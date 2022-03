P roposte divertenti, grandi classici ma anche accessori utili per affrontare, con stile, l’ingresso nel mondo del lavoro: ecco 10 regali di laurea su cui puntare

Parliamo di regali laurea: cosa scegliere per celebrare un traguardo così importante? Le idee regalo per la laurea possono essere diverse e, anche senza spendere un capitale, è possibile fare un dono gradito e apprezzato.

Se non vuoi correre il rischio di sbagliare, l’idea giusta può essere quella di puntare sui regali di laurea classici, come l’orologio elegante per lui o ancora il bracciale porta-fortuna con dedica per lei, o ancora la classica penna. Un pensiero semplice ma d’effetto? L’album per le foto di laurea con copertina personalizzata.

Regali di laurea: le tendenze 2022

In alternativa può essere utile puntare su accessori e oggetti più di tendenza o che possono essere utili a chi sta per affacciarsi al mondo del lavoro. Puoi puntare su accessori utili, come lo zaino porta pc per l’ufficio ma anche il porta biglietti da visita o l’agenda digital dove segnare appuntamenti e colloqui.

Non mancano, ovviamente, i gadget spiritosi per celebrare con un sorriso l’agognato traguardo della laurea e l’inizio di una nuova vita da dottore/dottoressa.

Insomma, se sei a caccia di un regalo di laurea con cui fare bella figura, qui sotto te ne suggeriamo alcuni.

La tazza divertente

Se vuoi puntare su un regalo divertente e non troppo dispendioso, scegli la tazza spiritosa con tanto di cappello di laurea. Realizzata in ceramica di qualità, potrà essere utilizzata sia in cucina che come porta-penne sulla scrivania e resterà come bellissimo ricordo di un giorno importante.

Il bracciale-ricordo

Per l'amica prossima alla laurea puoi scegliere invece un bracciale dedicato come quello di Kidult. Decorato con perline rosse (colore che simboleggia da sempre la laurea), è impreziosito da un ciondolo con incisione smaltata.

L'orologio classico

L'orologio da uomo è sicuramente tra i regali più classici per la laurea. Quello di Tommy Hilfiger ha un elegante quadrante blu e cinturino in pelle versatile e raffinato. In più è resistente all'acqua e perfetto anche per i più sportivi.

La card regalo

Se non sai cosa regalare, questa è senza dubbio l'idea migliore oltre che sicuramente apprezzata. Il buono regalo di Amazon infatti è utilizzabile per l'acquisto di milioni di prodotti, è valido 10 anni dalla data di emissione e puoi scegliere tu l'importo. Il plus? Il divertente cofanetto laurea in cui è racchiuso.

Lo zaino per l'ufficio

Tra gli accessori che non possono mancare nel guardaroba di un neo laureato c'è sicuramente lo zaino per affrontare - con stile - l'ingresso nel mondo del lavoro. Quello di Moleskine è elegante e professionale al tempo stesso Pensato per un pc fino a 15 pollici, è dotato di chiusura a doppia con cerniera così da poter tenere separati il proprio device digitale dagli effetti personali.

Il porta biglietti da visita

Un'idea utile può anche essere il porta biglietti da visita, un regalo perfetto per chi si appresta a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Quello di Piquadro è in pelle con chiusura a patta e inconfondibili bordini colorati. Elegante e giovanile al tempo stesso.

L'agenda smart

Utilissima anche l'agenda Moleskine in versione digitale. Dotata di sistema di scrittura intelligente, permette di digitalizzare le note scritte a mano e aggiungere i tag per ordinarle. facilissima da utilizzare, combina la naturale immediatezza della classica scrittura su carta ai vantaggi della creatività digital.

L'album fotografico personalizzato

Per conservare le foto di laurea, un regalo carino può anche essere l'album con copertina in carta naturale personalizzabile con il nome del laureando. Rifinito con un grazioso fiocchetto di raso rosso, è tra i regali classici che non possono mancare.

Il biglietto divertente

Qualsiasi sia il regalo scelto, d'obbligo festeggiare il laureando anche con un biglietto speciale e divertente. Quello in versione quotidiano strapperà una risata anche ai più seriosi!

Una fuga di relax

Dopo le fatiche della laurea una pausa di relax ci vuole. Ecco allora un altro regalo intelligente: il cofanetto Smartbox che permetterà al festeggiato di godersi un mini soggiorno di una notte in una località a sua scelta. Il buono è valido per due persone e ha una validità di 3 anni.

