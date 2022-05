S copri le idee per un dono di ispirazione green capace di arrivare al cuore



Regali per amanti della natura

Quali sono i migliori regali per amanti della natura? Si tratta di un ambito che ci lascia tantissima scelta e che ci offre tantissime possibilità: che si tratti di un amico o di un'amica che ama passare il tempo libero in mezzo alla natura, o che sia molto sensibile alle tematiche ambientaliste, le possibili idee per regali di compleanno e non solo sono davvero molto varie.

In più fare regali di questo tipo può fare felice chi amiamo e l'ambiente (se si tratta di regali ecologici): ecco un ottimo motivo per lasciarci guidare da un'ispirazione green nella scelta del prossimo regalo. Non dimentichiamo che la connessione con la natura è rigenerante, aumenta la felicità e migliora la qualità della nostra vita, quindi le idee regalo che abbiamo raccolto possono essere adatte anche a tanti tipi di persone diverse.

Continua a leggere e scopri i regali per amanti della natura e per chi vuole circondarsi di verde, sempre e ovunque.

CASA FELICE... CON LE PIANTE

Che sia un davanzale fiorito, l'alberello da posizionare in un angolo del balcone o un kit per far crescere i germogli da utilizzare in cucina, una cosa è certa: quando arrivano le piante in casa si respira un'atmosfera più bella. Se poi scegli un bonsai allora il momento da dedicare al verde di casa potrebbe trasformarsi in una vera e propria meditazione quotidiana capace di accompagnarti nella giornata.

OLI ESSENZIALI

Esistono le essenze... e poi esistono gli oli essenziali. Che cos'è un olio essenziale? Ottenuto per estrazione in corrente di vapore, è il concentrato della pianta, completamente naturale. Un olio essenziale (te ne accorgi leggendo l'etichetta!) non è solo per profumare casa: ha molte virtù benefiche, può essere utilizzato anche sulla pelle o, per esempio, nei suffumigi. Grazie al diffusore trasformerà l'aria di casa purificandola e portando nuova energia.

PER CHI VUOLE STUDIARE LA NATURA

Di natura non se ne sa mai abbastanza. Inoltre, vivendo sempre più in città e lontano dai luoghi verdi, è incredibile come adulti e bambini conoscano sempre meno nomi e virtù di piante e fiori. Spesso anche degli alberi più diffusi o dei fiori più celebri sfuggono completamente i nomi. Un ottimo motivo per lasciare sul tavolo del salotto un libro sempre aperto e cogliere l'occasione per imparare ogni giorno un nuovo spunto, insieme a tutta la famiglia.

VASI

Non sono mai abbastanza i vasi e a volte è proprio un nuovo contenitore ciò che fa venire voglia di adottare un germoglio. A casa hai già appeso un vaso? I vasi sospesi trovano posto anche dove non c'è spazio. Inoltre, coltivare con l'idrocoltura una pianta, per esempio un potos, resistente e facile ad adattarsi, sarà una soddisfazione anche per chi ha il pollice... nero.

SEMI

Le bombe di semi sono una delle azioni per la riconquista del verde lanciate dal guerrilla gardening, un'ispirazione che oggi ha preso piede anche nelle scuole dove già i piccolissimi si divertono a confezionarle sotto la guida di insegnanti che amano la natura. Con i semi si possono anche creare divertenti bomboniere o un pensiero fiorito da allegare al prossimo biglietto d'auguri. Insomma ce n'è per tutti i gusti: regalare semi è un atto di felicità, porta fortuna e ci allena a sorridere.

ATTREZZI DA GIARDINAGGIO

Potrebbe sembrare poco romantico, invece un buon kit per il giardinaggio si trasformerà in una una bellissima ispirazione per chi desidera cimentarsi nella materia verde. E può anche essere coloratissimo: gli attrezzi da giardinaggio sono tanti e di modelli diversi. Dai meno tecnici ai più pratici, a volte anche un semplice paio di guanti nuovi può fare la felicità.

TUTTO SULL'ORTO

Gli appassionati potranno scoprire nuove informazioni e i principianti trovare linfa vitale con cui dare inizio a una nuova passione: mentre si comincia a fare l'orto studiare piante e metodi di coltivazione sarà di grande ispirazione. Da condividere con tutta la famiglia, bambini compresi. Quando si impara da piccoli, l'orto è una filosofia per la vita.

UTILE PER COLTIVARE

Dalla mini serra ai vasi giusti o il kit per la germinazione, ecco una serie di piccole idee utili che potranno rendere più facile la vita. Perché non ideare un giardino o l'orto verticale sfruttando la parete del balcone o del salotto? La casa si trasformerà in un rifugio verde.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.