove. Dotata di maniche elastiche che offrono una copertura migliore, cappuccio e due tasche laterali, puoi sceglierla in moltissimi colori diversi.

