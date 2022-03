F are un regalo originale per la festa della mamma è una missione impossibile? Non con la nostra guida: ecco un po' di idee regalo originali per la mamma

Fare regali originali per la festa della mamma è sempre più difficile, ma non impossibile. L'importante è trovare l'idea giusta e più adatta ai gusti della destinataria del regalo. Se ami sorprendere punta su un oggetto speciale capace di portare un sorriso nella routine della giornata: le piccole cose belle in grado di stupirci hanno il potere della fantasia e la bellezza di ciò che è pensato per la persona del cuore.

Le idee regalo originali per la festa della mamma possono essere le più insospettabili, e non è necessario spendere un capitale. Dall'idromassaggio gonfiabile a un piccolo albero da piantare, l'idea giusta diventa originale quando sa sorprendere con gusto e unire uno spunto pratico a un piacere per i sensi.

Tu che cosa vorresti ricevere in dono? Prova a metterti nei suoi panni, chiudi gli occhi e inizia a sognare. Qui di seguito trovi ispirazioni per i regali per la festa della mamma per tutte le tasche.

Il giardino zen

Per la sua scrivania dell'ufficio o in casa, in un angolo del salotto o del comodino: il giardino zen rappresenta una semplice attività rilassante in grado di calmare la mente e favorire la concentrazione. Per una mamma stressata o sempre in corsa contro il tempo, il dono giusto per farla sorridere e aiutarla a ritrovare il suo angolo di pace interiore. Il giardino zen è corredato di soffice sabbia, erba sintetica, quattro pietre e rastrello in miniatura. Inoltre, potrai aggiungere piccoli sassi, da raccogliere insieme durante le prossime passeggiate.

Il regalo personalizzato: la vestaglia super cozy

Un po' accappatoio, un po' vestaglia: un capo comodo per avvolgersi in una coccola quando si sta a casa, in morbida microfibra. Puoi scegliere l'accappatoio in due differenti sfumature, rosa oppure color crema. Il pensiero che fa la differenza? Ovviamente, la personalizzazione! Sì, perché potrai aggiungere la frase che desideri scrivendo una dedica speciale alla mamma del tuo cuore. L'accappatoio può essere lavato a 40°, ha due tasche e esiste in diverse taglie, da small/medium a medium/large.

Idromassaggio gonfiabile

Questo è decisamente il tipo di regalo capace di lasciare a bocca aperta. Il budget è importante, ma si tratta di un oggetto che potrà essere utilizzato per lungo tempo e a misura di tutta la famiglia. Capace di ospitare fino a quattro adulti, la vasca idromassaggio gonfiabile offre l'esperienza di una spa direttamente nella privacy del proprio giardino. Facile da configurare, è larga 1,8 metri, possiede 120 getti ad alta potenza e può riscaldare l'acqua fino a 40°. Cosa c'è di più rilassante di un bagno caldo a fine giornata? Grazie all'idromassaggio l'effetto relax è assicurato.

Lampada aromaterapia

Attraverso il naso passa l'aroma di esperienze antiche ed emozioni profonde, dimenticate, come l'odore dei mandarini dell'inverno, la menta fresca e il timo che ricordano l'estate, i fiori di lavanda o geranio, emblema della bella stagione: sono tantissime le essenze che potrai divertirti a regalare e sperimentare insieme a tua mamma nel tempo. Il diffusore d'aromi fa anche da lampada e regala una luce calda trasformando le serate in casa con dolcezza. L'illuminazione con i suoi sette colori in tre tonalità diverse crea un caleidoscopio e aggiungerà l'effetto cromoterapia al piacere degli aromi.

Specchio make up super tecnologico

Amante del make up? Lo specchio per il trucco con la luce incorporata è il regalo giusto per la mamma che va di fretta e non esce di casa senza trucco. Lo specchio è disponibile in diversi colori: presenta tre pannelli di ingrandimento e una visione grandangolare per cogliere ogni dettaglio. Può essere fissato ovunque e permette una rotazione di 180°. Inoltre, il supporto può essere staccato e questo permetterà di trasportarlo facilmente, in borsa o in auto. Non occupa molto spazio e grazie al cavo può essere caricato tramite USB, oppure con quattro batterie AAA.

Un albero da piantare insieme

Ecco l'idea regalo per chi ama la natura. L'albero, oltre a regalare ottimi frutti, diventerà il protagonista del giardino grazie alla sua semplice bellezza, ma non solo. Piantare insieme un albero da frutto è un simbolo che va oltre il tempo, perché è destinato a crescere: in futuro sarà un'eredità per la famiglia e i nipoti, testimone di un momento di vita familiare insieme.

Idea regalo relax: la sdraio

Per il giardino o in casa, oppure persino da portarsi dietro in auto: la sedia sdraio lettino relax è dotata di poggiatesta regolabile in altezza o rimovibile. Può essere utilizzata per prendere il sole e per godersi, ovunque, una pausa all'insegna del totale relax. Disponibile in rosso, nero, blu o beige, a fare la differenza è la sua estrema versatilità, che consente di regolare lo schienale in cinque posizioni. Leggera e facile da richiudere, può essere facilmente trasportata e seguirà la mamma anche in vacanza.

Il kit orto per la mamma amante del giardinaggio

Ecco un piccolo dono fiorito per una mamma dal cuore green: il kit per l'orto contiene oltre 8700 semi di 12 varietà di erbe aromatiche. Non avete un giardino? Non importa! Le erbe aromatiche possono essere facilmente coltivate anche sul balcone o sfruttando il davanzale della finestra. Erba cipollina, basilico, melissa, coriandolo, timo e tante altre: la mamma potrà aggiungere al piacere del giardinaggio il benessere della buona cucina e i piatti avranno nuovi sapori.

OROLOGIO FIT

Ormai è diventato un grande classico, che solletica la voglia di stare in forma e sentirsi curate, osservate, al massimo della motivazione. Resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m, l'orologio fit è in grado di effettuare il conteggio delle calorie, registrare il battito cardiaco e monitorare parametri vitali come il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, terrà sotto controllo la qualità del sonno osservando e registrando le fasi del riposo. Un modo semplice per aiutare l'allenamento sportivo o prendere di petto la necessità di una dieta sentendosi sostenuti da una motivazione in più.

Cosa ne dici di un massaggiatore shiatsu? Semplice e compatto, può essere utilizzato in qualsiasi momento, a casa o persino al lavoro durante la pausa. Il massaggiatore shiatsu permetterà di alleviare le tensioni muscolari e gestire i piccoli doloretti che affliggono a causa di posture errate. Addio tensioni e contratture con un pensiero antistress per la mamma capace di ridarle il sorriso durante una giornata da dimenticare. Di seguito trovi alcuni modelli adatti a tutte le esigenze:

