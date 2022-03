U na bottiglia di vino, un puzzle ma anche una golosa tavoletta di cioccolata: ecco le idee regalo, in versione personalizzata, da scegliere per il papà

Cerchi dei regali per il papà personalizzati? Ebbene, anche quest’anno, in vista del 19 marzo, le idee ad hoc possono essere diverse per i regali per la festa del papà.

Invece del classico regalo un po’ anonimo, infatti, puoi puntare su proposte divertenti ma soprattutto “su misura”, ovvero personalizzate con il nome del papà o con una dedica speciale per lui.

Per il papà wine lover puoi scegliere, per esempio, un calice con il suo nome ma anche una esclusiva bottiglia di vino con un’etichetta dedicata. Per quello più giocherellone ma anche paziente e amante dei passatempi retrò, largo a un puzzle con cui creare, tassello dopo tassello, una vostra foto insieme. Ma non è finita, perché i regali personalizzati per il papà, quest'anno includono anche golose tavolette di cioccolata “tailor made” e spiritosi, oltre che utilissimi grembiuli da cucina per veri "professionisti dei fornelli".

Se sei a caccia d’ispirazione, qui sotto trovi 7 regali personalizzati e acquistabili facilmente anche online, per fare felice il papà.

Se sei in cerca di idee guarda anche:

La bottiglia di vino

Se il papà è un wine lover convinto quest'anno puoi farlo felice con una bottiglia di vino sì, ma in versione personalizzata. Si tratta infatti di un vino rosso IGT all'interno di una bottiglia con un'etichetta d'eccezione: a renderla speciale sarai tu scegliendo la foto, la scritta o la dedica su misura per il papà.

Il Toblerone personalizzato

Se il papà resiste a tutto tranne che alle dolci tentazioni del palato, adorerà l'intramontabile Toblerone, la maxi barretta di cioccolata dall'iconica forma piramidale. Forse non lo sapevi ma oggi puoi renderla ancora più speciale personalizzando la confezione con il nome del papà. I più golosi non potranno che apprezzare.

Il puzzle personalizzato

Se il suo passatempo anti stress preferito è invece quello di dedicarsi ai puzzle, l'idea giusta è senza dubbio quella di crearne uno apposta per lui. Ti basta scegliere una vostra foto e il gioco, ops... il puzzle è fatto! Non solo, la stessa immagine personalizzata sarà presente anche sulla scatola, per un effetto ancora più "wow".

Il calice con nome

Per il papà che ama concedersi un buon bicchiere di vino, invece, la scelta ad hoc può essere il bicchiere su cui apporre un'incisione personalizzata. Su questo calice puoi infatti far incidere il suo nome ma anche una dedica, in più è realizzato in vetro di alta qualità ed ha una capienza di 50 cl.

La cover speciale

Non si separa mai dal suo smartphone? Ebbene, per il papà sempre connesso puoi scegliere anche una cover, ovviamente da personalizzare con una vostra foto. Quella propposta da StileItaliano è in morbido silicone e disponibile per molti modelli diversi di cellulare. Non ti resta che trovare quello del papà.

Il grembiule con dedica

Se invece il papà ama cimentarsi ai fornelli, questo non può che essere il regalo giusto: si tratta infatti di un grembiule da cucina che puoi scegliere in nero o bordeaux e che puoi personalizzare con la fantasia e il nome che desideri. Si sentirà un vero chef!

Il libro personalizzabile

Infine, se cerchi un'idea regalo simpatica per un neo papà la scelta giusta può essere un libro da far personalizzare al suo bambino. Creato da professionisti nell'ambito della formazione, ha 38 pagine da colorare, disegnare e in cui inserire tante foto. Con una romantica poesia finale. Un dolce ricordo che resterà indelebile nella vita del papà e del suo piccolo.

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.