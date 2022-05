C osa regalare a un'amica appena diventata mamma? Scopri le idee regalo per rendere felici le neomamme con un'ispirazione bella

Regali per neomamme

Quando si tratta di scegliere un regalo per una neomamma c'è un'unica regola da tenere a mente: tutti si concentrano sul nuovo nato, di solito sommerso di doni e. nessuno sulla trascurata madre! Quindi, ottima l'idea di alcuni oggetti fondamentali, soprattutto se sai che ce n'è davvero bisogno. Ma senza abusarne.

Concentrati sulle piccole e grandi esigenze della neomamma ricordando che ogni nascita è sempre una doppia nascita. Quando nasce un bambino nasce anche una mamma, che da ragazza e donna sperimenta un'incredibile trasformazione, il cambiamento più grande della vita. Un pensiero per lei la farà felice.

Ecco alcune ispirazioni per un'idea regalo per una neomamma che potrebbe davvero colpire nel segno.

Un libro sul comodino

Non è vero che le mamme non leggono. Anzi, soprattutto per chi ama da sempre la lettura un libro sarà il rifugio con cui trovare spazio per sé, territorio magico di ispirazione e crescita. Le mamme leggono di notte e di giorno, fra un sonno e l'altro del bebè; infilano il libro nei passeggini e ne tengono sempre uno in borsa: l'importante è che sia una lettura scorrevole e ricca di suggestioni di un argomento appassionante. Dai grandi ritratti di donne al manuale per chi desidera finalmente saperne di più sul corpo, per esempio attraverso lo yoga, prima di acquistare fai qualche domanda utile per indagare gli interessi del momento.

Automassaggio rilassante

Mai come dopo il parto e la gravidanza c'è bisogno di dare più attenzione alla pelle, aiutandola a mantenere tono ed elasticità. Non solo. Sai che l'olio è una soluzione molto più pratica e veloce rispetto alla crema? Nutre più in profondità i tessuti ed è rapido perché basta massaggiarlo (sempre dal basso verso l'alto, dalle caviglie al viso) sull'epidermide bagnata direttamente sotto la doccia prima di avvolgersi nell'accappatoio. La soluzione perfetta per chi di tempo non ne ha, come una neomamma. L'importante è orientare la scelta su prodotti di qualità, il più possibile rispettosi della natura.

Oli essenziali

Si chiama "olio", ma in realtà l'olio essenziale è l'estratto puro della pianta, il concentrato di virtù del fiore e delle foglie. Gli oli essenziali al 100% naturali non sono semplici essenze, hanno molte proprietà e tanti usi, dai suffumigi all'acqua del bagno o del pediluvio, dove versarne qualche goccia per un effetto subito relax. Puoi utilizzare un olio vegetale come vettore e aggiungere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito per creare un magico mix personalizzato, per il viso o il corpo. Il profumo degli oli essenziali, anche solo da tenere in tasca e annusare, può risollevare dopo una nottataccia e aiutare a ritrovare il buon umore anche nelle giornate in cui la stanchezza è tanta: ottima idea per una neomamma.

Cosa ti metti oggi?

La domanda non è banale: dopo il parto il corpo continua a cambiare e più il neonato cresce minore è il tempo da dedicare allo shopping per negozi in pace! Senza contare rigurgiti, pappine lanciate e incidenti di questo genere: sale la voglia di vestitini colorati e magliette pratiche, facili da lavare e asciugare in fretta, comode, magari capaci di minimizzare la pancia ed esaltare il seno, che nel periodo dell'allattamento è più bello che mai.

I prodotti per il bagno per farsi un po' di coccole

Il bagnoschiuma, lo shampoo e i prodotti per l'igiene possono essere una scelta utile e necessaria, oppure soddisfare la nostra voglia di coccolarci, stuzzicare il buon umore, farci sognare. Gli odori parlano alla parte più antica del nostro cervello e allora via libera a essenze capaci di farci sorridere di piacere. Per rendere un'esperienza unica anche una semplice doccia di qualche minuto e uscire dal bagno rigenerate.

I prodotti per gambe e schiena in buona salute

Prima o poi il mal di schiena tocca a ogni mamma, sarà per le posizioni contorte o un piccolo koala perennemente appeso. Ecco perché quella crema gel a cui non avevi fatto attenzione, da tenere nell'armadio, potrebbe tornarti utile quando meno te lo aspetti. Un altro rimedio che può essere utile, soprattutto quando il caldo avanza, è un prodotto defaticante e rinfrescante per le gambe. Piccole cure di bellezza quotidiana che non richiedano più di cinque minuti: la sensazione di prendersi cura ancora di sé invece non ha prezzo.

A tutto relax

Che sia da allattamento, concepito su misura per le neomamme, o uno da cervicale, un cuscino in più può fare davvero la differenza. Mai come nel periodo dell'allattamento, per leggere o rilassarsi insieme fra letto e divano, avere un cuscino da abbracciare o con cui creare un supporto aggiuntivo che sia comodo a entrambi sarà salvifico. Inoltre, tornerà utile anche per il bambino: dormire in posizione quasi verticale, appoggiato su un cuscino, allevierà il dolore dei primi dentini che spuntano.

